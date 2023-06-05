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Гнездо афганских "ястребов" - Кандагар - стало новым центром власти, - И.Субботин
00:41 06.06.2023

5.06.2023

Превращение Кандагара во вторую столицу сопряжено в том числе с ужесточением внутренней политики
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Афганское движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) может ужесточить подходы к соблюдению международных требований. Об этом со ссылкой на источники пишет Washington Post, указывая на превращение кандагарской ставки верховного лидера Хайбатуллы Ахундзады, ключевого "ястреба" группировки, в фактическую столицу. Опасения зарубежных экспертов в последнее время сконцентрированы преимущественно вокруг сферы женского образования. Экстраординарным в этом плане явлением стало произошедшее на севере страны массовое отравление школьниц.
С отравлением девочек в начальных школах столкнулась многоэтническая провинция Сари-Пуль, которая находится на севере Афганистана. Местные чиновники из департамента образования проинформировали о нападении как минимум на два учреждения, расположенных по соседству. Из-за действия неизвестного вещества были госпитализированы около 80 учениц. Агентство AP в этой связи обращает внимание на то, что это первый подобный случай после того, как талибы в 2021 году установили контроль над всей страной, приступив к введению запретов на женское образование.

Бывший афганский дипломат Махмуд Сайкал связал ситуацию в провинции Сари-Пуль напрямую с последствиями "женоненавистнической и нагнетающей страх политики талибов". В свою очередь, западные издания отдельно отмечают, что произошедшее имеет признаки сходства с массовыми отравлениями в Иране, когда с ноября прошлого года сотни школьниц, предположительно участвовавших в протестных акциях, подверглись воздействию неизвестных препаратов. Тогда это усилило критику в адрес силового аппарата Исламской Республики.

Сфера образования в Афганистане стала привлекать к себе особое внимание международного сообщества после того, как талибские лидеры пошли на приостановку занятий для девочек в средних школах и девушек в вузах. Отдельным распоряжением вышел запрет на присутствие женщин в университетах. Это коснулось в том числе представительниц профессорско-преподавательского состава. Кроме того, талибское руководство наложило гендерные ограничения на работу в любых национальных и международных неправительственных организациях.

Несмотря на то что часть запретов талибы объяснили пересмотром учебной программы, от них ожидают сохранения такой ситуации или, возможно, ужесточения мер.

Немаловажным симптомом, как отмечает Washington Post, становится то, что все больше представителей талибского руководства стремится переместиться из Кабула в Кандагар, где расположена ставка Ахундзады. Это место считают неформальным символом сторонников жесткой линии внутри движения. Так поступили, к примеру, официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид и его заместитель Инамулла Самангани. Не исключено, что их примеру последуют и другие. Кроме того, в эти месяцы появилась практика приглашать в Кандагар иностранные делегации. Так произошло с представителями Японии и Катара.

Перемещение центра принятия решений усиливает подозрения, что "ястребы" наращивают свой политический капитал в противовес "умеренному" крылу, выступающему за более развитые отношения с западными странами. "Центр тяжести определенно смещается, – констатирует один из локальных источников Washington Post. – Правительство находится там, где находится официальный представитель. Кандагар превращается в новую столицу". По словам другого собеседника газеты, в Кабуле тяжелее управлять страной: там люди "более образованны, осталось больше бывших чиновников, и добиться полного послушания сложнее".

Однако последние международные контакты талибов дают понять, что ситуация не выглядит однозначно. Агентство Reuters сообщало, что премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдель Рахман Аль Тани и Ахундзада провели в мае секретные переговоры о способах снижения напряженности в отношениях между Афганистаном с международным сообществом. Согласно оценкам Reuters, это была первая встреча верховного лидера талибов с иностранным лидером. Приоритетными темами, по утверждению одного из собеседников агентства, были необходимость отмены ограничений на образование для девочек и трудоустройство женщин.

При этом факт, что администрация президента США Джо Байдена была осведомлена о ходе переговоров и занималась координацией связанных с ними вопросов, был расценен экспертами как признак сдвига в диалоге между Афганистаном и западным миром.

"Если смотреть на внутриталибские процессы в динамике, то за последние пять месяцев можно заметить усиление позиций лидера в Кандагаре", – заявил "НГ" научный сотрудник Института востоковедения РАН и директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. По его словам, отток высокопоставленных членов группировки из Кабула можно рассматривать именно в этом контексте. Однако собеседник "НГ" сделал оговорку, что такая ситуация не свидетельствует о снижении договороспособности "Талибана". "Нельзя исключать некоторые уступки со стороны лидера талибов перед внешними игроками по отдельным вопросам", – подытожил Нессар.

Источник - НГ
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