Нукусский процесс: 8 фигурантов освобождены, приговор Тажимуратову не изменили

08:56 06.06.2023

Восемь фигурантов нукусского дела освобождены, приговор Тажимуратову не изменили

Суд апелляционной инстанции постановил заменить заключение 8 фигурантам уголовного дела о событиях в Каракалпакстане на ограничение свободы, 6 подсудимым срок сокращен, срок Даулетмурата Тажимуратова оставлен без изменений. Протест прокуратуры в отношении 4 человек суд отклонил.



Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана в понедельник вынесла определение по итогам рассмотрения апелляционных жалоб от имени 16 осужденных по уголовному делу о событиях 1−2 июля 2022 года в Каракалпакстане. Одновременно рассматривался протест прокуратуры в отношении 4 человек, которые были осуждены условно.



Как передает корреспондент "Газеты.uz", в отношении Полата Шамшетова, который скончался в заключении вскоре после оглашения январского приговора, суд постановил отменить часть приговора, касающуюся назначения наказания, снять арест с его недвижимого имущества и вернуть его наследникам.



Наказание восьми подсудимых изменено с лишения свободы на ограничение свободы, они были освобождены в зале суда. Это



Бахтияр Кадирбергенов - с 7 лет лишения свободы на 5 лет ограничения свободы;

Байрам Сейтниязов - с 8 лет лишения свободы на 4 года ограничения свободы;

Саидабулла Медетов - с 7 лет лишения свободы на 5 лет ограничения свободы;

Кахарман Сейтимов - с 5 лет лишения свободы на 5 лет ограничения свободы;

Полат Нурниязов - с 4 лет лишения свободы на 4 года ограничения свободы;

Саиыпназар Калимов - с 6 лет лишения свободы на 5 лет ограничения свободы;

Нурлан Султанмуратов - с 3 лет лишения свободы на 3 года ограничения свободы; и

Арсыланбек Темирханов - с 6 лет лишения свободы на 5 лет ограничения свободы.

Условия освобождения предусматривают, что они не должны покидать дом в ночное время, не должны участвовать в массовых мероприятиях и должны регулярно отчитываться в органе пробации.



Суд частично удовлетворил ходатайства о смягчении наказания следующим подсудимым:



Даулетмурату Джиемуратову - с 8 до 6 лет ограничения свободы;

Нурлану Найыпову - с 7 до 4 лет лишения свободы;

Разбеку Бекмуратову - с 8 до 6 лет лишения свободы;

Султанбеку Каипову - с 8 до 5 лет лишения свободы;

Аллабаю Токымбетову - с 8,5 до 6,5 лет лишения свободы; и

Амирбеку Адилбекову - с 7 до 5 лет лишения свободы.

каракалпакстан, нукусские события



Приговор главному фигуранту Даулетмурату Тажимуратову был оставлен без изменений, суд постановил оставить его ходатайство без удовлетворения - 16 лет лишения свободы.



Протест прокуратуры в отношении Лолагул Каллыхановой, Азамата Турданова, Ахмета Сметуллаева и Азамата Нуратдинова, которая требовала заменить ограничение свободы на лишение свободы, суд отклонил. Наказание им оставлено без изменений.



Суд также решил, что имущество, в том числе недвижимость и автомобили, арестованное в целях возмещения ущерба в рамках уголовного дела, должно быть возвращено следующим осужденным: А. Турданову, А. Сметуллаеву, Н. Найыпову, Р. Бекмуратову, С. Каипову, К. Сейтимову и А. Адилбекову.



Остальные части приговора суда первой инстанции оставлены без изменений.



"Газета.uz" вела прямую трансляцию оглашения решения суда апелляционной инстанции.



Дело рассматривалось под председательством судьи Верховного суда Аскара Бекманова, а также судьями Санобар Мамадалиевой и Акромом Утаевым.