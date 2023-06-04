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Ты иноагент. Новый киргизский Закон "О НКО" станет угрозой для всех пользователей Сети
09:57 06.06.2023

6 июня 2023, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Ты иноагент. Как Закон "О НКО" станет угрозой для всех пользователей Сети

В конце мая в Жогорку Кенеш на обсуждение в профильных комитетах поступили поправки в законы, регулирующие деятельность НКО.

В соавторстве с Надирой Нарматовой выступают 32 депутата. Документ наделяет некоммерческие организации, получающие гранты из-за рубежа, статусом "иностранный агент". На подходе также проект, подготовленный администрацией президента, ужесточающий требования к финансовой отчетности НПО.

В обоих случаях все рекомендации и замечания независимых юристов, гражданских активистов и правозащитников инициаторы проигнорировали.

Эксперты считают, что принятие дискриминационных инициатив может привести к ликвидации не только гражданского общества. Под удар попадают свободные медиа, потому что на них тоже могут навесить ярлык иноагентов.

Печальные последствия
Как только стало известно, что поправки Надиры Нарматовой ушли на рассмотрение, представители гражданского общества предприняли еще одну попытку достучаться до власти и обратились к Садыру Жапарову с просьбой, если все-таки пакет изменений будет принят, не поддерживать его.

Они отмечают, что законопроект содержит дискриминационные нормы, противоречащие основным демократическим принципам и нацеленные на ограничение деятельности некоммерческих организаций, включая филиалы и представительства иностранных структур, работающих в Кыргызстане.

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Более того, изменения, выдвинутые депутатами и президентской администрацией, в случае принятия скажутся на благотворительных и гуманитарных проектах, оказывающих социальные услуги населению.

"Безусловно, Кыргызстан должен принимать меры по предотвращению угроз национальной безопасности и суверенитету. Однако рассматривать НКО как особый источник этой угрозы является ошибочным, особенно учитывая то, что за все годы независимости не было ни одного факта использования НКО во вред стране", - добавили представители ряда неправительственных организаций.

Деструктивные элементы должны выявляться не через установление бюрократических препятствий и тотальных проверок НКО, а по факту нарушения ими законодательства.

Из письма правозащитников главе государства
Поскольку инициативы нардепа и чиновников списаны с российских аналогов, то существует и серьезный риск, что в случае одобрения прессинг коснется каждого пользователя Сети.

Это подтвердил юрист Кирилл Коротеев, представляющий интересы российских НПО, признанных в РФ иностранными агентами, в Европейском суде. Он рассказал, что российские нормы были подробно проанализированы в постановлении Европейского суда по правам человека.

Определение "политическая деятельность", которое так смущает правозащитников и активистов из-за своей расплывчатости, перекочевало слово в слово в законопроект Надиры Нарматовой.

"Это означает, что любой текст, опубликованный в интернете, может быть признан "политической деятельностью" из-за нечеткости определения. То же самое происходит в России и будет в Кыргызстане, если законопроект примут", - сказал Кирилл Коротеев.

То есть закон об иностранных агентах подразумевает, что маркировать таким образом будут не только НПО, финансируемые из-за рубежа.

Дурной пример заразителен
В России, где аналогичный документ появился в 2012-м после так называемого болотного дела, метку "иноагент" получают как традиционные СМИ, редакционная политика которых идет вразрез с курсом Кремля, так и ученые, активисты, правозащитники и политики. За полтора года с начала войны в Украине "иностранными агентами" стали журналисты, блогеры, писатели, ученые, драматурги, артисты, представители шоу-бизнеса... Список пополняется почти каждую неделю.

Поэтому мало кто сомневается, что если в Кыргызстане появится подобный закон, то направлен он будет в первую очередь против критиков власти.

Политолог Игорь Шестаков считает: причина еще и в том, что в Кыргызстане нет крупных государственных компаний, которые могли бы развивать какое-либо издание. Нет здесь и практики госзаказов, как в том же Казахстане.

Если бы государство само спонсировало НПО-сектор, то и споров не возникло бы, потому что только в этом случае власти Кыргызстана, а не другой страны, могли бы формировать повестку.

Игорь Шестаков
Однако он согласен с тем, что в республике под действие закона об иноагентах попадут вместе с НПО и неудобные СМИ.

Это мнение косвенно подтвердил экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу. Он предложил записать в шпионы Kaktus.media, Kloop и "Азаттык".

Кстати, именно Турсунбай Бакир уулу, будучи депутатом пятого созыва, инициировал законопроект об иностранных агентах. Он заявлял тогда, что все получающие гранты, будь то НПО или СМИ, - вредители. А своих коллег, кто высказывался против, обзывал предателями.

При этом бывшего акыйкатчи не смущало, что парламентский микрофон, у которого он выступал, навешивая ярлыки на гражданских активистов и журналистов, куплен за счет зарубежных доноров.

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Впрочем, страдающих шпиономанией и сегодня не волнует тот факт, что нынешние руководители республики, как и их предшественники, продолжают просить у заграницы деньги почти на все - поддержку бюджета, зеленую экономику, строительство дорог, оснащение образовательных учреждений, сферу здравоохранения, аграрный сектор... Но противники свободных СМИ и НПО обходят тему заимствования грантов самими чиновниками стороной.

Надира Нарматова полагает, что финансируемые из-за рубежа правозащитные организации и средства массовой информации - это "пятая колонна". И пока им не будет дан статус иностранных агентов, не будет спокойствия в стране.

Несколько НПО, финансируемых из-за границы, не дают покоя властям, они сами хотят попасть во власть.

Надира Нарматова
Поддерживающие эту инициативу добавляют: принятие законопроекта об иноагентах связано с вопросом безопасности государства. И такие правила введены не только в России, но и в демократических странах, в том числе в США.

При этом забывают указать, что в Штатах существует понятие лоббистской деятельности. Согласно закону о регистрации иностранных агентов (FARA), принятому в 1938 году и откорректированному в 1966-м, его субъекты официально составляют соглашения по защите интересов правительств зарубежных государств. Только в таких случаях они именуются "иностранными агентами".

Другими словами, если в США обязательно нужны договорные оплачиваемые отношения с принципалом, то есть с тем, в чью пользу действует агент, то в России, к примеру, иноагентами становятся за переводы от друзей после посиделок в баре, за гонорар или за 200 рублей, которые активистке перечислил занимающийся ремонтом квартир гражданин другой страны.

В кыргызстанском варианте закона речь тоже идет не о лобби в интересах иностранных правительств, а о собственных гражданах, стремящихся к развитию своего государства.

Инициаторы настаивают, что все финансируемые из-за границы НПО, а также СМИ, получающие гранты от международных организаций, должны признаваться иностранными агентами.

Опасные прецеденты

В марте 2023 года в Грузии закон, похожий на российские нормы об "иноагентстве", предложила антизападная партия "Сила народа". Политики вознамерились "навести порядок" в секторе СМИ и неправительственных организаций. Они обещали, что новый документ не ограничит их деятельность, а лишь сделает обязательным информирование о финансировании из-за рубежа. Грузинское общество не поверило и уличными протестами вынудило власти отказаться от законопроекта.

А в середине марта три источника издания Politico рассказали, что ЕС разрабатывает проект закона, который обязует неправительственные и консалтинговые компании, а также академические институты раскрывать информацию о любом финансировании из-за пределов Евросоюза. Финальный документ будет готов, по оценкам собеседников издания, к концу мая.

В августе 2015-го директор программы "Правозащитники" Amnesty International Джеймс Сэвидж отмечал, что почти каждую неделю в мире появляются новые законодательные акты - об иностранном финансировании, ограничениях свободы собраний и ассоциаций. Можно наблюдать, как сжимается жизненное пространство гражданского общества.

Он тогда предупреждал, что мир столкнулся с волной репрессивных законов, какой не видел в течение жизни уже целого поколения.

Порочная практика давления на СМИ и НКО, особенно в странах СНГ, подтверждает эту теорию.

В КР, к примеру, власти блокировали со стороны представителей гражданского общества и СМИ все попытки конструктивного диалога. Их мнения или предложения не учли. Они предпочли закручивание гаек.

Чиновникам мало законов "О защите от ложной и недостоверной информации" и "О финансовой прозрачности НПО", они вспомнили об иноагентах. Получаешь грант, значит, шпион.

Сторонники непопулярной инициативы забывают, что в Кыргызстане за счет грантов живут не только НПО или СМИ, но и кабмин, парламент, другие органы власти. Само государство зависит от зарубежной помощи.

Эксперты считают, что исключить иностранное влияние можно и без навешивания ярлыков. Достаточно найти деньги на поддержку НПО и СМИ, желающих участвовать в социально-экономических проектах.

Но, поскольку лишних денег в казне нет, вместо решения актуальных вопросов власти принялись бороться с ветряными мельницами. По традиции в авангарде выступают депутаты, которые продвигают законопроекты, как правило, имеющие скандальный шлейф и весьма сомнительный результат.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686034620


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