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|Вице-губернатор афганского Бадахшана маулави Ахмади убит в Файзабаде
12:59 06.06.2023
Заместитель губернатора движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в провинции Бадахшан мавлави Нисар Ахмад Ахмади погиб в результате теракта, сообщает информационное агентство Aamaj News со ссылкой на управление информации и культуры провинции.
"Сегодня утром автомобиль, в котором находился Ахмади, подвергся нападению террориста-смертника в городе Файзабад (административный центр провинции Бадахшан - ИФ), в результате которого погибли два человека, в том числе он сам, и были ранены шесть других", - отмечается в сообщении.
Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение.