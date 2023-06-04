России пора вызволять из казахстанских тюрем защитников Донбасса

12:26 06.06.2023 Хватит молчать! России пора вызволять из казахстанских тюрем защитников Донбасса



Айнур Курманов



На фото. Герой Донбасса Сергей Шалашов с позывным "Казах"



С момента миссии ОДКБ и российской армии по спасению действующего президента Касым-Жомарта Токаева после попытки кровавого переворота в январе прошлого года, к сожалению, так и не была поднята тема как осужденных по сфабрикованным делам в Казахстане добровольцев, защищавших Донбасс, так и сторонников интеграции с Россией.



И эта проблема почему-то не обсуждается открыто в официальных СМИ, как будто ее не существует. А тем временем целый ряд граждан Казахстана разных национальностей, которые своими словами или делами показали приверженность России, томятся в тюрьмах.



Таким ярким примером является дело героя Донбасса Сергея Шалашова с позывным "Казах", попавшего в тюрьму сразу после пересечения границы с Казахстаном в январе 2021 года, когда он был вынужден возвратиться из ЛДНР по причине болезни его дочери. Мы первыми подробно написали об этом случае, который подтверждает прямую связь и обмен информацией между СБУ и КНБ, так как именно по наводке украинских спецслужб казахстанские в свою очередь еще до приезда Сергея подавали запросы в Россию о его экстрадиции.



Интересно, что этого добровольца, воевавшего в батальоне "Восток" и лишившегося ноги в результате ранения, пытались задерживать и на территории самой России, а также так и не дали российского гражданства, несмотря на паспорт ДНР и боевые награды. В итоге уже в результате ареста казахстанские сотрудники силовых ведомств уничтожили как его ордена, так и донбасские документы.



Сейчас после возможного освобождения у него лишь одна возможность обрести российское гражданство – подать документы на участие в государственной программе переселения соотечественников. Правда по информации Института стран СНГ:



"С 2020 года у граждан Казахстана есть право на получение вида на жительство без предварительного получения РВП, а с видом на жительство – право на упрощенное получение гражданства России".



Но вместе Сергеем в местах лишения свободы также находится и другой доброволец, воевавший на Донбассе из РК, – Евгений Щербаков, который вообще был экстрадирован с территории РФ в 2020 году по запросу казахстанской прокуратуры якобы за "совершение тяжкого преступления".



На самом деле он, как и Сергей был осужден по статье 172 "Участие в иностранных вооруженных конфликтах", которая появилась в 2014 году сразу после начала событий в Киеве, Крыму и на Донбассе.



Статья ввела уголовную ответственность за участие в вооруженных конфликтах в качестве добровольцев в других странах и при отсутствии признаков наемничества. Эта норма предполагает наказание от пяти до девяти лет лишения свободы.



То есть власти Казахстана специально придумали новую норму в УК для преследования противников нацизма и майданов, противостоявших этому злу пусть и в других странах.



К сожалению, до сих пор неизвестно сколько точно граждан РК сейчас находится в местах лишения свободы или ранее отбывали наказание по данной статье. Официально известно, по данным Генеральной прокуратуры, что было вынесено с 2014 года более тридцати приговоров в отношении добровольцев. Мы лишь знаем о Евгение Вдовенко, который попал в колонию еще 9 лет назад в Астане, Максиме Ермолове, осужденном в 2016-м на три года заключения, а также о некоем гражданине О. из Алма-Аты, который оказался на скамье подсудимых в 2020-м.



Есть сведения об аналогичных процессах в Караганде, Усть-Каменогорске, Петропавловске и других городах Казахстана. И это показывает масштаб репрессий, который обрушился на тех, кто открыто поддержал народ Донбасса и выступил против украинского фашизма. К сожалению, на тот момент МИД РФ никак не отреагировал на эти факты, но сейчас после присоединения ЛДНР к России встает ребром вопрос поддержки добровольцев и уже не только в Казахстане.



Как известно, 17 мая в соседней Киргизии на 10 лет колонии был осужден Аскар Кубанычбек и только за то, что служил в 2022 году по контракту в российской армии, участвуя в СВО на территории Донбасса. И несмотря на то, что он сам лично в боевых действиях не принимал, будучи задействованным на тыловых работах, это не стало смягчающим обстоятельством для суда формально "союзной" для России республики.



И его история похожа с судьбой Сергея Шалашова, когда он оказался в лапах силовиков в Бишкеке из-за того, что вынужден был приехать в связи с болезнью близкого родственника. И в этом случае, несмотря на то, что боевые действия проходили уже на российских территориях, пока никаких заявлений со стороны дипломатических или официальных государственных органов РФ по данному делу не последовало.



Все это создает негативную атмосферу, давая возможность правящим элитам в Центральной Азии и дальше преследовать сторонников России, поощряя неонацистов всех мастей и прозападные фонды на проведение оголтелых русофобских и антироссийских кампаний.



У тех же, кто пытается отстаивать идеи интеграции и сближения с Москвой просто опускаются руки, так как они не ощущают поддержки и становятся объектами постоянных провокаций националистов и уголовного преследования со стороны силовых органов.



В итоге получилось так, что и внутри Казахстана, да и других республик региона не оказалось правозащитных организаций, юристов и адвокатов, готовых защищать не только добровольцев, но и всех тех, кто пытается противостоять процессам тотальной дерусификации.



Последний яркий пример – фабрикация в мае этого года уголовного дела в отношении жителя Игоря Шаравина, сотрудника местного ДК и ветерана Афганистана, который раскрывал схемы местных чиновников, которые привозили на автобусах на "слушания" по переименованиям улиц и населенных пунктов одни и те же большие группы националистов.



И вполне возможно его могут засудить сейчас на большой срок заключения, как пару лет назад осудили на 10 лет гражданского активиста и правозащитника Ермека Тайчибекова, который был арестован в октябре 2020 года по статье 174 УК РК "за разжигание межнациональной розни", а именно за то, что как раз активно разоблачал в своих публикациях казахских националистов, участвовавших в кровавой резне местных дунган в Кордайском районе Жамбылской области.



В действительности его осудили за активную пророссийскую деятельность и обличение прозападного курса, проводимого тогда еще Назарбаевым. Интересно, что уголовное преследование инициировали помимо официального МВД еще и офицеры КНБ, которые уже затем были привлечены к ответственности за участие в попытке государственного переворота. Но данный факт никак не повлиял на приговор, который так и не был до сих пор пересмотрен.



Очевидно, что Ермека Тайчибекова показательно наказали, дав максимальный срок, в назидание другим, так как власти реально опасались его этнического казаха, выступившего в поддержку Москвы. К сожалению, и в данном случае ему было отказано в получении российского гражданства, несмотря на обращения, на основании того, что он был осужден по тяжким статься казахстанского Уголовного Кодекса.



Помимо него был о сужден на 10 лет и 63-летний главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан Константин Сыроежкин по обвинению в "шпионской деятельности". Несмотря на то, что дело было засекреченным, многие наблюдатели склонились к тому, что он пострадал именно за тесные отношения с российскими и китайскими властями. В 2015 году ликвидирована и Коммунистическая партия Казахстана, также выступавшая за развитие ЕАЭС и углубление интеграции.



Уверен, что несмотря на всю сложность ситуации, российские СМИ, известные журналисты и общественные деятели не должны замалчивать тревожную атмосферу в Казахстане, сложившуюся в результате преследования сторонников России, добровольцев и развертывания русофобских "языковых патрулей", многочисленных прозападных НПО и националистических организаций.



Необходимо сейчас жестко выступить в защиту этих политзаключенных, пострадавших за свои убеждения и пророссийские позиции.



Ведь как видим, сейчас в мнимом сепаратизме обвиняют все больше людей, создавая внутри республики атмосферу страха и "охоты на ведьм", что очень напоминает постмайданные процессы на той же Украине. Оно и понятно в стране также активно происходит национальная революция сверху со строительством моноэтнического государства с этноцентристской идеологией превосходства одной нации.



И надо четко понимать, что данные показательные процессы над участниками СВО, защитниками Донбасса, над "сепаратистами" является не только средством запугивания русских и русскоязычных в стране, но и способом продемонстрировать лояльность и антироссийскость Западу.



Тем более, что Астана и не скрывает желания еще больше нарастить экономические и политические отношения с ЕС, Великобританией и США, отдавая им месторождения редкоземельных металлов, драгоценных камней, развивая Транскаспийский маршрут в обход России.



К сожалению, только одних поездок в Москву на парад Победы, когда внутри РК он отменен, а шествия "бессмертного полка" запрещены, да еще на саммит в КНР и на Евразийский форум еще абсолютно недостаточно для того, чтобы переломить процесс и изменить вектор трансформации прозападной казахстанской элиты и других среднеазиатских полуфеодалов.



А раз евроинтеграция продолжается в усиленном режиме, то неминуемо и повторение попыток дворцовых переворотов и кровавых январских событий. Неужели и в этом случае придется задействовать для спасения ОДКБ? Источник - politnavigator.net

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