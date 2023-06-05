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"Агенты Кремля" в центре Европы: Симптомы массового психоза, - В.Бурт
21:39 05.06.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 05.06.2023 |

Воскресенье 5 июня ознаменовалось крупнейшими за последнее время демонстрациями в Польше, в которых, по некоторым данным, участвовало до полумиллиона человек. Демонстрантов вывел на улицы лидер главной оппозиционной партии "Гражданская платформа", бывший премьер-министр Дональд Туск.

Решением сейма и президента Анджея Дуды в Польше создана специальная комиссия для расследования "российского влияния на польскую политику" в период с 2007 по 2022 год. Туск является главным подозреваемым в связях с Москвой, поэтому он и поднял на выступление протеста своих сторонников.

Туска хотят снять с парламентских выборов, которые состоятся осенью, и это можно будет сделать, если доказать, что он агент Кремля. Навесить такой ярлык человеку (да еще поляку!), который никогда ни малейших симпатий к России не испытывал, непросто, но власть энергично взялась за дело.

Подозревают не только Туска. "Русское влияние" ищут повсюду, ищут неистово. Теперь уже бывший глава военной контрразведки Польши Януш Носек опубликовал в Gazeta Wyborcza обличительный материал под заголовком "ПиС* насквозь пропитана российской агентурой".

Носек обвинил в связях с Москвой президента Дуду, премьер-министра Моравецкого и основателя и председателя ПиС Ярослава Качиньского – людей, которые Россию на дух не переносят.

Власти отомстили Янушу Носеку немедленно. Его самого причислили к "агентам Кремля": во-первых, потому что слишком разговорился, а во-вторых, потому что когда-то, приехав в Петербург, сфотографировался в… бескозырке с надписью "Аврора".

Глядя на то, что происходит в Польше, поневоле задумаешься о приступах массового психоза.

Участники воскресной акции протеста, которую назвали Маршем ненависти и презрения, не выбирали выражений в адрес власти, призывая к ее свержению. А скоро представит свои заключения комиссия по расследованию "российского влияния на польскую политику"….

Глава партии "Польша–2050" Шимон Головня рубит сплеча: "Президент Анджей Дуда решил развязать гражданскую войну в Польше".

Так считает и Лех Валенса, заявивший, что в стране может начаться смута, если у власти останутся Дуда и партия "Право и справедливость".

Валенса не сомневается, что будущие парламентские выборы будут сфальсифицированы: "Понимая, что проигрывают, они будут действовать так, чтобы потянуть время и подготовиться, чтобы не угодить в тюрьму раньше", – заявляет бывший глава профсоюза "Солидарность". И указывает на еще не выявленных "агентов Кремля", приводя в качестве примера бывшего министра национальной обороны Антония Мацеревича, у которого, по словам Валенсы, "были и есть хорошие связи с Россией".

Зато Дональда Туска Валенса считает одним из лучших политиков Польши и сравнивает его с собой. Валенса обещает поддержать Туска на выборах: "Польшу нужно спасать от гражданской войны. Необходимо избавить также страну от Качиньского, Мацеревича и других, которые вредят и уничтожают достояние Польши". А Дуде, говорит Валенса, надо сменить имя, уйти в монастырь и на коленях молить о прощении грехов.

Кстати, нечто похожее происходит и во Франции, где частично опубликован отчет о парламентском расследовании в отношении связей партии "Национальное объединение" с Россией. Главный вывод: Марин Ле Пен сотрудничала с Москвой, она встречалась с Путиным в 2017 году, получала российский кредит… Ставят ей в вину и ее высказывания относительно Крыма, который Ле Пен считает частью России (а частью чего еще Крым можно считать?).

Марин Ле Пен ответила обвиняющим ее коротко, заявив, что стала жертвой "неприемлемой кампании по диффамации, основанной на подозрениях, а не на фактах".

* Правящая сейчас в Польше партия "Право и справедливость"

Источник - fondsk.ru
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