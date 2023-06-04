Кадровые перестановки в Киргизии: коррупция – двигатель ротаций, - Д.Матяшова

08:58 06.06.2023 КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КИРГИЗИИ: КОРРУПЦИЯ – ДВИГАТЕЛЬ РОТАЦИЙ

Если в марте кадровое обновление затронуло кабинет министров, а в апреле – бизнес-структуры, то в мае фокус был сделан на экономическом и финансовом блоках. Особенно интенсивными ротации оказались в банковском секторе: Госбанк развития третий раз за три месяца сменил председателя. Как и в апреле, значимыми двигателями кадровых перестановок и на местном, и на общегосударственном уровнях стали дела о коррупции. Май также принес развязку конфликта между омбудсменом и Жогорку Кенешем. Подробнее – в материале Ia-centr.ru.



Банкир на час. Кадровые перестановки в экономическом блоке



4 мая стало известно о назначении Марата Пиназарова главой Службы регулирования и надзора за финансовым рынком. Он заменил на этом посту Улана Сарбанова, который в апреле был переведен на пост главы Госбанка развития Киргизии. Пиназаров с 2021 года, после кратковременного руководства государственным предприятием "Унаа", был заместителем председателя Госфиннадзора.



В тот же день был задержан советник премьера и глава Венгерско-Кыргызского фонда развития Темирбек Эркинов – бизнесмен и общественный деятель, который возглавлял это учреждение с 2021 года. По сообщениям СМИ, он проходит по делу о коррупции, возбужденному ГКНБ.



23 мая появилась информация о том, что на пост председателя правления фонда назначили Улана Сарбанова, который, таким образом, оставался на посту главы Госбанка развития около месяца – меньше, чем его предшественница Евгения Судец. Должность Сарбанова занял Талант Омуралиев– экс-советник председателя Национального банка и бывший председатель правления банка "Кыргызстан".



29 мая Самат Шатманов получил пост замминистра экономики и коммерции. С 2020 года Шатманов был директором Департамента туризма при Министерстве культуры, который перевели в подчинение Минэкономкоммерции.



Шатманов сохранил руководство департаментом на фоне коррупционных скандалов в киргизском управлении туризмом: 18 мая ГКНБ задержал президента Фонда развития туризма Елену Калашникову по подозрению в нецелевом использовании бюджетных средств. Вместе с Калашниковой был задержан вице-президент фонда. О новых назначениях в организации пока не сообщается.



Более спокойный характер имели ротации в Парке высоких технологий, который 25 мая после перерыва возглавил его основатель, создатель Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг КАРПОУ и IT-академии Азис Абакиров. Бывший руководитель парка Чубак Темиров стал заместителем Абакирова.



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На ступень ниже: региональные ротации коснулись заместителей и региональных акимов



В мае продолжилось кадровое обновление на региональном уровне. От апрельского оно отличалось тем, что затронуло уровень заместителей полномочных представителей президента, заместителей акимов и районных акимов.



13 мая от своей должности в связи с переходом на другую работу был освобожден глава города Талас Аскар Жабданов, а 16 мая – замполпред президента Кыял Жанузакова. Три дня спустя Жабданов был задержан по подозрению в коррупции вместе с экс-полпредом Бакытбеком Нарбековым, который ушел в отставку в марте 2023 года.



Замещающие ротации коснулись Ошской области, где заместителем главы государственной администрации - акима Алайского района стал Алтынбек Болбур уулу. Он занял пост Бактыбека Осмонова, который стал замакима Араванского района той же области. О новой должности Музаффара Мамасаидова – бывшего заместителя акима Араванского района – не сообщается.



22 мая пост директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека занял Айдар Токонов. О Токонове известно, что он работал в транспортном отделе управления делами президента. Предшественник Токонова Максат Нусувалиев пошел на формальное повышение, получив 13 мая пост мэра Токмака.

Горизонтальный характер имели ротации в Джалал-Абаде. 24 мая акимом Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области стал Мирлан Карагулов – бывший глава Тогуз-Тороуского и Московского районов. На этом посту он сменил Джанысака Сатыбалдиева, о задержании которого СМИ сообщали в январе 2023 года.



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Страсти по Кенешу: ротации в социальной сфере и парламенте

3 мая завершился процесс освобождения от должности омбудсмена Атыр Абдрахматовой. По мнению фракции "Ата Журт Кыргызстан", она нарушила порядок назначения своего заместителя и статью 122 регламента парламента. За отстранение Абдрахматовой проголосовали 50 членов Жогорку Кенеша, против – 5.



17 мая новой уполномоченной по правам человека стала Джамиля Джаманбаева – замгенпрокурора Киргизии в 2018–2021 годах и участница парламентских выборов 2021 года. На выборах она представляла "Ата Журт Кыргызстан", которая совместно с "Мекенчил" и выдвинула ее на должность омбудсмена.



11 мая вакантную должность главы парламентской пресс-службы занял Жайыл Русланов. В отделе по работе с общественностью и СМИ аппарата Жогорку Кенеша он с 2016 года прошел путь от консультанта до исполняющего обязанности заместителя руководителя.



Русланов занял место 60-летнего Эркинбека Каимова – известного диктора и мелодиста 1990-х, который покинул пост по собственному желанию. Также 11 мая по собственному желанию ушла в отставку Надира Джусупбекова – заместитель министра образования и науки, проработавшая в этой должности около пяти лет.



О связях интенсивных ротаций с ухудшающимся экономическим положением населения в Киргизии Ia-centr.ru рассказал директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.



Он отметил, что для "Киргизии типичны интенсивные ротации на высоких постах и банковская сфера не исключение. Это связано с нестабильным социально-экономическим положением в стране и необходимостью находить ответственных за это".



Если отставку Евгении Судец связывали с ее работой на администрацию Курманбека Бакиева (экс-президент Киргизии, бежал из страны после переворота в 2010 году. – Прим. Ia-centr.ru) и негативным имиджем в СМИ, то с Уланом Сарбановым ситуация иная.



"Сарбанов – бывший глава Нацбанка и других крупных финансовых структур страны, не замешанный в крупных коррупционных скандалах. На должность председателя Венгерско-Кыргызского фонда развития его перевели, поскольку после ареста Эркинова организации, от работы которой зависит имидж Бишкека на международной арене, требуется восстановить репутацию. Сейчас Венгрия – единственная страна ЕС, с которой Киргизия выстраивает предметное, основанное на конкретных механизмах экономическое партнерство".



А задержание Аскара Жабданова и Бакытбека Нарбекова – предупреждение для других чиновников. Совпадение начала следствия с увольнением с государственных должностей усиливает этот эффект.



"Атыр Абдрахматовой как омбудсменом была недовольна часть ее собственного аппарата: сотрудники считали, что она проводит слишком мало времени на работе и не заинтересована в исполнении своих обязанностей. Внутренние конфликты спровоцировали разбирательства на уровне парламента, который после обновления Конституции в 2021 году потерял многие полномочия, но не утратил желания демонстрировать власть", – сказал Шестаков.



Политолог считает, что решение об отставке омбудсмена, принятое партией парламентского большинства, призвано показать, что в руках у Жогорку Кенеша остаются инструменты политического влияния.



Дарья Матяшова

6 июня 23 Источник - Ia-centr.ru

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