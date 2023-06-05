Кадровые перестановки в Казахстане: система избавляется от нелояльных чиновников

14:16 05.06.2023

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КАЗАХСТАНЕ: СИСТЕМА ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ НЕЛОЯЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ

В Казахстане продолжается процесс обновления политической элиты. В этом месяце под пристальное внимание Астаны попали региональные акимы. Подробнее - в материале Ia-centr.ru.



Месяц начался с перестановок в аппарате правительства Казахстана. Заместителем руководителя стал Кундызбек Абдрасилов. В разные годы он являлся советником министра финансов, заместителем премьер-министра, а до своего нынешнего назначения заведовал секретариатом премьер-министра.



Также произошли изменения в Агентстве Казахстана по противодействию коррупции. Заместителем председателя агентства был назначен Дархан Куракбаев, который до этого повышения возглавлял департамент Антикора в Павлодаре.



Новые назначения прошли в области здравоохранения Казахстана. Руководителем Национального центра развития здравоохранения стала Гульнара Кулкаева.



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Массовые ротации в районных акиматах

Большинство майских перестановок коснулось региональных органов власти. Сменились районные акимы шести областей Казахстана из 17 существующих. Наибольшее количество назначений пришлось на Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую и Алма-Атинскую области.



Западно-Казахстанская область. Акимом Жанибекского района ЗКО стал Тимур Шиниязов, который до своего назначения был заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области.



Акимом Шынгырлауского района стал Мурат Умралеев. С мая 2020 года он был руководителем управления земельных отношений.



Руководителем управления общественного развития области назначен Нурдильда Ораз. Ранее он работал заместителем руководителя аппарата Генеральной прокуратуры Казахстана, заместителем генерального директора телеканала "ОРТ-Евразия", а также советником министра внутренних дел страны.



Карагандинская область. Акимом Балхаша Карагандинской области назначен Сапар Сатаев. С мая 2021 года и до настоящего назначения он являлся акимом Приозерска.



Акимом Бухар-Жырауского района стал Аблай Султангали. До этого он возглавлял отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог этого района.



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Костанайская область. Руководителем управления по делам религий акимата области стал Ерлан Калмаков,ранее он занимал должность руководителя управления культуры. Куралбек Атамуратов стал временно исполняющим обязанности руководителя управления культуры акимата области. А Ерлан Салыкбаев назначен руководителем департамента агентства Казахстана по делам государственной службы по Костанайской области.



Алма-Ата. Масштабные ротации затронули сразу несколько районов Алма-Аты. Акимом Наурызбайского района стала Назира Тогизбаева, которая с января 2021 года работала руководителем управления занятости и социальных программ. На должность акима Ауэзовского района назначен Абзал Егембердиев. С августа 2022 года он руководил управлением государственных активов города. Акимом Бостандыкского района стал Санджар Алин. До нынешнего назначения он был руководителем управления энергетики и водоснабжения. Алмалинский район возглавил Айдар Жакибаев, который являлся исполняющим обязанности руководителя аппарата акима Алма-Аты с января 2023 года. Руководителем аппарата акима Алма-Аты стал Бейбут Шаханов.



Заместителем руководителя аппарата акима Алма-Атинской области стал Даулет Шайтурсын. С октября 2022 года он был руководителем управления по развитию языков Алма-Атинской области. Экс-заместитель спикера Мажилиса Балаим Кесебаева возглавила департамент юстиции Алма-Аты.



Актюбинская область. Дархан Ермаганбетов назначен акимом Мугалжарского района области. Ранее он возглавлял акимат Айтекебийского района.



Мангистауская область. Акимом Каракиянского района области назначен Сымбат Торетаев. Пять лет до текущего назначения он работал заместителем акима в этом же районе.



Хороший полицейский, плохой полицейский: ротации в структурах МВД

Региональные структуры МВД наиболее часто подвержены ротациям из-за регулярных случаев коррупции. В этом месяце перестановки коснулись сразу нескольких департаментов полиции по всей стране.



Главой департамента полиции Восточно-Казахстанской области был назначен Ерлан Омарбеков. Ранее он занимал аналогичный пост в Костанайской области, а перед этим возглавлял департамент по противодействию наркопреступности МВД. Новым главой департамента полиции в Костанайской области стал бывший заместитель Омарбекова – Ерлан Файзуллин, проработавший на этой должности с 2012 по 2017 год.



Махсудхан Аблазимов стал главным полицейским Кызылординской области, ранее он занимал аналогичную должность в ЗКО. На освободившееся место в ЗКО назначен Арман Оразалиев, ранее занимавший должность заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД Казахстана.



Сразу в нескольких областях произошла смена руководителей департаментов экономических расследований. Так, Дастан Букешев был назначен главой департамента экономических расследований по Акмолинской области, а Еркин Тюмелиев занял аналогичную должность в Жетысуской области. В Карагандинской и Туркестанской областях главами департаментов экономических расследований стали Толеутай Нураби и Ерболат Балгабаев.



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Перестановки в бизнесе и правительственных структурах: обновление правящей элиты?

Конец месяца ознаменовался перестановками, которые затронули бизнес и правительственные структуры.



Глава Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ Казахстана Мурат Темиржанов был избранпредседателем субрегионального Евразийского почвенного партнерства (EASP) ФАО ООН. На должность председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта назначен Арман Жудебаев. Председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития стал Азамат Панбаев. С 2019 по 2022 год он занимал должность директора департамента анализа, статистики и управления рисками Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана. Председателем Комитета транспорта Мининдустрии был назначен Алтай Али, ранее занимавший должность заместителя председателя этого ведомства.



В руководстве Минфина также произошли перестановки. Руководителем аппарата стал Ергали Егемберды. С мая 2022 года и по настоящее время он занимал должность заместителя заведующего отделом в Администрации президента Казахстана.



В руководящем составе Министерства экологии произошли сразу два новых назначения. Мансур Ошурбаевназначен вице-министром экологии и природных ресурсов Казахстана, а Нуркен Шарбиев стал первым вице-министром.



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О тенденциях кадровой политики Казахстана в интервью Ia-centr.ru рассказал политолог Максим Казначеев.

– По каким общим принципам происходят кадровые перестановки в Казахстане?



– Первым делом стоит отметить, что трансформация политической элиты Казахстана завершилась в прошлом, 2022 году. Пока каких-то серьезных изменений ожидать не стоит. Продолжится процесс "вымывания" из государственных структур лиц, аффилированных со старой элитой. По мере подготовки кадров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет менять их на более лояльных игроков.



Продолжатся расследования разного рода коррупционных дел в отношении старой элиты, и это будет использоваться в качестве рычага для замены кадров. По чиновникам высокого ранга такие решения уже приняты, теперь процесс идет "вглубь".



Ограничивающий фактор, заслуживающий внимания, заключается в том, что профессиональные качества новой элиты пока еще не позволяют окончательно выстроить эффективную работу бюрократической машины по той причине, что у них пока попросту нет опыта.



Но с течением времени этот опыт будет набираться. Сейчас у тех фигур, которые приходят на руководящие позиции, есть определенного рода "иммунитет", так как президент Токаев дает им возможность проявить себя на публичных политических позициях.



Сейчас президенту нужно удостовериться в том, что лица, ранее занимавшие позиции замов, смогут эффективно выполнять свои функции, сохраняя при этом лояльность ему и президентской администрации.



– Можно ли говорить о слиянии бизнеса и госслужбы в Казахстане?



– Да, безусловно. Крупный средний бизнес очень тесно связан с чиновниками соответствующего ранга. Однако я бы не стал говорить, что это именно казахстанская специфика. Как правило, такое явление характерно для многих постсоветских государств.



Более-менее работающий и качественный бизнес имеет "покровителей", а также группы влияния в государственных структурах.



Это можно проследить на самых разных уровнях власти – начиная от руководителей районов и заканчивая руководителями министерств.



В Казахстане очень распространена практика, когда глава города или региона передает какие-то значимые контракты или тендеры аффилированным компаниям. Понятно, что это откровенная коррупция, но подобного рода практика имеет место практически во всех постсоветских государствах.



Тимур Альмуков

5.06.23