1-й день украинского контр-наступа: 8 "Леопардов" за поселок Новодонецкое?

08:43 06.06.2023

Минобороны сообщило о гигантских потерях ВСУ

Михаил Рябов. 06.06.2023



Минобороны РФ выступило с экстренной ночной сводкой, где сообщило об уничтожении сразу восьми немецких танков "Леопард", брошенных украинцами в наступление.



"Противник был остановлен, поставленных задач не добился… Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1500 украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 "Леопардов" производства ФРГ, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин", – сообщило военное ведомство.



Минобороны РФ выступило с экстренной ночной сводкой, где сообщило об уничтожении сразу восьми немецких...



При этом в Минобороны не уточнили информацию о захвате украинскими войсками населенного пункта Новодонецкое, о чем ранее сообщал основатель "Востока" Александр Ходаковский.



Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не поверил в озвученные Минобороны данные о потерях ВСУ.



"Чтобы уничтожить полторы тысячи человек, это должна быть такая бойня, в сутки, на протяжении километров 150, что мама не горюй", – считает он.



Но известный военкор Александр Сладков, напротив, верит в массовое уничтожение "Леопардов".



"Вот и начали гореть немецкие танки. Нет в них ничего такого особенного, чтоб не гореть. Все продолжится".



Телеведущий Артем Шейнин призывает Минобороны опубликовать кадры с подбитыми "Леопардами", чтобы снять все вопросы. В любом случае, по мнению Шейнина, ночное сообщение военных "свидетельствует о неординарности происходящих боестолкновений".



Медиатехнолог Ярослав Федосеев напоминает, что официально ВСУ было поставлено всего 60 танков Leopard.



"Если все правда, то улов получился знатный. И это только первый день".



Телеграмм канал военнослужащих 105-го стрелкового полка НМ ДНР уточняет:



"У противника есть продвижение – на некоторых участках до километра, но потери хохла несоизмеримы с достигнутым результатом".



А бывший советник главы ДНР Александр Казаков предупреждает:



"Наши держат удар. Но помним, что он не обязательно основной. Даже при "Леопардах" это может быть отвлекающий удар".



Политолог Сергей Марков подводит итог:



"Пока ситуация развивается в модели Курской битва. То есть с огромными потерями ВСУ чуть-чуть продвигается вперед. Генштаб Украины и США знает, что Генштаб России хочет повторить модель Курской битвы и будет пытаться выпрыгнуть из этой колеи. Удастся ли им это? Увидим. Два дня наступления ВСУ пока дали очень скромные результаты. Наступление ВСУ завтра продолжится. Армия России держит активную оборону".