Путин запутался в угрозах, словах об угрозах и угрозах слов... Мир все ближе к применению ядерного оружия, - МК

15:06 06.06.2023

Путина подталкивают к резкой эскалации: тревожные выводы из заявления ФСБ

Мир все ближе к применению ядерного оружия



На атаку украинских беспилотников на Москву на прошлой неделе Владимир Путин отреагировал так: "В целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать. Но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано: они провоцируют нас на зеркальные действия. Посмотрим, что с этим делать". И вот еще одно событие из этой же серии. Официальное заявление ФСБ России: "В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме "Северный" в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием т.н. "грязной бомбы"... В частности, разрабатывался план по доставке и закладке т.н. "грязных бомб", оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей".



Каждый из нас знает знаменитое высказывание Антона Чехова: "Нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него". Приходится констатировать немыслимое: сегодня "на сцену" поставлено не ружье, а "грязная бомба" - пускай примитивная, но все же форма ядерного оружия. Руководствуясь принципами и практикой русофобии, в Главном управлении разведки украинского военного ведомства принципиально не знакомятся со знаковыми высказываниями классиков русской литературы? Точный ответ на этот вопрос мы в ближайшее (а также не в ближайшее) время вряд ли получим. Но это никоим образом не мешает сформулировать главный вывод: глава этого ведомства Кирилл Буданов и его подчиненные затеяли очень опасную игру, которая может иметь судьбоносные и крайне негативные последствия для всей планеты.



И нет, я не преувеличиваю. Преувеличивать не позволяют факты, которые уже имеются в нашем распоряжении. Частичный перенос военных действий на так называемую "старую" территорию России - это уже свершившийся факт: атаки дронов на Кремль и другие районы Москвы и Подмосковья, террористические акты, нападение боевиков на Белгородскую область. Но по меркам глобальной конфронтации все это события малой интенсивности. "Приведение местности в негодность для проживания людей" - это уже нечто принципиально иное. Все, конечно, зависит от деталей и нюансов. Но суть того, что, согласно заявлению ФСБ РФ, задумали в военной разведке Украины, от этого не меняется: ядерная атака на ядерную державу.



Владимир Путин не раз заявлял: ответ Москвы на действия украинской стороны будет соразмерен масштабу и сути угрозы. Вот, например, слова ВВП от 21 сентября 2022 года: "При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены, подчеркну это еще раз, всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".



А вот как Путин высказался на эту же день тему 7 декабря прошлого года: "По поводу угрозы ядерной войны… Такая угроза нарастает, что здесь греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой. Но если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены. Тем не менее наша стратегия применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара, то есть когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ".



"Когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ" - эти слова Президента РФ не нуждаются в дальнейших комментариях. А если и нуждаются, то только в таких: по сравнению с декабрем 2022 года угроза ядерной войны (или хотя бы ядерного инцидента) выросла еще больше. И такая опасная ситуация сохранится как минимум до момента окончания нынешнего этапа украинского кризиса. Тревожные, депрессивные, я бы сказал даже, эмоционально невыносимые выводы - но сделать какие-либо другие не позволяет объективная ситуация.



Михаил Ростовский