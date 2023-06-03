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|Амеры восстановили дворец Таш-Хаули в Хиве
14:15 05.06.2023
Дворец Таш-Хаули в Хиве реконструирован при поддержке США
В Хиве завершен проект по консервации дворца XIX века Таш-Хаули. Из-за погодных условий и ненадлежащих реставрационных работ его декоративные плитки и кирпичи осыпались. Деньги на реконструкцию выделили США.
Посольство США в Узбекистане сообщило о завершении работ по консервации дворца Таш-Хаули в Хиве (Хорезмская область).
Построенный хивинским ханом между 1829 и 1839 годами, дворец Таш-Хаули нуждался в ремонте из-за суровых погодных условий и предпринятых ранее ненадлежащих реставрационных работ, в результате которых его декоративные плитки и кирпичи осыпались.
С помощью Фонда посла по сохранению культурного наследия Государственного департамента США (AFCP) для восстановления богато украшенных майоликовых плит дворца и замены отсутствующих идентичными недавно изготовленными плитками были наняты поколения высококвалифицированных хорезмских керамистов.
"Дворец Таш-Хаули является блестящим представлением ремесел хорезмийских мастеров-керамистов, резчиков по дереву и мрамору, а также каллиграфов. Вместе мастера создали настоящее произведение искусства, вобравшее в себя многовековую узбекскую культуру и традиции", - говорится в сообщении.
Художественные элементы, представленные в историческом памятнике, характерны для Хивы и больше нигде не встречаются. Таш-Хаули считается одним из самых великолепных дворцов, построенных в XIX веке как часть старого города Хивы, который был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году.
"Мы рады возможности внести свой вклад в сохранение увлекательного и беспрецедентного культурного наследия Узбекистана, - заявил посол США в Узбекистане Джонатан Хеник. - Мы считаем, что поддерживаем не только богатую историю Узбекистана, но и его будущее, повышая интерес к туризму и тем самым экономический потенциал страны, а также демонстрируя опыт местных специалистов".
AFCP предоставляет гранты на сохранение исторических мест, артефактов, рукописей и традиционных форм самовыражения, таких как искусство, архитектура, музыка, танцы и язык. До настоящего времени фонд пожертвовал более 115 млн долларов США на финансирование не менее 1200 проектов в более чем 130 странах.
В Узбекистане США инвестировали более 700 тысяч долларов для завершения 9 различных проектов по сохранению культурного наследия.
В конце 2023 года при поддержке посольства США должны начаться реставрационные работы в Лангар-Ота в Кашкадарьинской области.