Амеры восстановили дворец Таш-Хаули в Хиве

14:15 05.06.2023

Дворец Таш-Хаули в Хиве реконструирован при поддержке США



В Хиве завершен проект по консервации дворца XIX века Таш-Хаули. Из-за погодных условий и ненадлежащих реставрационных работ его декоративные плитки и кирпичи осыпались. Деньги на реконструкцию выделили США.



Посольство США в Узбекистане сообщило о завершении работ по консервации дворца Таш-Хаули в Хиве (Хорезмская область).



