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1-й день украинского контр-наступа: 8 "Леопардов" за поселок Новодонецкое?
08:43 06.06.2023

Минобороны сообщило о гигантских потерях ВСУ
Михаил Рябов. 06.06.2023

Минобороны РФ выступило с экстренной ночной сводкой, где сообщило об уничтожении сразу восьми немецких танков "Леопард", брошенных украинцами в наступление.

"Противник был остановлен, поставленных задач не добился… Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 "Леопардов" производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин", – сообщило военное ведомство.

Минобороны РФ выступило с экстренной ночной сводкой, где сообщило об уничтожении сразу восьми немецких...

При этом в Минобороны не уточнили информацию о захвате украинскими войсками населенного пункта Новодонецкое, о чем ранее сообщал основатель "Востока" Александр Ходаковский.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не поверил в озвученные Минобороны данные о потерях ВСУ.

"Чтобы уничтожить полторы тысячи человек, это должна быть такая бойня, в сутки, на протяжении километров 150, что мама не горюй", – считает он.

Но известный военкор Александр Сладков, напротив, верит в массовое уничтожение "Леопардов".

"Вот и начали гореть немецкие танки. Нет в них ничего такого особенного, чтоб не гореть. Все продолжится".

Телеведущий Артем Шейнин призывает Минобороны опубликовать кадры с подбитыми "Леопардами", чтобы снять все вопросы. В любом случае, по мнению Шейнина, ночное сообщение военных "свидетельствует о неординарности происходящих боестолкновений".

Медиатехнолог Ярослав Федосеев напоминает, что официально ВСУ было поставлено всего 60 танков Leopard.

"Если все правда, то улов получился знатный. И это только первый день".

Телеграмм канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР уточняет:

"У противника есть продвижение – на некоторых участках до километра, но потери хохла несоизмеримы с достигнутым результатом".

А бывший советник главы ДНР Александр Казаков предупреждает:

"Наши держат удар. Но помним, что он не обязательно основной. Даже при "Леопардах" это может быть отвлекающий удар".

Политолог Сергей Марков подводит итог:

"Пока ситуация развивается в модели Курской битва. То есть с огромными потерями ВСУ чуть-чуть продвигается вперед. Генштаб Украины и США знает, что Генштаб России хочет повторить модель Курской битвы и будет пытаться выпрыгнуть из этой колеи. Удастся ли им это? Увидим. Два дня наступления ВСУ пока дали очень скромные результаты. Наступление ВСУ завтра продолжится. Армия России держит активную оборону".

Источник - politnavigator.net
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