ЛГБТ оккупировали Францию, - Le Figaro

00:36 06.06.2023

Le Figaro

Франция



Каждый пятый представитель поколения Z идентифицирует себя с ЛГБТ+

Читатели Le Figaro назвали подъем ЛГБТ коллективным самоубийством Запада



Каждый пятый представитель молодого поколения причисляет себя к категории ЛГБТ, сообщает Le Figaro, ссылаясь на результаты соцопроса. Мнения читателей газеты разделились. Одни объясняют это особенностью возраста и желанием выделиться. Другие возмущены: агрессивное небинарное движение душит общество.



Согласно результатам опроса Ipsos, проведенного в 30 странах по случаю начала "Месяца гордости"*, 9% населения этих государств называют себя "квирами".



Новые поколения больше не идентифицируют себя в соответствии с классической схемой сексуальной ориентации. Согласно опубликованным 1 июня результатам опроса Ipsos, проведенного в 30 странах, 19% людей поколения Z, то есть родившихся в 1997 году и позже, причисляют себя к движению ЛГБТ+. Если взять все поколения, получается, что 9% опрошенных называют себя "квирами", то есть относятся к категории, отличающейся от большинства: гомосексуалисты, бисексуалы, пансексуалы, асексуалы, трансгендеры и небинарные (или другие).



Опрос, проведенный в 30 государствах по случаю начала "Месяца гордости", в первую очередь демонстрирует различия по странам. Возглавляет список Бразилия, где 15% считают себя ЛГБТ+, за ней следуют Испания (14%) и Швейцария (13%). Франция находится посередине (10%). В конце списка перуанцы, всего 4% населения относят себя к этой категории.



Разница между поколениями



Между поколениями также есть существенные отличия. Во Франции 22% людей из поколения Z идентифицируют себя как LBGT+. Чем старше человек, тем ниже этот показатель: 12% для поколения 1981-1996 годов, 7% для родившихся в 1965-1980 годах и 4% для тех, кто появился на свет в 1964 году и раньше. "Доля взрослых представителей ЛГБТ+ сильно различается в зависимости от поколения и страны проживания: от 18% среди поколения Z до 4% среди бэби-бумеров или от 15% в Бразилии до 4% в Перу", - отмечает компания Ipsos.



Больше гласности



Исследователи также пытаются определить уровень прозрачности ЛГБТ+ в то время, когда права, в частности на "брак для всех", значительно расширились, особенно активно это происходило в последние десятилетия. По итогам, согласно опросу, гласность "повысилась за последние два года". Если взять все страны, 47% населения говорят, что у них есть родственники, друзья или коллеги, являющиеся геями и лесбиянками, а у 26% есть знакомые бисекусалы. 13% утверждают, что в их окружении присутствуют трансгендеры, еще 12% знакомы с небинарными или гендерно-изменчивыми людьми.



67% респондентов считают, что трансгендеры подвергаются дискриминации. По мнению 76% из них, люди, сменившие пол, должны быть защищены, чтобы к ним лучше относились на рынке труда и жилья, а также в ресторанах и магазинах. Кроме того, 60% уверены, что трансгендерным подросткам следует разрешить смену пола, если родители дают на это согласие.



Комментарии читателей:



Roberto en Bretagne

Было бы интересно подсчитать по отдельности число гомосексуалов, бисексуалов и трансгендеров, а также небинарных людей.



luijis_15

Следует отметить, что именно эта часть населения находится под ударом! И это касается только стран с западной культурой. Другие (Индия, Китай, арабские государства...) хорошо осознали, какое зло - быть представителем западного мира.



Lebinz

В молодости мы ищем себя, но часто действуем безапелляционно, особенно под влиянием моды. Мы хотим быть другими, часто любой ценой. С возрастом все возвращается на круги своя.



alphabet

4% бэби-бумеров. Нас уже задушили этими агрессивными ЛГБТ-кампаниями. Бедная молодежь, как же печально.



Mathilde44

Сексуальность приватна. Каждый делает в постели то, что хочет. Подобно религии, сексуальность не должна касаться других.



Jailedevoir

Не могу дождаться Олимпийских игр с участием трансгендеров, которые займут все женские пьедесталы.



BaguetteDesNeiges

Как можно в такой ситуации обеспечивать рождаемость? Как же впечатляет это коллективное самоубийство, начатое разумными существами на Западе!



Idunn

В телятине, свинине и говядине слишком много гормонов... Это выводит организм из строя...



Dany L

Мне жаль гомосексуалистов, которые хорошо себя чувствуют, спокойно живут парой и не чувствуют необходимости демонстрировать свою сексуальность, касающихся исключительно их. Все эти эксгибиционисты причиняют им огромный вред.



Flandres

Нужно запретить опросы общественного мнения! Они не представляют никакой ценности: одни только предвзятые вопросы и бессмысленные ответы...



Instable arriviste

22% - это не большинство. И, на мой взгляд, по мере взросления многие станут более консервативными и реалистичными.



* "Месяц гордости ЛГБТ" - месяц, посвященный празднованию и ознаменованию гордости лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров; чаще всего июнь