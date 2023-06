Financial Times: Как США укрепляют военные союзы на "заднем дворе" Китая

Как США укрепляют военные союзы на "заднем дворе" Китая

FT: не все азиатские страны готовы ввязываться в военный конфликт с Пекином



Администрация Байдена прилагает большие усилия по активному сколачиванию различных союзов в Индо-Тихоокеанском регионе, направленных против Китая, пишет FT. Но, как считает автор, далеко не все здесь идет гладко. Главная проблема – в неготовности народов формально союзных США стран региона к войне с Китаем и возможным огромным жертвам конфликта.



Деметри Севастопуло (Demetri Sevastopulo), Кэтрин Хилл (Kathrin Hille)



Администрация Байдена активизирует инициативы в области безопасности, чтобы усилить сдерживание Китая и лучше подготовиться к потенциальному конфликту из-за Тайваня.



В течение тех трех десятилетий, прошедших после окончания холодной войны, поросшие густыми деревьями улицы вокруг гольфого поля Mimosa Plus в Кларке, что примерно в 92 км к северу от столицы Филиппин Манилы, были тихим жилым районом, населенном в основном пенсионерами.



Но однажды в апреле этого года около 100 американских военнослужащих появились сидящими на здешних тротуарах и еще больше вываливалось из отеля - напоминание об эпохе, когда Кларк была крупнейшей в мире авиабазой за пределами территории США.



"Они вернулись, - говорит Дания Бланкес, студентка факультета туризма. - Я никогда не видела здесь столько военной формы США". Солдаты участвовали в военных учениях Balikatan, или "Плечом к плечу", крупных военных маневрах, которые США ежегодно проводят со своим старейшим союзником в Азии. В этом году в нем участвовало более 17 600 военнослужащих - больше всего с тех пор, как США потеряли постоянный доступ к авиабазе Кларк в 1991 году.



Интенсивные учения - лишь один из элементов широкомасштабной многовекторной стратегии, которую администрация Байдена проводит в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять тому, что она считает растущей военной угрозой со стороны Китая в регионе.



Когда Джо Байден вступил в должность президента, имелись некоторые опасения, особенно среди таких союзников, как Япония, что он может занять более слабую позицию в отношении Китая, чем его предшественник Дональд Трамп, который выступал против Пекина гораздо жестче, чем предыдущие президенты США.



Однако Байден занял неожиданно твердую позицию в отношении безопасности и других мер, таких как экспортный контроль, призванный помешать Китаю получить передовые полупроводники.



В дипломатической сфере Байден постарался усилить координацию с союзниками в Азии, которые становились все более жесткими по отношению к Китаю, в то же время убеждая европейских партнеров придерживаться более резкого тона в общении с Пекином, хотя они поначалу сопротивлялись этому. Усилия сопровождались многочисленными инициативами в области безопасности, призванными усилить сдерживание в Азии и помочь Вашингтону и его союзникам лучше подготовиться к конфликту с Китаем из-за Тайваня, если такое сдерживание не сработает.



Эли Ратнер, главный стратег Пентагона по Азии, говорит, что между союзниками США существует "необычайное согласие" по всему, от документов по стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе до учений и совместных маневров, которые они проводят в регионе. Это часть широких усилий по созданию того, что официальные лица называют "решетчатой" архитектурой безопасности в регионе для усиления сдерживания.



"Это проявляется в том, сколько партнеры инвестируют в свои собственные военные возможности, все больше сотрудничая друг с другом и стремясь углубить союзнические и партнерские отношения с нами, - говорит Ратнер. - Все эти тенденции имеют место одновременно, и все мы гребем в одном направлении".



Главная задача для Вашингтона - найти способы преодолеть так называемую "тиранию расстояний", которая ставит его в невыгодное положение. Мало того, что у Китая гораздо больше кораблей и самолетов в радиусе боевого удара по Тайваню, но США также должны как-то превозмочь большие расстояния и между своими боевыми соединениями, развернутыми в огромном Тихоокеанском регионе, который охватывает более 50% территории планеты.



Недавно США успешно убедили Манилу предоставить американским военным доступ еще к четырем базам на Филиппинах, в том числе к трем на севере главного острова Лусон, в стратегическом районе недалеко от Тайваня. Полученное согласие ознаменовало большой сдвиг в подходах нынешней филиппинской власти в отличие от предыдущей администрации Родриго Дутерте, которая была близка к прекращению союза с США, поскольку она более тесно сотрудничала с Китаем.



Это лишь одно из направлений общих усилий Америки по перезагрузке "азиатского разворота", начатого президентом Бараком Обамой в 2011 году. Но, по словам высокопоставленных чиновников, как знак того, насколько возросла озабоченность по поводу Китая за последнее десятилетие, "азиатский разворот 2.0" стал более глубоким по содержанию и активнее вовлекает Европу.



"В свое время „азиатский разворот" вообще был пригвожден к позорному столбу, наверное, во многом справедливо. Одной из самых больших проблем была обеспокоенность тем, что мы якобы поворачиваемся к Азии, отворачиваясь от Европы, - говорит высокопоставленный американский чиновник. - Сейчас бесспорно, огромная часть нашей стратегии . . . состоит в том, чтобы связать эти два театра как стратегически, так и практически".



Одновременно с тем, что США призвали своих азиатских союзников, таких как Япония и Южная Корея, увеличить поддержку Украины, они также призвали европейские страны, включая Великобританию, Францию и Германию, стать более заметными в Индо-Тихоокеанском регионе путем расширения присутствия их военных кораблей в Южно-Китайском море.



Однако при всей активности, проявляемой США в Азии неясно, достаточно ли делает Америка, чтобы не дать Китаю сместить баланс сил в регионе в свою сторону. Помимо прочего, у США и союзников нет таких совместных военных планов в Азии, какие есть у НАТО в Европе.



Некоторые критики говорят, что при администрации Байдена США слишком много внимания уделяли своим вооруженным силам в Азии и недостаточно работали над экономической стратегией, чтобы противостоять гравитационному притяжению китайского рынка.



Кори Шаке, глава отдела внешней политики и оборонных исследований вашингтонского аналитического центра AEI, говорит: "Вашингтон допустил ужасную ошибку в своей стратегии, чрезмерно милитаризуя проблему Китая, потому что не может применить экономические инструменты, которые помогли бы США и их союзникам уменьшить свою экономическую зависимость от Китая".



Другие эксперты опасаются, что российская спецоперация на Украине может со временем отвлечь от Азии внимание и ресурсы Вашингтона, такие как поставки сюда вооружений. Дженнифер Линд, эксперт по безопасности в Азии из Дартмутского колледжа, говорит, что администрация Байдена "неплохо действует тактически", но ее повышенное внимание к военному конфликту, бушующему в Европе, может стать препятствием в ее "азиатском развороте".



"В то время как администрация Байдена пока выдерживает военное соперничество с Китаем, она все глубже и глубже погружается в российско-украинский конфликт, - говорит Линд. - По мере того, как он затягивается, риски значительных стратегических компромиссов для США будут расти".



Более плавный переход



С самого начала своего правления Байден предпринял несколько серьезных шагов, чтобы утвердить влияние США в Индо-Тихоокеанском регионе.



В начале 2021 года он возродил QUAD, соглашение в области безопасности группы стран, сформированной еще в 2007 году и состоявшей из США, Японии, Австралии и Индии, которая фактически бездействовала в связи с тем, что Канберра и Нью-Дели беспокоились, что своей активность группа может провоцировать Пекин.



Позже в том же 2021 году США подписали соглашение AUKUS с Великобританией и Австралией, чтобы позволить Канберре получить флот атомных подводных лодок. Поскольку для того, чтобы построить эти АПЛ, понадобится два десятилетия, США с 2027 года разместят в Австралии четыре свои атомные подводные лодки, а позже продадут Канберре как минимум три АПЛ класса "Вирджиния".



США также согласились развернуть в Австралии больше истребителей, бомбардировщиков и других боевых средств "на ротационной основе", чтобы эффективнее реагировать на растущее китайское военное присутствие в западной части Тихого океана.



Следующим шагом Байдена было укрепление отношений Вашингтона с Токио. Его администрация расширила сотрудничество с Японией по всем направлениям, от военных учений и кабинетных военных игр до совместного оперативного планирования разных потенциальных конфликтов.



Но самой важной вехой в Индо-Тихоокеанском регионе стал резкий сдвиг в оборонной политике Японии в ответ на действия Китая, которые Япония назвала "величайшим стратегическим вызовом" для себя. В декабре 2022 года Токио обнародовал свою знаменательную "Стратегию национальной безопасности", которая подразумевала значительно увеличение расходов на оборону и приобретения оружие для превентивных ударов. В краткосрочной перспективе Токио планирует закупить 400 американских крылатых ракет "Томагавк", что даст ему возможность нанести удары по Китаю.



Совсем недавно, в январе, две страны объявили, что Корпус морской пехоты США развернет мобильные подразделения с возможностями разведки и наблюдения и противокорабельным оружием, известные как "прибрежные полки морской пехоты", на Окинаве, где уже давно присутствуют американские военные. Они также договорились увеличить количество тренировок и учений на цепи островов Нансей, критически важном для защиты Тайваня регионе.



"Самым важным событием в Индо-Тихоокеанском регионе с начала века, помимо роста агрессивности Китая, стала новая политика Японии в области национальной безопасности, - говорит Фил Дэвидсон, бывший глава американского Индо-Тихоокеанского командования. - Это было действительно мощно".



Но США сосредоточены не только на своих крупнейших союзниках. Они также вынуждены активизировать сотрудничество с более мелкими тихоокеанскими островными государствами после того, как в прошлом году Пекин шокировал Вашингтон, подписав пакт о безопасности с Соломоновыми островами.



В ответ на это США на прошлой неделе подписали соглашение о безопасности с Папуа-Новой Гвинеей и продлили действие так называемого "Акта о свободной ассоциации с Палау и Федеративными Штатами Микронезии" - сделки, которые предоставят военным США эксклюзивный доступ к объектам в этих странах на два десятилетия.



"За последние шесть месяцев команда Байдена добилась значительного прогресса в расширении доступа к объектам в Восточной Азии, - говорит Зак Купер, бывший сотрудник Пентагона. -Сделки с Японией, Филиппинами, Австралией, Папуа-Новой Гвинеей и Свободно ассоциированными государствами Микронезии имеют решающее значение для рассредоточения сил и средств США в регионе".



Курт Кэмпбелл, главный эксперт Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону, говорит: "Наше постоянное взаимодействие с этим регионом стало главным приоритетом для этой администрации. Здесь мы подтверждаем наши обязательства и расширяем возможности сотрудничества между США и нашими партнерами".



"Единство усилий"



В то время как США хотят решить проблему расстояний, которую они считают своим главным препятствием для нового разворота в Азию, они также планируют более широко развернуть военные средства по всему региону, создав более мобильные, рассредоточенные силы, менее уязвимые для китайских ракет.



Новая концепция вынуждает Пентагон искать другие подходы. В дополнение к концепции "прибрежных сил" Корпуса морской пехоты, ВВС США принимают модель "гибкого боевого применения", которая позволит им быстро развертывать свои мобильные подразделения.



"Они предназначены для того, чтобы позволить меньшим подразделениям поддерживать высокую боеспособность, помогая свести к минимуму наличие у нас крупных целей, которые Китай может поразить", - говорит Зак Купер. Другой высокопоставленный американский чиновник говорит, что Пентагону необходимо не только изменить концепцию размещения своих сил, но и сделать больше в плане закупок ракет большой дальности и беспилотных систем. Это уменьшит риск концентрации слишком большого количества сил и средств в местах, уязвимых для ракетных атак врага.



Рори Медкалф, эксперт по Индо-Тихоокеанскому региону из Австралийского национального университета, считает, что стремление США стать более гибкими станет важным сигналом. "Демонстрация того, что США способны . . . к быстрому развертыванию в Индо-Тихоокеанском регионе была бы неплохим знаком, - говорит Медкалф. - Это действительно те сигналы, которые успокаивают партнеров в том, что Китай не сможет вывести из строя несколько сложных американских платформ в первые дни конфликта, и вывести Америку из войны".



Аналитик Пентагона Эли Ратнер утверждает, что одним из "самых новых" элементов подхода Вашингтона является то, что он все активнее объединяет своих союзников в сеть. По его словам, это один из элементов стратегии по созданию "более устойчивого, распределенного, мобильного и смертоносного присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе".



Япония, например, подписала соглашения о взаимном доступе к военным технологиям и оперативной совместимости с Австралией и Великобританией, что позволит ее военным проводить учения с британскими и австралийскими силами в своих странах и наоборот. Токио и Манила ведут переговоры об аналогичных соглашениях.



Генерал-лейтенант Стивен Руддер, ушедший в отставку в прошлом году с поста командующего силами Корпуса морской пехоты США в Тихом океане, говорит, что формирование таких союзов могут иметь большие последствия. "Взаимодействие с Австралией, Японией, Филиппинами, Сингапуром, Таиландом, Индией и другими объединяет усилия и позволяет создать особую модель сдерживания".



Ратнер говорит, что Пентагон пытается интегрировать Японию в свои планы с Австралией, направленные на повышение оперативной совместимости вооруженных сил трех стран. В прошлом году впервые в истории Япония направила истребители для участия в многосторонних учениях ВВС Pitch Black, базирующихся в городе Дарвин на севере Австралии. Германия и Южная Корея также впервые участвовали в этих тренировках.



По словам официального представителя США, Вашингтон хотел бы достичь соглашения о трехстороннем сотрудничестве в области обороны с Японией и Южной Кореей на форуме безопасности "Диалог Shangri-La" в Сингапуре.



Он добавляет: "Несмотря на всю мрачность, которая сейчас пронизывает дискуссии о международной геополитике, в Индо-Тихоокеанском регионе картина совершенно иная".



Возможность войны



Хотя команда Байдена добилась успехов в усилении сдерживания противника, основная проблема заключается в том, насколько хорошо она подготовлена к возможности войны из-за Тайваня, если эти усилия по сдерживанию не увенчаются успехом.



Существуют различные проблемы: от возможных сложностей в логистике оружия самообороны Тайбэю до оптимизации бюрократии в США для ускорения его доставки. Конфликт на Украине подчеркнул необходимость заблаговременного размещения оружия на Тайване и вблизи него из-за трудностей с поставкой оружия на остров после начала военных действий.



Майкл Грин, бывший высокопоставленный чиновник Белого дома по Азии, говорит, что еще одной проблемой для США является необходимость расширить свои права на "доступ, базирование и пролет" - ссылка на соглашения, заключенные с другими странами, позволяющие американским вооруженным силам действовать с меньшими ограничениями в военное время. "Наше министерство обороны добивается здесь определенного прогресса, но не достигло всех соглашений, которые хотелось бы иметь Пентагону", - говорит он.



Филиппины являются ярким примером успеха, который при этом все равно остается проблемой. Хотя президент Фердинанд Маркос-младший одобрил доступ США к базам в его стране, но во время визита в Вашингтон в мае он сказал, что не хочет, чтобы Филиппины становились "плацдармом" для военных действий.



"Необходимо проделать гораздо больше работы по разработке сценариев, и на это потребуются годы", - говорит высокопоставленный представитель США, имея в виду, что обе стороны работают над тем, как они будут действовать в различных ситуациях во время потенциального конфликта.



Даже с Японией, самым верным союзником США в регионе, Вашингтону приходится действовать осторожно. "Это совсем не так, как в Ираке или Афганистане, где у нас было намного больше свободы маневра, - говорит один американский генерал. - В Японии и на Филиппинах мы должны работать и с правительствами, и с общественным мнением".



Опасения местной общественности особенно обостряются, когда речь заходит о предварительном размещении оружия из-за боязни, что наращивание американских военных запасов может сделать их страну более вероятной мишенью для Пекина.



Однако, возможно, самая большая проблема для США состоит в том, чтобы довести своих союзников до уровня, когда они готовы к проведению совместных оперативных учений, основанные на реальных совместных военных планах. Это особенно относится к Японии и Австралии, странам, которые, скорее всего, будут сражаться вместе с США в случае начала войны в регионе.



"Что было бы для нас полезно, так это более глубокая повседневная оперативная интеграция вооруженных сил США и Японии, США и Австралии", - говорит один бывший высокопоставленный офицер США, добавляя, что интеграция с британскими, канадскими и французскими силы также приветствуется.



Интеграция - это улица с двусторонним движением. Американские военные также должны "приобрести гораздо более серьезные навыки истинного сотрудничества. . . на основе совместного принятия решений и общих оперативных концепций", - говорит высокопоставленный американский чиновник.



Пентагоновские стратеги хотят иметь совместные военные планы с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, как они делали это десятилетиями в Европе с НАТО.



Однако вопрос о совместном планировании является очень чувствительным для военных союзов, поскольку любые утечки могут усилить нарратив Пекина о том, что США и их партнеры "объединяются, чтобы сдержать Китай и спровоцировать ответ с его стороны".



"Пентагон хочет иметь совместные планы, которые он может реализовать. Но это следующий большой шаг на случай, если нам придется сражаться с Китаем, - говорит источник. - Это большое требование к нашим союзникам".



Комментарии читателей



Yoghurt Diplomat

Представьте, что у Китая появились военные базы в Мексике, на Кубе и в Гренландии...

Это был бы эквивалент того, что делают сейчас США.

Какого черта США делают в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Проецируют свою силу, вот что они делают.

Так может быть позволить Китаю проецировать свою мощь на другие регионы мира, особенно на Атлантику?

Нет, Китаю этого делать ни в коем случае нельзя.



Ares7456

США - это империя-антиутопия, где более половины ее граждан живут как животные. Империя, которая разрушает страны и убивает людей в других странах миллионами.

Судя по поведению США и их внешней и внутренней политике за последние полвека, Китай - это просто "сияющий град на холме".

Так что да, в мире у нас сейчас есть два полюса.



Occam

Правда состоит в том, что большинство стран Индо-Тихоокеанского региона - или, по крайней мере, их население - недовольны присутствием США и их попытками усилить здесь свое влияние. Они не заинтересованы в том, чтобы их втянули в войну с Китаем. Возможно, их лидеров можно подкупить, чтобы позволить американским базам находиться на их территории. Но людей точно не подкупить.

Если разразится война и дела пойдут наперекосяк, США убегут из зоны конфликта (как это всегда бывает), побросав часть вооружений, потеряв часть солдат, но без дальнейшего ущерба для себя. находящихся за 10 000 километров. Однако здешние страны будут уничтожены.



Humanity

Вся эта статья - одна сплошная ложь. За исключением нескольких англоязычных стран этого региона, Китай проник в него глубоко и серьезно. Да и англоязычные страны типа Сингапура и даже Австралии - под пятой Китая. Китайские проекты, экономика и союзы повсюду. Без Китая регион рухнет.

Региональные партнерства США в сфере обороны - это фотосессии и рекламные трюки с иностранными генералами/министрами преклонного возраста, которые скоро уйдут на пенсию, чьи дети живут в США и имеют гражданство США. Они не настоящие. Поэтому они проводят учения, получают много денег из США, получают бесплатные поездки в Дисней Уорлд и пьют/ужинают за американский счет.

Но за кулисами ни одна американская компания не делает никаких успехов в этих региональных экономиках Индо-Тихоокеанского региона. Здесь всюду Китай. И даже американские государственные подрядчики и отставные генералы США тоже счастливы, поскольку они делают деньги на тех продажах оружия, которые на самом деле оплачиваются налогоплательщиками США. Мы теряем друзей быстрее, чем Байден теряет равновесие.



E.Cognitio

Когда дело дойдет до настоящей драки в Индо-Тихоокеанском регионе, я очень сомневаюсь, что Япония, Южная Корея, Австралия и Филиппины действительно начнут войну против Китая в Южно-Китайском море, особенно если американские и китайские корабли начнут тонуть. Их народы этого не позволят.

В лучшем случае эти союзники США введут санкции и организуют "патрули безопасности" в своих исключительных экономических зонах, в то время как Америка и Китай будут вышибать друг другу мозги.

Великобритания и Франция не рискнут вызвать политические потрясения и общественные бунты, если попытаются вмешаться. Американцы живут в мире фантазий, если они верят в обратное....



World_adventurer

Учитывая довольно сдержанную готовность европейцев на военную помощь конфликту, происходящему у их порога, я не сомневаюсь, что такие, как Шольц и Макрон, будут держаться подальше от участия в полноценной войне в Южно-Китайском море. В конце концов, самое важное для этих стран - продавать предметы роскоши (роскошные сумки в случае Франции и роскошные автомобили в случае Германии) материковому Китаю.



Casandra7

Спасибо дядя Сэм!

Мы, азиаты, О-О-О-чень благодарны вам за то, что вы пропутешествовали 12 000 километров, чтобы "защитить" нас, в то время как вы оставляете свои многочисленные домашние проблемы без присмотра!

Как же мы, азиаты, можем жить без вас?

PS. Да вы нее волнуйтесь, мы продолжим покупать американское оружие.

Мы же видим по самой вашей Америке: чем больше оружия внутри страны, тем в ней эффективнее сдерживается насилие!



BC/AC

Точно так же Дядя Сэм когда-то "защитил" афганцев, а теперь вот так же "защищает" украинцев!



anyhow

Как американец, я могу сказать вам, что США заботятся только о своих интересах. Нелогично окружать Китай военным забором, а затем критиковать Китай за желание увеличить свой военный бюджет. Китай хотел сотрудничать с США, но наши военные не могут понять взаимовыгодное мышление, хотя это единственный способ, которым наш мир может выжить.

И пусть вас не вводят в заблуждение наши разговоры о бедственном положении уйгуров в Китае. Раньше США никогда не заботились о мусульманах и поднимают вопрос о правах человека только тогда, когда это соответствует американским военным интересам. Обвинять Китай по Синьцзяню и Тайваню, но защищать Израиль, когда речь идет о правах палестинцев. Вот это по-американски. И как же глупо с нашей стороны толкать Китай в объятия России после того, как мы так много работали, чтобы вывести Китай из орбиты России несколько десятилетий назад.

Теперь, когда появился ИИ, США должны уважать Китай и работать с ним, прежде чем ИИ будет иметь серьезные негативные глобальные последствия. Ни одна сверхдержава не может самостоятельно регулировать ИИ. Это нужно будет согласовывать на мировом уровне, иначе нас всех постигнет ужасная участь.



Just observing

Возомнившая себя мировым гегемоном супердержава, корчится от того, что ее гегемония почти подошла к концу, и делает все возможное, чтобы этого не произошло. Надеюсь, к 2028 году Китай станет крупнейшей экономикой мира, и тогда мы получим сотни статей из FT и других западных СМИ о том, насколько плох Китай.

Пока США углубляют военные связи, китайцы углубляют экономические связи на всех континентах. Глобальный Юг не так легко обмануть, как европейцев, потому что страны ГЮ не собираются подписываться на американскую миссию смертников. Китай заключает исторические мирные соглашения на Ближнем Востоке и в других местах, хотя у них нет военных баз в этих регионах. Концерт для супердержавы закончился. И вишенкой на торте станет рухнувший доллар, который вы, американцы, используете в качестве оружия против всех, кто не подчинится вашей воле.



Balanced_Perspective

Я не думаю, что какая-либо из этих азиатских стран хочет войны с Китаем, поскольку Китай является их крупнейшим торговым партнером, а также с учетом того, что Украина потерпела крах.

Единственная сторона, которая хочет войны, - это "либералы крылатых ракет" США и американские неоконсерваторы. В кругах аналитических центров Вашингтона преобладает мнение, что окно, позволяющее нанести Пекину военное поражение, скоро закроется - лучше сейчас, чем потом.

То же самое произошло и на Украине. Джон Миршаймер объясняет в своей интеллектуально последовательной и основанной на фактах лекции, как США (неправомерно, но преднамеренно) продолжали отвергать предложение Путина прекратить конфликт на Украине с 2015 года через Минск, а затем дипломатические усилия Путина в декабре 2021 года. Не оставляя Путину другого выбора, кроме как войти на Украину, и прекрасно зная, что он это сделает, поскольку все другие пути были перекрыты Байденом и Блинкеном. Смотрите лекцию Миршаймера здесь.

Не волнуйтесь, вы не заставите Хантера Байдена или детей вашингтонской элиты сражаться и умирать за Америку. Это бремя ляжет на мужчин и женщин из рабочего класса "Ржавого пояса". Как же все это печально!



naoyb

Сумасшедший американец этот Байден. Это все, о чем он может думать, планируя войну против Китая?

У Байдена в США есть фантомная цель сделать Америку самой сильной, самой боеспособной, самой завоевательской нацией в этом мире.

Источник - ИноСМИ

