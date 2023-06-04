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Нукусский процесс: 8 фигурантов освобождены, приговор Тажимуратову не изменили
08:56 06.06.2023

Восемь фигурантов нукусского дела освобождены, приговор Тажимуратову не изменили
Суд апелляционной инстанции постановил заменить заключение 8 фигурантам уголовного дела о событиях в Каракалпакстане на ограничение свободы, 6 подсудимым срок сокращен, срок Даулетмурата Тажимуратова оставлен без изменений. Протест прокуратуры в отношении 4 человек суд отклонил.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана в понедельник вынесла определение по итогам рассмотрения апелляционных жалоб от имени 16 осужденных по уголовному делу о событиях 1−2 июля 2022 года в Каракалпакстане. Одновременно рассматривался протест прокуратуры в отношении 4 человек, которые были осуждены условно.

Как передает корреспондент "Газеты.uz", в отношении Полата Шамшетова, который скончался в заключении вскоре после оглашения январского приговора, суд постановил отменить часть приговора, касающуюся назначения наказания, снять арест с его недвижимого имущества и вернуть его наследникам.

Наказание восьми подсудимых изменено с лишения свободы на ограничение свободы, они были освобождены в зале суда. Это

Бахтияр Кадирбергенов - с 7 лет лишения свободы на 5 лет ограничения свободы;
Байрам Сейтниязов - с 8 лет лишения свободы на 4 года ограничения свободы;
Саидабулла Медетов - с 7 лет лишения свободы на 5 лет ограничения свободы;
Кахарман Сейтимов - с 5 лет лишения свободы на 5 лет ограничения свободы;
Полат Нурниязов - с 4 лет лишения свободы на 4 года ограничения свободы;
Саиыпназар Калимов - с 6 лет лишения свободы на 5 лет ограничения свободы;
Нурлан Султанмуратов - с 3 лет лишения свободы на 3 года ограничения свободы; и
Арсыланбек Темирханов - с 6 лет лишения свободы на 5 лет ограничения свободы.
Условия освобождения предусматривают, что они не должны покидать дом в ночное время, не должны участвовать в массовых мероприятиях и должны регулярно отчитываться в органе пробации.

Суд частично удовлетворил ходатайства о смягчении наказания следующим подсудимым:

Даулетмурату Джиемуратову - с 8 до 6 лет ограничения свободы;
Нурлану Найыпову - с 7 до 4 лет лишения свободы;
Разбеку Бекмуратову - с 8 до 6 лет лишения свободы;
Султанбеку Каипову - с 8 до 5 лет лишения свободы;
Аллабаю Токымбетову - с 8,5 до 6,5 лет лишения свободы; и
Амирбеку Адилбекову - с 7 до 5 лет лишения свободы.
каракалпакстан, нукусские события

Приговор главному фигуранту Даулетмурату Тажимуратову был оставлен без изменений, суд постановил оставить его ходатайство без удовлетворения - 16 лет лишения свободы.

Протест прокуратуры в отношении Лолагул Каллыхановой, Азамата Турданова, Ахмета Сметуллаева и Азамата Нуратдинова, которая требовала заменить ограничение свободы на лишение свободы, суд отклонил. Наказание им оставлено без изменений.

Суд также решил, что имущество, в том числе недвижимость и автомобили, арестованное в целях возмещения ущерба в рамках уголовного дела, должно быть возвращено следующим осужденным: А. Турданову, А. Сметуллаеву, Н. Найыпову, Р. Бекмуратову, С. Каипову, К. Сейтимову и А. Адилбекову.

Остальные части приговора суда первой инстанции оставлены без изменений.

"Газета.uz" вела прямую трансляцию оглашения решения суда апелляционной инстанции.

Дело рассматривалось под председательством судьи Верховного суда Аскара Бекманова, а также судьями Санобар Мамадалиевой и Акромом Утаевым.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686030960


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