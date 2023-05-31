Персоязычные народы пытаются создать свою автономию в Афганистане, - Ф.Наджими

21:44 05.06.2023

31.05.2023



Персоязычные народы Афганистана создали движение за самоопределение



Поставлен вопрос о провозглашении не связанного с пуштунами независимого государства



Об авторе: Фаяз Бахраман Наджими – основатель и член руководства Движения за право на самоопределение восточных персов на территории Афганистана.



В Афганистане живет не одно поколение этнических таджиков.

В Афганистане более века непуштунским этническим группам искусственно навязывали изменение их идентичности в соответствии с "общеафганским" этническим нарративом. Связано это было с желанием центральных правительств подавлять предпосылки к появлению сепаратистских движений. Однако в последние годы ситуация радикально меняется.



После 1937 года правящий тогда в Афганистане монархический режим сформировал доктрину "афганской нации", целью которой было фактическое уничтожение языковой и культурной самобытности персоязычных (таджики и хазарейцы) и тюркоязычных (узбеки и туркмены) народов. Доминирование пуштунов при поддержке иностранных государств заставило эти народы подчиниться требованиям правящей этнической группы. Доктрина реализовывалась постепенно, и некоторые элементы идентичности, включая язык и традиции носителей персидского языка, в какой-то степени сохранялись, поскольку пуштунские политики не могли использовать свой язык в качестве моста между другими этническими группами.



Исторически Афганистан – это "страна-обманка", как и многие государства постколониальной эпохи. Она была создана англичанами в 1880 году, а до этого так обозначались определенные регионы, которые сейчас называются пуштунскими землями. Но позже территория Афганистана была насильственно расширена и включила в себя автономные области на севере, которые были в основном персоязычными и тюркоязычными. По соглашению между царской Россией и Британской Индией эта территория была принята в качестве буферной зоны под названием Афганистан. При этом большинство народов, которые населяли эти земли, говорили на персидском языке и были разлучены со своими братьями на землях современных Ирана и Центральной Азии.



Именно на этой территории, где государственность искусственно создана великими европейскими державами, зародилась идея построения "афганской нации". Продвигался "афганский" язык и маргинализировался статус персидского языка. На деле это было не что иное, как политика лишения идентичности непуштунских этнических групп. Непуштунам потребовалось много лет, чтобы понять свое положение. Они пытались найти свое место в новой идентичности, противоречащей их общей истории, культуре и языку. Подобная двойственность всегда обострялась при пуштунских правителях республики, особенно это было заметно в период правления Ашрафа Гани. Такие правители постоянно разными способами пытались внести раскол среди персоязычных народов.



Но новое поколение таджиков, хазарейцев и узбеков бросило вызов пресловутой "афганской идентичности", осознав важность собственного самоопределения. Представители этих народов перенесли обсуждение проблемы в социальные сети. Но падение афганской республики после эвакуации военного контингента США не только не означало конца правления пуштунов, но, наоборот, их насильственный и примитивный характер правления был продолжен "Талибаном" (террористическое движение, запрещенное в РФ).



У талибов как продолжателей пуштунских режимов прошлого тоже есть четкие планы, направленные против народов Афганистана, говорящих на персидском и тюркских языках. Они хотят сделать свою власть в стране постоянной и прочной за счет этнических чисток и насильственных перемещений народов, проживающих на севере государства.



Однако сегодня на территории Афганистана активизируется движение за право на самоопределение восточных персов. Это движение появилось в результате всех тех социальных, экономических, культурных и этнических притеснений и несправедливых деяний, которые творили пуштунские правители в последние 140 лет.



В 2022 году персоязычная молодежь – как женщины, так и мужчины – впервые подняла вопрос создании независимого государства восточных персов, совместного с их историческими союзниками – тюркоязычными народами Северного Афганистана. Был написан и распространен манифест движения за право на самоопределение носителей персидского языка. Это поистине стратегический документ. Затем началась работа по созданию политической организации, которая через год превратилась в широкое движение.



Это движение за самоопределение собрало под одной крышей структуру, состоящую из таджиков, хазарейцев и других персоязычных этнических групп. Согласно манифесту, не только все таджики и хазарейцы пользуются равными правами и демократическими свободами, но эти принципы считаются одинаково ценными для всех угнетаемых этнических групп. Движение борется за единство всех говорящих на персидском языке вплоть до создания на их исторической территории независимого государства.