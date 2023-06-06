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Третьей японо-китайской войны в Токио не хотят, - А.Кошкин
08:23 06.06.2023

Только 13% японцев соглашаются защищать родную Японию

Недавно один из участников ток-шоу "Большая игра" на 1-м канале российского ТВ утверждал, что в Японии якобы уже объявили о готовности воевать за Тайвань. Выступавший эксперт, что называется, хватил через край. На сегодняшний день известны лишь слова по этому поводу премьер-министра Японии Фумио Кисиды, когда он после подтверждения президентом США Джозефом Байденом намерения "защищать Тайвань" в том числе вооруженным путем сказал, что в этом случае Япония не сможет остаться в стороне.

Кисида тщательно подбирал слова при ответе на вопрос, готова ли японская сторона направить войска для защиты Тайваня, и сказал, что хотел бы избежать разговора на эту тему.

Я связался с японским коллегой, известным у себя в стране профессором-политологом, попросив прокомментировать высказывание российского эксперта. И получил ответ: "Японские дипломаты, заботясь о себе, не делают подобных рискованных заявлений. Такой информации нет".

Позиция Японии в случае обострения ситуации вокруг Тайваня интересует и европейцев. Мое внимание привлекла статья во французской Le Monde, где утверждалось: "Решив отказаться от закрепленного в законе пацифизма из-за угрозы со стороны Китая, Япония разработала новую военную стратегию. Этим шагом она преследует две цели: укрепить обороноспособность и показать Вашингтону, что Токио будет лоялен ему в надвигающейся войне США с Поднебесной".

Однако насколько лоялен? Кисида сейчас пугает японцев: "Завтра Дальний Восток может стать сегодняшней Украиной". Авторы статьи в Le Monde напоминают, что перспектива участия Токио в потенциальном конфликте стала более вероятной в 2015 году, и называют эту дату "стратегическим поворотным моментом". Правительство премьер-министра Синдзо Абэ тогда выступило за обретение Японией права на "коллективную оборону". Эта концепция, закрепленная в законодательном порядке в сентябре того же года, разрешает японским силам самообороны, до тех пор ограничивавшихся исключительно защитой архипелага, участвовать в военных операциях вместе с союзником, который подвергся нападению третьей стороны.

Автор этих строк не считает, что прямое участие японских сил самообороны в сражениях на Тайване и в омывающих его водах с армией и флотом КНР неизбежно. Однако нельзя исключать, что Токио возьмет на себя роль базы материального снабжения ВС США и лечения раненых американских солдат.

Иначе думают японские ястребы. "Мы должны послать Пекину четкий сигнал: у нас есть необходимые военные средства, чтобы уничтожить захватчика", – говорит Куни Миякэ, бывший советник посольства Японии в Пекине, а ныне политический телеобозреватель. Он не сомневается, что в случае нападения Китая на Тайвань "Япония будет втянута в конфликт вне зависимости от степени американской реакции". Le Monde приводит мнение специалиста Института безопасности и развития в Стокгольме Дайсукэ Акимото, который также категоричен: "Если Китай нападет на Тайвань и США вмешаются, Япония немедленно окажется в состоянии войны как союзник Америки".

Упомянутый Куни Миякэ считает, что состояние общественного мнения позволяет политикам делать и более жесткие заявления: "Последние бэби-бумеры (люди, родившиеся в 1946-1964 годах. – А.К.) из числа левых японцев, настроенных против США, против истеблишмента, капиталистов, поддерживающих китайцев, вышли на пенсию или умерли. Они уступили место поколению, более решительно выступающему за укрепление стратегического потенциала страны". Мол, если принятие в 2015 году закона о праве на "коллективную оборону" привело к масштабным выступлениям оппозиции, то обнародование новых стратегических документов в конце 2022 года вызвало лишь скромные протесты.

Следует признать, что, если американцы в случае воссоединения Тайваня к КНР немирным путем используют напрямую свои вооруженные силы, они могут потребовать от Японии направить на фронт ее силы самообороны.

Le Monde пишет: "В случае китайского вторжения на Тайвань, который находится примерно в 100 километрах от самого южного острова японского архипелага Йонагуни, господин Митисита из института политических исследований Grips выделил три возможных сценария: "Либо Токио решит остаться в стороне от конфликта, что очень маловероятно, либо с вероятностью в 30% предложит материально-техническую поддержку американским войскам, базирующимся в Японии, либо отправит своих солдат вместе с силами США..." Тот же господин Митисита считает последний сценарий наиболее вероятным".

Однако перспектива третьей в истории японо-китайской войны не столь однозначна. Хотелось бы напомнить сравнение командующего войсками США в Японии Джоэла Воуэлла: "Япония – это как Польша. Филиппины – это как Румыния. Китай – это как Россия. А Тайвань – это как Украина". Имеется в виду ситуация, при которой США будут накачивать Тайвань вооружениями и, не вступая в войну, ограничиваться предоставлением Тайбэю разведданных и отправкой военных советников. Другое дело, что небольшой остров Тайвань может быть быстро занят войсками КНР и блокирован китайским флотом, что затруднит предоставление ему американской военной помощи.

Французские аналитики не могут обойти вопрос о том, согласятся ли японцы погибать за Тайвань. "Опросы общественного мнения (Японии) показывают отсутствие единодушия, – говорит социолог Поль Жобен из Института социологии Академии Синика в Тайбэе. – Китай в большей степени, чем Северная Корея или Россия, воспринимается японцами как угроза, но их симпатии к Тайваню не означают, что они готовы поддержать военную интервенцию для защиты острова".

Согласно данным World Values Survey, японцы, как и немцы, наименее склонны к войнам. В 2019 году на заданный вопрос "Готовы ли вы сражаться, чтобы защитить свою страну?" только 13% японских респондентов ответили "да"; 48% выбрали "нет", а 38% заявили, что не определились. В Китае и на Тайване положительно ответили соответственно 90% и 70% респондентов. Причем вопрос был не об участии в войне где-то за рубежом, а о защите Японии.

Нагнетание панических настроений по поводу якобы неизбежного вторжения Китая на Тайвань имеет искусственный характер. У Пекина имеются разработанные планы возвращения мятежной провинции мирным путем, как, например, это было сделано с Гонконгом. К вооруженной силе Пекин может прибегнуть только в одном случае: если подстрекаемые Вашингтоном тайваньские власти вздумают провозгласить свой остров независимым государством.

Анатолий Кошкин
6.06.2023

Источник - fondsk.ru
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