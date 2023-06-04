Кому и зачем нужна дестабилизация Киргизии (образец детской рос-аналитики)

09:36 06.06.2023 Киргизия: Запад отомстит Жапарову за поездку в Москву на 9 мая новым Майданом

Кому и зачем нужна дестабилизация среднеазиатской республики

Дмитрий Родионов

Киргизия: Запад отомстит Жапарову за поездку в Москву на 9 мая новым Майданом



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Владимир Лепехин Михаил Нейжмаков



Поступающие новости о попытке госпереворота в Киргизии очень тревожные, в Кремле их внимательно отслеживают, но деталями не располагают, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



Ранее ряд киргизских СМИ сообщили, что Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал подозреваемых в попытке государственного переворота.



В сообщении говорится, что группа лиц готовилась захватить власть насильственным путем. При этом имена возможных заговорщиков не называются.



Вообще-то в Киргизии это уже нормальная практика - в стране за последние 20 лет произошло уже три "революции". Но критично ли это для России? Ведь любая власть в Бишкеке вынуждена будет ориентироваться на Москву? Или нет? Стоит ли нам вмешиваться в эти "разборки"?



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Запад ударит "критическим тараном" там, где тоньше всего

- С одной стороны, оппозиция в Кыргызстане давно не подавала голос и, следуя кыргызской традиции раз в два-три года устраивать разборки, вроде бы уже пора, - считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.



- С другой стороны, страна под руководством Жапарова в целом находится в порядке, так что вроде как повода для госпереворота нет. Скорее всего, власти задержали оппозиционеров. Ну а в чем еще обвинять оппозицию, как нее в стремлении осуществить госпереворот?



"СП": Что это могло быть? Местные разборки или попытка Запада сменить власть?



- Кыргызстан - неиссякаемый источник противоречий между южными и северными кланами, и в зависимости от того, кто находится у власти, другой клан будет всегда недоволен. Нынешний президент - северянин, но недруги обвиняют его в том, что он продался южным кланам. Западные спецслужбы и прозападная агентура этим пользуется. Мы помним про Парад Победы 9 мая, когда президенты центрально-азиатских республик собрались в Москве. Жапаров был единственный, кто не потребовал особого приглашения, и это наверняка заметил Запад и теперь намерен отомстить организацией против него госпереворота.



"СП": Каковы интересы других внешних игроков? США? Китая? Турции? Как они могут влиять на ситуацию?



- В Кыргызстане огромное количество НКО, финансируемых из-за рубежа. Общая политика элит, в силу дырявого бюджета такова, что финансирование НКО не осуждается, но приветствуется. Отсюда - огромное количество прозападной, протурецкой агентуры.



Вторая особенность ситуации в Кыргызстане состоит в том, китайцы постепенно блокирует активность агентуры прозападной.



"СП": Имеет ли Россия возможность вмешаться в случае чего, как в

Казахстане? Или это несравнимые ситуации?



- В контексте СВО Россия вряд ли захочет вмешиваться в ситуацию в Кыргызстане. Но даже если бы СВО не было, Кыргызстан - не та территория, куда РФ рискнет вводить какие-то войска. До сих пор Россия ни разу не вмешивалась ни в одну кыргызстанскую бучу, и правильно делала. Тем более, что РФ вообще не способна разруливать "цветные" революции и госперевороты. Она может лишь привечать неудачливых политиков. Россия пригрела у себя Акаева, потом Бакиева, и, если что, думаю, помогут и Жапарову.



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- Реакция и СМИ, и официальных лиц все же была, - отмечает директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Днем 5 июня не было заявлено, кто именно задержан. Сообщалось о причастности к подобным планам депутатов парламента (Жогорку Кенеша) и неких бывших высокопоставленных чиновников, но, опять же, пока без конкретных фамилий. Соответственно, без этих подробностей тем более сложно судить, стоит ли за такими сообщениями действительная попытка переворота. Пока нет явных оснований считать, что это некий масштабный и хорошо продуманный заговор, который мог быть спланирован на уровне зарубежных спецслужб.



"СП": Кто в Киргизии сегодня противостоит власти? Какие существуют группы? Кланы? Каков расклад сил? Борьба идет за власть? Собственность? Землю? Месторождения?



- Стоит помнить, что резонансные дела в отношении статусных противников властей в республике имели место и раньше. Из относительно недавних - отметим, например, "Кемпир-Абадское дело", в рамках которого осенью 2022 года была задержана группа политиков и активистов, обвиненных в подготовке массовых беспорядков в связи с передачей земель Кемпир-Абадского водохранилища (в Узбекистане именуется Андижанским) официальному Ташкенту в рамках соглашения по спорным приграничным участкам.



"СП": В Киргизии постоянно происходят перевороты, преследования бывших президентов. Почему? В чем особенность этой страны?



- Можно отметить, например, что в Киргизии традиционно очень велико было значение теневого сектора экономики, а власти в случае серьезных политических конфликтов очень часто не могли рассчитывать на эффективную поддержку силовых структур.



Для примера из событий относительно недавнего прошлого можно вспомнить, скажем, первые попытки штурма силовыми структурами резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева в августе 2019 года, когда заместитель командира спецподразделения Госкомитета национальной безопасности "Альфа" погиб, а шесть бойцов были разоружены сторонниками экс-главы государства. Уже эти факторы традиционно делали позиции предыдущих властей Киргизии крайне уязвимыми в случае более-менее длительного политического кризиса. Впрочем, можно отметить, что действующее руководство республики пока удерживает власть достаточно уверенно.



"СП": Насколько для нас критичны перевороты там? Будет ли любая власть в Киргизии пророссийской?



- Даже, если подготовка переворота правда имела место, речь сейчас не идет об уже осуществленных шагах по смене власти в стране насильственным путем. Уже по этой причине вряд ли здесь имеет смысл прямое вмешательство России, разве что на уровне обмена информацией между силовыми ведомствами двух стран, если это будет сочтено необходимым.



Сейчас отношения между Москвой и Бишкеком развиваются достаточно активно. Можно отметить, что президент республики Садыр Жапаров был в числе первых лидеров постсоветских государств, проведших публичные телефонные переговоры с Кремлем в первые дни после начала российской военной спецоперации. Чуть раньше него в тот же период такой разговор состоялся только у президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Это еще раз подчеркивает заинтересованность Бишкека в контактах с Москвой.



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Для России Киргизия - один из значимых "мостов во внешний мир" в условиях санкций. Показательно, что, по данным Национального статистического комитета Киргизии, уже за первые 11 месяцев 2022 года объем экспорта из этой страны в Россию вырос примерно в 2,5 раза. Кроме того, Москве важно сохранить влияние на Бишкек в условиях, когда значительные силы и ресурсы России сосредоточены на ведении спецоперации и решении проблем на украинском направлении. Отметим активную работу с Киргизией, например, со стороны Турции.



В свою очередь, для Бишкека отношения с Москвой важны, в том числе, с учетом значительного числа трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из Киргизии.



Также для Киргизии имеют значение российские инвестиции и иные виды финансовой поддержки. Можно отметить и взаимодействие двух государств в сфере обороны, безопасности и военно-технического сотрудничества. Скажем, в октябре 2022 года Бишкек посещал руководитель "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Для Бишкека также важно сохранить возможности для экспорта собственной агропродукции в Россию.



С другой стороны, опыт показывает, что экономические связи далеко не обязательно гарантируют политическое сближение. На будущее это также стоит учитывать. Источник - svpressa.ru

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