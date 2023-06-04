Дело о захвате власти в Киргизии: 100 заговорщиков от партии "Элдик Кенеш", более 30 - задержано

08:26 06.06.2023

06 июня 2023, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Дело о захвате власти. В ГКНБ сообщили, кто задержан



Задержаны лица, которые планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



Уточняется, что на основе полученной информации и собранных аудио- и видеоматериалов возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведен комплекс специальных следственных действий, санкционированных судом.



"Эта преступная группа на протяжении года целенаправленно привлекала в свои ряды сторонников и вербовала наиболее недовольных граждан по всей стране. Организатором и идейным вдохновителем является гражданская активистка и председатель политической партии "Элдик Кенеш" Н.Р.С. Под ее руководством регулярно проводили встречи, направленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц против государственных структур с обсуждением планов по насильственному захвату власти", - сказали в ведомстве.



В ГКНБ уточнили, что в организованную группу привлекли более 100 человек из различных слоев общества и регионов республики, между которыми четко распределяли роли с конкретными заданиями.



"Есть информация, что в ближайшее время ожидалось поступление из зарубежных источников денег для финансирования организационных вопросов и выплаты вознаграждения основным функционерам. Начать активную фазу реализации своих преступных замыслов заговорщики предполагали сразу после возникновения недовольства в обществе по какому-либо происшествию", - заметили в госкомитете.



В ГКНБ доставлено более 30 участников группы.



"Задержаны Н.Р.С. и ее основные сподвижники Н.Р.С., И.Г.С., М.А.Ж. и Д.Т.А., которые дали признательные показания. Изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их преступные намерения. Все задержанные лица водворены в ИВС ГКНБ", - добавили в ведомстве.