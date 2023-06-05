Вымерший вид людей Homo naledi поражает ученых новыми загадками

14:52 06.06.2023 Ученых ошеломили данные о таинственных ископаемых людях: хоронили своих мертвецов

Загадочный вид древних людей вырезал рисунки в пещерах и пользовался огнем



Исследователи обнаружили доказательства того, что таинственные представители вымершего вида людей хоронили своих умерших и вырезали символы за 100 тысяч лет до появления человека разумного. А мозг, принадлежавший вымершему виду, известному как Homo naledi, был примерно на треть больше мозга современного человека.



Загадочный вид древних людей вырезал рисунки в пещерах и пользовался огнем



Эти открытия могут изменить понимание эволюции человека, потому что до сих пор такое поведение ассоциировалось только с Homo sapiens и неандертальцами с более крупным мозгом, отмечает CNN.



Окаменелости, принадлежащие виду Homo naledi, были впервые обнаружены в системе пещер Восходящая звезда в Южной Африке во время раскопок в 2013 году. Пещерная система является частью южноафриканской "Колыбели человечества", объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, охватывающего территорию, где ученые обнаружили окаменелости множества древних видов предков человека - останки, которые помогают раскрыть историю эволюции человека.



Палеоантрополог доктор Ли Бергер и его команда "подземных астронавтов" продолжили свою работу в обширных, опасных пещерах, чтобы лучше понять вымерших древних предков человека.



Теперь исследовательская группа обнаружила останки взрослых и детей Homo naledi, которые были похоронены в позе эмбриона во впадинах пещер и засыпаны землей. Эти захоронения старше любых известных захоронений Homo sapiens по меньшей мере на 100 000 лет.



Во время работы по идентификации пещерных захоронений ученые также обнаружили ряд символов, выгравированных на стенах пещеры, возраст которых, по оценкам, составляет от 241 000 до 335 000 лет, но они хотят продолжить тестирование для более точной датировки.



Символы включают в себя глубоко вырезанные перекрестные штриховки, похожие на хештеги, и другие геометрические фигуры. Подобные символы, найденные в других пещерах, были вырезаны ранними представителями рода Homo sapiens 80 тысяч лет назад и неандертальцами 60 тысяч лет назад и, как считалось, использовались как способ записи и обмена информацией.



"Эти недавние находки свидетельствуют о намеренных захоронениях, использовании символов и деятельности Homo naledi по приданию смысла. Кажется неизбежным вывод о том, что в совокупности они указывают на то, что этот вид древних родственников человека с небольшим мозгом выполнял сложные практики, связанные со смертью, - рассказывает доктор Ли Бергер. – Это означало бы, что люди не только не уникальны в развитии символических практик, но, возможно, даже не изобрели такое поведение".



Исследование похожей на лабиринт системы пещер Восходящей звезды и ее помещений не для слабонервных, отмечает CNN.



На данный момент команда нанесла на карту более 4 километров пещер, которые имеют вертикальную глубину 100 метров и расширяются более чем на 200 метров в длину, рассказывает ведущий геолог исследования доктор Тебого Махубела, старший преподаватель геологии в Университете Йоханнесбурга.



Система пещер включает в себя смертельно крутые спуски и крошечные проходы, такие как "Кроль Супермена", туннель длиной 40 метров и шириной 25 сантиметров, по которому исследователям приходится ползти на животе, сказал доктор Кенейло Молопьяне, исследователь National Geographic.



Бергер рассказал, что ему пришлось сбросить 25 килограммов, чтобы проникнуть в опасные помещения пещеры в 2022 году.



"Это был самый ужасный и замечательный опыт в моей жизни, – признает доктор Бергер. – Я чуть не умер, выходя оттуда, но, очевидно, это того стоило, чтобы сделать некоторые из этих открытий. Но, я думаю, важной частью этого, однако, является то, что путешествие было бы далеко не таким трудным, я думаю, для Homo naledi".



По словам Бергера, Homo naledi имел некоторые сходства с людьми, такие как прямохождение и манипулирование предметами вручную, но у представителей этого вида были головы меньшего размера, более низкий рост, а также более худощавое и мощное телосложение.



Плечи Homo naledi, которые были ориентированы для лучшего лазания, и зубы имели сходство с более ранними гомининами, такими как австралопитеки, сказал доктор Джон Хоукс, профессор антропологии и палеоантропологии в Университете Висконсин-Мэдисон.



По словам Хоукса, исследователи обнаружили множество окаменелостей Homo naledi по всем пещерам, включая останки очень маленьких младенцев и пожилых людей, что помогло им понять наледи как популяцию. И по мере того, как команда продолжала углубляться в пещеры, стало ясно, что Homo naledi был очень хорошо знаком с обширными частями пещерной системы и использовал их.



Когда Бергер и его команда объявили об обнаружении Homo naledi в 2015 году, они предположили, что, возможно, этот вид намеренно избавлялся от своих мертвецов в пещере.



Но идея о том, что гоминин с маленьким мозгом делал это, считалась очень спорной гипотезой.



В 2018 году команда начала находить доказательства, подтверждающие идею о том, что Homo naledi намеренно хоронили своих умерших. Ученые обнаружили овалы, вырытые в поверхности пещер, напоминающие отверстия, и останки тел, помещенные внутрь в скрюченном виде.



По словам Бергера, другие захоронения были вырыты горизонтально в склонах, а тела помещены внутрь, что свидетельствует о том, что останки оказались там не другими, непреднамеренными способами.



"Это не тело, которое умерло во впадине или яме. Это было целое тело, которое было покрыто грязью, а затем разложилось в самой могиле, частично демонстрируя, что в то время оно было похоронено как единое целое из плоти и крови, но не в результате какого-то драматического обрушения или того, что его смыло, - сказал Бергер. – Мы считаем, что они прошли лакмусовую бумажку человеческих захоронений или архаичных человеческих захоронений и самых древних человеческих захоронений, и поэтому описываем их как могилы или захоронения нечеловеческого вида, Homo naledi".



А затем команда обнаружила артефакт в захоронении и обнаружила резьбу на стене.



В одной из могил находится камень в форме орудия труда, захороненный рядом с рукой взрослого Homo naledi. В проходе над захоронениями, в прихожей, находится стена, покрытая наскальными рисунками.



На стенках доломитовой породы появляются глубоко вырезанные геометрические фигуры, твердость которых достигает 4,5-4,7 по шкале Мооса, что помогает исследователям оценить устойчивость минералов к царапинам. По твердости доломит находится на полпути к алмазу (в верхней части шкалы), что означает, что для высечки в стенах потребовалось бы чрезвычайно много времени и усилий, сказал Бергер.



Команда считает, что за резьбу ответственен Homo naledi, а не Homo sapiens, поскольку нет никаких свидетельств того, что люди когда-либо бывали внутри этих пещер.



Homo naledi смог увидеть, что они делали внутри пещер, используя огонь. По словам Бергера, по пещерам разбросаны свидетельства, в том числе сажа, древесный уголь и обгоревшие кости, свидетельствующие о том, что они активно разжигали костры.



Как захоронения, так и символы подразумевают, что Homo naledi был способен к осмысленному поведению, сказал Агустин Фуэнтес, исследователь National Geographic, специалист по биокультуре на месте и ведущий автор третьего исследования.



Значение символов неясно, и исследователи не могут сказать, использовались ли они как разновидность языка или общения внутри вида.



"Что мы можем сказать, так это то, что это намеренно сделанные геометрические узоры, которые имели значение для наледи", - сказал Фуэнтес. "Это означает, что они потратили много времени и усилий и рисковали своей жизнью, чтобы выгравировать эти вещи в тех местах, где они хоронят тела".



По словам Фуэнтеса, результаты исследования Наледи предполагают, что более крупный мозг не может быть единственной связью со сложным поведением, которое, как когда-то предполагали исследователи, присуще только людям.



"Таким образом, проблема здесь заключается в том, что теперь мы знаем, что Homo naledi, в дополнение к Homo sapiens, неандертальцам, денисовцам и некоторым другим, вели себя так, как мы, даже всего несколько десятилетий назад, считали уникальным для себя", - сказал он. "Это означает, что нам нужно переосмыслить время использования огня, придания значения и погребения умерших в истории гоминидов".



Крис Стрингер, руководитель исследования происхождения человека в Лондонском музее естественной истории, говорит, что, хотя ранее он скептически относился к заявлениям о сложности поведения Homo naledi и его мозге размером с мозг обезьяны, "представленные сейчас Бергером и коллегами значительные доказательства возможных захоронений и настенных гравюр не могут быть легко отвергнуты".



Полученные результаты поднимают много вопросов, в том числе о том, присутствовало ли такое поведение у древнего общего предка, который жил намного раньше Homo naledi или людей, и почему у нас такой большой мозг, "если человекоподобная поведенческая сложность может быть достигнута с мозгом менее чем в два раза меньше этого размера", - сказал Стрингер.



Андрей Яшлавский Источник - МК

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