Кому служит российское министерство культурки?

08:38 06.06.2023 Кому служите? Ветеран спецназа ГРУ обращается к министру культуры

Сергей Козлов. 06.06.2023



Идет второй год войны, на которой наши парни героически сражаются, отстаивая нашу с вами свободу и независимость. На экранах ТВ в новостях, на билбордах постоянно появляются новые лица людей, которые совершили реальные подвиги. Масса награждена высокими боевыми орденами и медалями, а некоторые и высшим званием Героя России. То есть, героизма и драматизма на полях сражений более чем достаточно.



Возникает естественный вопрос, а почему наши деятели культуры, которых направляет одноименное министерство во главе с Ольгой Борисовной Любимовой, до сих пор не обрадовали сограждан новой песней, которая бы поднимала на борьбу против возродившегося фашизма? Где фильмы и спектакли, рассказывающие о подвигах наших граждан?



Идет второй год войны, на которой наши парни героически сражаются, отстаивая нашу с вами...



Есть такое мнение, что все главные песни и фильмы о Великой Отечественной войне были сняты уже в послевоенный период, когда произошло осмысление произошедшего исторического периода страны. Однако, это далеко не так!



Чтобы не быть голословным, приведу навскидку несколько песен, которые и сейчас заставляют слушать их стоя.



Первая из первых, "Священная война". Эта песня, по сути, стала гимном народа, защищающего Родину и транслировалась по радио сразу после боя курантов.



Лебедев-Кумач написал стихи и опубликовал их в первые дни войны. А композитор Александров, под впечатлением от гениальных строк, сразу написал музыку для этой песни. Первое исполнение песни состоялось всего через 4 дня после начала войны, 26 июня на Белорусском вокзале. Исполнила ее группа Краснознаменного ансамбля песни и пляски СССР.



Песня до сих пор заставляет слушать ее стоя. То, что это не преувеличение, говорит такой факт, 4 мая сего года Главное Управление ГШ ВС РФ собирало ветеранов военной разведки перед Днем Победы. После поздравлений в адрес участников, ансамбль имени Александрова исполнил эту песню. Зал слушал стоя!



И это отнюдь не единственное великое произведение, написанное в годы войны нашими предками, которые народ охотно исполняет в кругу друзей. Всем известная песня на стихи Константина Симонова и музыку Матвея Блантера "Жди меня". Стихи были опубликованы в "Правде" в январе 1941, хоть и написаны были летом. Блантер положил стихи на музыку, и появилась проникновенная песня-молитва, обращения к любимой женщине! Разве эти чувства сейчас не знакомы нашим добровольцам, уходящим на войну и их любимым? Так, где же современные шедевры, созвучные этой песне?



И это не далеко все. "В лесу прифронтовом" Исаковского и Блантера, "Вечер на рейде" Чуркина и Соловьева–Седого, или "Соловьи" Фатьянова и снова Соловьева–Седого. А всеми любимая песня "Темная ночь" Агатова и Богословского. Перечислять могу еще долго.



И песни те – ведь до сих пор трогают за душу, хоть и та война закончилась давно.



А все потому, что деятели культуры не отрывались от своей аудитории. Например, всем известная песня, которую сейчас бы обозвали похабными словами "хит" и "шлягер" – "Землянка" – была написана, по сути, с натуры осенью 1941 года. Алексей Сурков с товарищами на фронте попал под минометный обстрел, от которого они укрылись в землянке. И под впечатлением родилось это стихотворение. Позже композитор Листов написал к ним музыку.



А где наши новые песни о войне, о Родине? Министерство культуры делает заказы раскрученным попсовым исполнителям типа Газманова, Лепса, Валерии. Но их песни за душу не трогают, поскольку не живые они. Пластмассовые! Но заказы получают все равно они же! Однако, если задуматься не о том, как "бюджетное бабло попилить", а о том, как создать новый духоподъемный пласт культуры, можно найти и исполнителей, и авторов.



Не стану называть имен, чтобы меня не упрекнули в рекламе и материальной заинтересованности. Но такие есть, и их не мало. Надо только захотеть решить эту задачу!



И есть уже сильные готовые песни. Просто надо, используя ресурс Минкульта, чтобы раскрутить их по полной программе, а не пытаться реанимировать "дохлую лошадь попсятины".



А сколько кинофильмов было снято о войне – не после нее, а во время! Причем фильмы пронизаны безусловной убежденностью в Победе, хоть до нее еще было далеко.



Например, кинофильмы "Жди меня" и "Сердца четырех" были сняты уже в 1941 году! А "Парень из нашего города" по одноименной пьесе К. Симонова, с Крючковым в главной роли – в 1942.



И за четыре года войны было снято столько фильмов о войне, что пальцев на руках и на ногах не хватит. И рассказывали они о наших людях, которые по-разному приближали Победу.



Вот хорошо известный фильм "Два бойца" о дружбе и героизме на войне, снятый по повести Льва Славина "Мои земляки". Или "Жила-была девочка", снятый сразу после прорыва блокады Ленинграда в 1944 году.



Фильм рассказывает о двух маленьких блокадницах – 7-летней Настеньке и 5-летней Катеньке. Честный и пронзительный – до душевной боли!



Конечно, не все фильмы того времени были шедеврами. Но были и такие. Например, фильм "Непокоренные" 1945 года выпуска, который рассказывал о несгибаемой силе духа советских людей, получил главный приз Венского кинофестиваля 1946 года.



Почему до сих пор нет ни повестей, ни пьес, ни спектаклей, ни кинофильмов о наших ребятах, например, о подвиге Гостомельского десанта в самом начале специальной операции? Почему от Министерства обороны в Минкульт не поступил такой заказ?



Из снятого во время СВО, более или менее в тему, можно, пожалуй, отметить "Бессмертные" Тиграна Кеосаяна, вышедший в 2022 году. Фильм о судьбах ветеранов Афгана. Так и хочется сказать: "Не прошло и сорока лет!".



Вот только вопрос, многие ли его посмотрели? А появился ли он на экранах ТВ? А между тем, Минкульт упорно лоббирует показ на ТВ поганого пасквиля Павла Лунгина "Братство", поливающего грязью все тех же афганцев и показывающего их бандитами и кровавыми упырями без чести и совести.



К сожалению, на телевидении идет демонстрация всевозможной пошлятины, возглавляемой Киркоровым, низкопробные сериальчики. И это в стране, имеющей великую русскую культуру!



Парадокс в том, что такие события, как война, катастрофы и другие потрясения, сами по себе являются совокупностью драматических событий и сюжетов. Надо только не лениться! И ты можешь остаться в истории страны.



А вот враги наши, они к вопросам повышения морального духа граждан Украины подходят со всей серьезностью с учетом актуальной ситуации и постоянно ее корректируют. И деньги на это тратят, не скупясь. Потому и достигают умов и сердец сограждан.



"ПолитНавигатор" уже писал, что творения украинских деятелей "песни и пляски" ничуть не лучше того, что делают наши патриотически настроенные музыканты. Вот только рейтинги их в разы превышают наши. Почему? Да все потому же! Там государство не ленится заниматься этими вопросами и выделять значительные средства.



Общеизвестно, что в годы Великой Отечественной войны Иосиф Виссаронович Сталин лично курировал вопросы культуры, отдавая себе отчет в том, какой силой обладают произведения искусства. Так, почему бы и сейчас не вложиться в раскрутку патриотического творчества наших деятелей культуры?



Есть еще один момент, о котором уже давно говорят те, кто понимает, из чего складывается победа на поле боя. Не только из наличия новой техники и оружия. Ведь, побеждает, в конечном итоге, не железо, а люди. А люди побеждают тогда, когда их ведет общая идея. И вот тут опять у нас загвоздка системного характера, поскольку идеология в Российской Федерации запрещена Конституцией.



А на Украине это главная движущая сила. Там настолько мощно промыли мозги населению, используя откровенно русофобскую и нацистскую идеологию, что и те, кто ранее помнил историю своей страны, теперь не хочет ее знать. Я не за то, чтобы и у нас вбили в головы какую-нибудь ересь. Но вот разработка национальной идеи, которую мы станем использовать как знамя, нам нужна – до зарезу. И продвигать эту идею должно Министерство культуры.



Сергей Козлов, майор, ветеран спецназа ГРУ. Источник - politnavigator.net

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