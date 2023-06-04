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У Трампа появился новый конкурент: Майк Пенс захотел стать президентом США
10:06 06.06.2023

Бывший вице-президент Америки бросил вызов своему экс-боссу

Майк Пенс, бывший вице-президент в администрации Дональда Трампа, объявляет о баллотировании в Белый дом. Республиканец, чудом избежавший гибели от рук участников беспорядков 6 января 2021 года, вступает в предвыборную гонку.

Майк Пенс, который в качестве вице-президента Дональда Трампа чудом избежал гибели от рук участников беспорядков 6 января в Капитолии, выдвинул свою кандидатуру на пост президента от Республиканской партии в следующем году, противопоставив себя своему бывшему боссу.

Как пишет The Guardian, Пенс подал документы в Федеральную избирательную комиссию, но официально представит свою заявку на выдвижение от республиканцев с помощью видеоролика и мероприятия в Де–Мойне, штат Айова, в среду - в день своего 64-летия.

Бывший конгрессмен и губернатор Индианы, консерватор-евангелист, участвует в праймериз, на которых пока доминирует Трамп, лидируя в опросах и значительно опережая своего ближайшего соперника, правого губернатора Флориды Рона Десантиса.

Выдвижение Пенса ожидалось давно, но он не набрал значительных результатов в опросах общественного мнения, в целом оспаривая третье место у бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли.

Среди других заявленных кандидатов - сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и Вивек Рамасвами, предприниматель в области биотехнологий.

Как напоминает The Guardian, Пенс был губернатором штата Индиана, когда Трамп выбрал его своим кандидатом в вице-президенты в 2016 году, и этот шаг широко рассматривался как попытка успокоить евангельских и социально консервативных избирателей, встревоженных дерзким нью-йоркским бизнес-магнатом.

Противоречивость и экстравагантность Трампа вскоре стали испытанием для этой связи. Пенс, как сообщается, рассматривал возможность выхода из списка – или замены Трампа на его вершине – на фоне скандала с Access Hollywood, в ходе которого было зафиксировано, как Трамп хвастался нападениями на женщин.

Но Пенс не ушел, и на протяжении четырех лет пребывания Трампа у власти он сохранял непоколебимо лояльную – многие говорили, подобострастную – позицию по отношению к своему президенту.

Однако сообщения о заговорах с целью заменить Пенса в 2020 году были обычным делом, и какая бы связь ни существовала между этими двумя мужчинами, она была окончательно разорвана отказом Трампа признать свое окончательное поражение от Джо Байдена.

Майк Пенс сопротивлялся попыткам заставить его отказаться подтвердить результаты коллегии выборщиков 6 января 2021 года, выполняя при этом церемониальную роль в Конгрессе.

Когда толпа, посланная Трампом в Капитолий, ворвалась внутрь, некоторые скандировали "Повесить Майка Пенса", в то время как снаружи была установлена импровизированная виселица, Пенс был уведен в безопасное место сотрудниками своей секретной службы. Трамп ничего не сделал, чтобы разогнать толпу, но Пенс не покинул Капитолий.

В серии публичных слушаний и опубликованном итоговом отчете комитет Палаты представителей 6 января представил Пенса как героя своей истории, направив четыре уголовных дела против Трампа в министерство юстиции.

В ходе продолжающегося расследования попытки Трампа подорвать выборы специальным адвокатом Джеком Смитом Пенс сначала боролся, а затем согласился с требованиями о даче показаний большому жюри.

По словам свидетелей, Трамп сказал, что толпа, возможно, была права, требуя повесить Пенса. Два с половиной года спустя Трамп все еще обвиняет Пенса в событиях 6 января, которые теперь связаны с девятью смертями, более чем тысячей арестов и сотнями обвинительных приговоров, некоторые за подстрекательский заговор.

Майу Пенс заявлял: "Президент Трамп был неправ. Я не имел права отменять выборы, и его безрассудные слова поставили под угрозу мою семью и всех в Капитолии в тот день, и я знаю, что история привлечет Дональда Трампа к ответственности".

Как и Трамп, Пенс стал объектом расследования в связи с секретными документами, обнаруженными в его распоряжении после того, как он оставил властные полномочия. В отличие от дела Трампа, расследование Пенса, имевшее значительно меньший масштаб, было закрыто без предъявления каких-либо обвинений.

Пенс проложил болезненный путь в сторону от человека, которому он служил. Но многие наблюдатели ставят под сомнение глубину его независимости, пишет The Guardian.

В июле прошлого года Майлз Тейлор, бывший сотрудник национальной безопасности, который выступил против Трампа, сказал CNN: "Если вы хотите знать, каким было вице-президентство Майка Пенса, Майк Пенс - парень с прямой осанкой и вялой совестью. Он стоял во весь рост, но не противостоял Дональду Трампу".

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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