Вице-губернатор афганского Бадахшана маулави Ахмади убит в Файзабаде

12:59 06.06.2023

Заместитель губернатора движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в провинции Бадахшан мавлави Нисар Ахмад Ахмади погиб в результате теракта, сообщает информационное агентство Aamaj News со ссылкой на управление информации и культуры провинции.



"Сегодня утром автомобиль, в котором находился Ахмади, подвергся нападению террориста-смертника в городе Файзабад (административный центр провинции Бадахшан - ИФ), в результате которого погибли два человека, в том числе он сам, и были ранены шесть других", - отмечается в сообщении.



Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за нападение.