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    Узбекистан   | 
Узбекский политик посоветовал Сергею Миронову заниматься законами РФ вместо критики других странУзбекский политик посоветовал Сергею Миронову заниматься законами РФ вместо критики других стран
00:43 06.06.2023

Сергей Миронов, Бобур Бекмуродов. Коллаж "Ферганы"

Председатель узбекистанского общенационального движения "Юксалиш" ("Развитие") Бобур Бекмуродов посоветовал главе партии "Справедливая Россия" Сергею Миронову работать над законодательством РФ вместо того, чтобы критиковать законы других стран.

Таким образом Бекмуродов отреагировал на возмущение Миронова тем, что в Узбекистане запрещено наемничество.

"Казахстан, Киргизия и Узбекистан – члены и наблюдатели Евразийского экономического союза. Если русский с гражданством этих стран решит помочь своей исторической Родине и пойти на СВО, его посадят в тюрьму. Это абсурд! Мы предлагаем решить этот вопрос на межгосударственном уровне! Если речь идет о защите интересов страны -участницы [ЕАЭС], то, естественно, никакого уголовного преследования быть не может", - заявил Миронов в Twitter.

"Вы бы поработали над законодательством своей страны. В [самой] России предусмотрена уголовная ответственность за вербовку. Внимательно почитайте статью 359 Уголовного кодекса РФ", - прокомментировал пост российского политика глава движения "Юксалиш".

В своем Telegram-канале Бекмуродов привел определение из УК РФ, согласно которому "наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории".

Бекмуродов подчеркнул, что внешняя политика Узбекистана основана на принципе неприменения силы или угрозы силой. Он напомнил, что статья 154 ("Наемничество") Уголовного кодекса Узбекистана была принята в 1994 году, она предусматривает уголовную ответственность за участие узбекистанцев в вооруженном конфликте или военных действиях на территории другой страны или на ее стороне.

"Узбекистан – суверенное государство, и мы не та страна, которая адаптирует свое законодательство в зависимости от геополитической и тем более военной обстановки в других странах, принимает законы, удобные для других. Республика Узбекистан осуществляет миролюбивую внешнюю политику с другими странами и международными организациями", - заключил Бекмуродов.

Летом 2022 года от участия в вооруженном конфликте между Россией и Украиной узбекистанцев предостерегли Агентство по внешней трудовой миграции (АВТМ), посольство Узбекистана в РФ и Генпрокуратура республики. Они напомнили о статье 154 УК, которая грозит наказанием в виде лишения свободы сроком до десяти лет. В сентябре Управление мусульман Узбекистана издало фетву (постановление), в которой говорится, что мусульманину не дозволено принимать участие ни в каких военных действиях, кроме тех, в которых они защищают свою родину.

После объявления в РФ частичной мобилизации власти центральноазиатских республик снова предупредили соотечественников об уголовной ответственности за наемничество. Сразу после 21 сентября с подобным заявлением выступили дипломаты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Позднее и посольство Таджикистана в Москве напомнило, что участие в боевых действиях на стороне другого государства наказывается в рамках статьи УК.

Движение "Юксалиш" было зарегистрировано в Министерстве юстиции 25 января 2019 года в качестве негосударственной некоммерческой организации. Инициатором его создания считается президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. По замыслу организаторов, движение должно объединить жителей страны, соотечественников, проживающих за рубежом, и негосударственные некоммерческие организации в деятельности по реформированию республики.

По статусу, условиям медицинского и транспортного обслуживания председатель движения приравнен к министру. Органам государственного управления запрещено вмешиваться в деятельность "Юксалиш". Бобур Бекмуродов руководит движением с июля 2020 года.

Источник - fergana.media
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