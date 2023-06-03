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ЛГБТ оккупировали Францию, - Le Figaro
00:36 06.06.2023

Le Figaro
Франция

Каждый пятый представитель поколения Z идентифицирует себя с ЛГБТ+
Читатели Le Figaro назвали подъем ЛГБТ коллективным самоубийством Запада

Каждый пятый представитель молодого поколения причисляет себя к категории ЛГБТ, сообщает Le Figaro, ссылаясь на результаты соцопроса. Мнения читателей газеты разделились. Одни объясняют это особенностью возраста и желанием выделиться. Другие возмущены: агрессивное небинарное движение душит общество.

Согласно результатам опроса Ipsos, проведенного в 30 странах по случаю начала "Месяца гордости"*, 9% населения этих государств называют себя "квирами".

Новые поколения больше не идентифицируют себя в соответствии с классической схемой сексуальной ориентации. Согласно опубликованным 1 июня результатам опроса Ipsos, проведенного в 30 странах, 19% людей поколения Z, то есть родившихся в 1997 году и позже, причисляют себя к движению ЛГБТ+. Если взять все поколения, получается, что 9% опрошенных называют себя "квирами", то есть относятся к категории, отличающейся от большинства: гомосексуалисты, бисексуалы, пансексуалы, асексуалы, трансгендеры и небинарные (или другие).

Опрос, проведенный в 30 государствах по случаю начала "Месяца гордости", в первую очередь демонстрирует различия по странам. Возглавляет список Бразилия, где 15% считают себя ЛГБТ+, за ней следуют Испания (14%) и Швейцария (13%). Франция находится посередине (10%). В конце списка перуанцы, всего 4% населения относят себя к этой категории.

Разница между поколениями

Между поколениями также есть существенные отличия. Во Франции 22% людей из поколения Z идентифицируют себя как LBGT+. Чем старше человек, тем ниже этот показатель: 12% для поколения 1981-1996 годов, 7% для родившихся в 1965-1980 годах и 4% для тех, кто появился на свет в 1964 году и раньше. "Доля взрослых представителей ЛГБТ+ сильно различается в зависимости от поколения и страны проживания: от 18% среди поколения Z до 4% среди бэби-бумеров или от 15% в Бразилии до 4% в Перу", - отмечает компания Ipsos.

Больше гласности

Исследователи также пытаются определить уровень прозрачности ЛГБТ+ в то время, когда права, в частности на "брак для всех", значительно расширились, особенно активно это происходило в последние десятилетия. По итогам, согласно опросу, гласность "повысилась за последние два года". Если взять все страны, 47% населения говорят, что у них есть родственники, друзья или коллеги, являющиеся геями и лесбиянками, а у 26% есть знакомые бисекусалы. 13% утверждают, что в их окружении присутствуют трансгендеры, еще 12% знакомы с небинарными или гендерно-изменчивыми людьми.

67% респондентов считают, что трансгендеры подвергаются дискриминации. По мнению 76% из них, люди, сменившие пол, должны быть защищены, чтобы к ним лучше относились на рынке труда и жилья, а также в ресторанах и магазинах. Кроме того, 60% уверены, что трансгендерным подросткам следует разрешить смену пола, если родители дают на это согласие.

Комментарии читателей:

Roberto en Bretagne
Было бы интересно подсчитать по отдельности число гомосексуалов, бисексуалов и трансгендеров, а также небинарных людей.

luijis_15
Следует отметить, что именно эта часть населения находится под ударом! И это касается только стран с западной культурой. Другие (Индия, Китай, арабские государства...) хорошо осознали, какое зло - быть представителем западного мира.

Lebinz
В молодости мы ищем себя, но часто действуем безапелляционно, особенно под влиянием моды. Мы хотим быть другими, часто любой ценой. С возрастом все возвращается на круги своя.

alphabet
4% бэби-бумеров. Нас уже задушили этими агрессивными ЛГБТ-кампаниями. Бедная молодежь, как же печально.

Mathilde44
Сексуальность приватна. Каждый делает в постели то, что хочет. Подобно религии, сексуальность не должна касаться других.

Jailedevoir
Не могу дождаться Олимпийских игр с участием трансгендеров, которые займут все женские пьедесталы.

BaguetteDesNeiges
Как можно в такой ситуации обеспечивать рождаемость? Как же впечатляет это коллективное самоубийство, начатое разумными существами на Западе!

Idunn
В телятине, свинине и говядине слишком много гормонов... Это выводит организм из строя...

Dany L
Мне жаль гомосексуалистов, которые хорошо себя чувствуют, спокойно живут парой и не чувствуют необходимости демонстрировать свою сексуальность, касающихся исключительно их. Все эти эксгибиционисты причиняют им огромный вред.

Flandres
Нужно запретить опросы общественного мнения! Они не представляют никакой ценности: одни только предвзятые вопросы и бессмысленные ответы...

Instable arriviste
22% - это не большинство. И, на мой взгляд, по мере взросления многие станут более консервативными и реалистичными.

* "Месяц гордости ЛГБТ" - месяц, посвященный празднованию и ознаменованию гордости лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров; чаще всего июнь

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686000960


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