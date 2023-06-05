Генсек ОБСЕ инспектирует Центральную Азию, - В.Панфилова

08:11 06.06.2023 Визит проходит на фоне слухов о возможном выходе из организации России и Белоруссии

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

5.06.2023



В Киргизии генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид встретилась с министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым. Фото с сайта www.mfa.gov.kg

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид в ходе центральноазиатского турне 5 июня посетила Киргизию. На очереди Казахстан, где она напомнит о нежелательном сотрудничестве с Россией и постарается убедить не помогать Москве в обходе санкций. Но более важным стал ее четырехдневный визит в Туркменистан. В Ашхабаде она открыла новый офис Центра ОБСЕ и сделала подарки президенту Сердару Бердымухамедову: сертификаты EcoPorts получил морской порт Туркменбаши и "умный" город Аркадаг.

В Бишкеке Хельга Мария Шмид провела полдня и встретилась только с министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым, с которым обсудила вопросы "взаимодействия Кыргызстана и ОБСЕ по трем измерениям безопасности: военно-политическому, экономико-экологическому и человеческому". Киргизский министр выразил признательность ОБСЕ за поддержку демократических процессов, укрепление стабильности и безопасности страны. Он отметил актуальность реализуемых проектов ОБСЕ в таких приоритетных для страны сферах, как борьба с коррупцией и организованной преступностью, цифровизация и эффективное управление, реформа судебной и правоохранительной систем, а также экономического развития, экологии и климата.



Более насыщенным был визит генсека ОБСЕ в Ашхабад. Хельга Мария Шмид встретилась не только с президентом Сердаром Бердымухамедовым, но и его отцом, председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым. С ним она обсудила жизненно важные для ЕС и Туркменистана вопросы: обеспечение безопасных поставок энергоресурсов на мировые рынки, создание условий для устойчивого экономического развития, повышение транспортного потенциала, охрану окружающей среды, рациональное использование водных ресурсов. Также была затронута тема города Аркадага, который удостоился присоединения к проекту "Развитие устойчивых, зеленых, климатически благоприятных городов с инновационными решениями в регионе ОБСЕ". Соответствующий сертификат глава ОБСЕ вручила Сердару Бердымухамедову.



"Строительство города в живописном местечке с чистым горным воздухом указывает на то, что здесь предусмотрены все условия для оптимальной жизни и труда. Именно тут были выпестованы ахалтекинские скакуны – гордость туркменского народа", – заметил в беседе с Шмид Бердымухамедов-старший.



"Визит Хельги Шмид в Центральноазиатский регион проходит в очень непростое для ОБСЕ время. Украинский кризис и еще шире – кризис как таковых сотрудничества и безопасности в Европе создал для ОБСЕ абсолютно новую реальность. Пикантность ситуации придают слухи о возможном выходе из ОБСЕ России и Белоруссии. И это ставит перед организацией задачи совершенно другого порядка. При полной поляризации внутри ОБСЕ Центральная Азия остается последним регионом, держащим, пусть и декоративно декларируемый, но нейтралитет", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков.



На этом фоне, по мнению эксперта, поиск новых точек опоры в регионе является для ОБСЕ вопросом скорее выживания, нежели институционального развития. Именно поэтому в публичную плоскость во время визита генсека организации не были вынесены, казалось бы, самые актуальные вопросы, которые обычно волнуют ОБСЕ – демократии и прав человека, они были отодвинуты в сторону. Их место заняли другие, те, которые не вызывают отторжения у обеих сторон и могли бы послужить, на их взгляд, разумным компромиссом при выстраивании взаимовыгодных отношений на перспективу.



"Звучавшие рефреном на всех встречах генсека с туркменскими чиновниками тезисы про сотрудничество в области экологии и энергетическом сотрудничестве дешифрируются очень просто. Туркменистан является одним из самых злостных загрязнителей атмосферы метаном в мире. Сказывается изношенность и отсутствие инвестиций в добывающую и транспортную инфраструктуру. А покупать "грязный газ" у нарушителя всех мыслимых экологических норм при доминировании в Европе зеленой повестки на всех уровнях – не комильфо, не позволит ни строгое европейское законодательство, ни общественное мнение", – отметил Айтаков. Добавив, что именно поэтому большая часть контактов европейских и американских политиков в последнее время посвящается вопросам выбросов метана в атмосферу.



На прошлой неделе на эту тему состоялся звонок "экологического царя" – специального представителя президента США по вопросам климата Джона Керри президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. По информации Bloomberg, стороны готовятся подписать соглашение, по которому США предоставят финансовую и экспертную поддержку в ликвидации источников утечек газа. Для этих целей Ашхабад был вынужден создать Комиссию по сокращению выбросов метана, которая, как сообщило агентство ТДХ, "должна усилить контроль за эффективностью работ по систематическому сокращению объемов парниковых газов, в основном выбросов метана, возникающих в различных отраслях экономики". Примечательно, что власти об этом сообщили в дни визита Хельги Шмид в Туркменистан.



Сердар Айтаков считает, что нынешняя активность ОБСЕ и другой западной дипломатии напоминает титанические усилия спецпосланника ОБСЕ Марти Ахтисаари 20-летней давности. В 2003 году после очередной волны массовых репрессий ОБСЕ инициировала "Московской механизм" в отношении Туркменистана для их расследования. Тогда президент Сапармурат Ниязов публично пригрозил покинуть ОБСЕ, заявив, что "…в мире достаточно других международных организаций, с которыми можно строить диалог", и начал демонстративное сближение с Россией в газовой сфере. Был заключен рамочный договор на поставки газа в Россию сроком на 25 лет. Ахтисаари удалось закрыть трещину в отношениях с Ашхабадом, но это полностью девальвировало усилия ОБСЕ в области прав человека и спустило на тормозах все результаты и выводы "Московского механизма" – "Доклада Дэко". "Сейчас ситуация повторяется, серия визитов делегаций ОБСЕ разного уровня и представителей разных структур преследует ту же цель – проведения политики вовлечения и умиротворения. А весь опыт прежнего безрезультатного общения с авторитарными режимами, такими как туркменский, в первую очередь отправлен на свалку истории. Вместе с ним в корзину отправляются и основополагающие нормы ОБСЕ в области демократии и прав человека, что в условиях той самой поляризации совсем не удивительно и мы проходим это в очередной раз", – подчеркнул Айтаков.



Тем не менее генсек организации Хельга Шмид на открытии нового здания Центра ОБСЕ в Ашхабаде, предоставленного туркменским правительством в безвозмездное пользование, отметила, что "ОБСЕ сможет еще лучше выполнять свои функции и задачи в соответствии со своим мандатом". "Мы намерены продолжать оказывать содействие Туркменистану, в том числе в таких вопросах, как управление границами, укрепление региональной взаимосвязанности, охрана окружающей среды и расширение прав и возможностей женщин".



По мнению директора Агентства этнонациональных стратегий Александра Кобринского, власти Туркменистана фактически согласились на открытие в своей стране "шпионской сети". "ОБСЕ – институт влияния Запада на всем постсоветском пространстве, включая Центральную Азию. Офисы организации, расположенные в странах СНГ, собирают информацию о межнациональных конфликтах, политическом закулисье, текущий компромат на политиков. Сегодня, и это очевидно, им нужно брать под контроль логистические пути, туркменские энергоресурсы и в целом всю логистику, которая проходит через территорию этой страны. Это грандиозная ошибка туркменского руководства", – сказал "НГ" Кобринский. В случае выхода России и Белоруссии из этой организации ОБСЕ будет переформатирована в другую организацию, цели и задачи которой в отстаивании интересов народов не стран Центральной Азии, а европейских стран. Это означает, что нужно держать под контролем всю Центральную Азию. Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686028260





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев принял участие в научной конференции в честь 800-летия Султана Бейбарса

- Качество работ и несвоевременный ввод объектов

- Кадровые перестановки

- Особенности Системы региональных стандартов рассмотрели на Правительственном часе в Мажилисе

- Роман Скляр ознакомился с проектом радиальных дорог Алматинской области

- Члены Общественной палаты обсудили новые законопроекты Мажилиса

- Спецпрокурорами Акмолинской области взыскано имущество с гражданки США

- ДБОП задержана организатор сети "элитных эскортниц", занимавшихся проституцией

- Рабочий график главы государства

