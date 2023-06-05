Дело о захвате власти в Киргизии. Что известно о главной фигурантке Розе Нурматовой

15:15 06.06.2023

Аида ДЖУМАШОВА



Дело о захвате власти. Что известно о главной фигурантке Розе Нурматовой



Сегодня пресс-центр ГКНБ сообщил некоторые подробности о задержании группы людей, по версии следствия, причастных к подготовке массовых беспорядков и акций неповиновения с целью захвата власти. По данным ведомства, задержаны пять человек.



Среди прочих задержана председатель политической партии "Элдик кенеш" Роза Нурматова. Ее обвиняют в организации вербовки наиболее недовольных граждан по всей стране. В пресс-релизе ГКНБ утверждается, что под ее руководством регулярно проводили встречи, направленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц против государственных структур с обсуждением планов по насильственному захвату власти.



Что известно о Розе Нурматовой, напоминает 24.kg.



Из открытых источников изестно, что активистке 64 года. В 2011-м она была уполномоченным представителем кандидата в президенты Кыргызстана Камчыбека Ташиева.



Согласно информации различных СМИ, долгое время Роза Нурматова была в оппозиции. Она возглавляла штаб сторонников Садыра Жапарова.



Глава партии "Элдик кенеш" выступала и за национализацию проекта "Кумтор". Она жестко критиковала депутатов парламента, которые "не смогли защитить интересы государства по "Кумтору".



"Он (Жогорку Кенеш. - Прим. 24.kg) не поддержал рекомендацию депутатской комиссии о национализации месторождения. Наоборот, через два месяца после обнародования результатов работы комиссии по "Кумтору" против ее председателя Садыра Жапарова возбуждено уголовное дело. Если предыдущий парламент во главе с партией "Ак Жол" принимал решение против интересов государства, то нынешний исполняет желания сегодняшней власти", - заявляла Роза Нурматова в октябре 2012 года.



В тот же период она принимала участие в митинге, после которого Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова задержали. Активно выступала в защиту Камчыбека Ташиева.



Известно также, что ранее работала на должности заведующей социальным отделом в аппарате правительства.



Свою партию Роза Нурматова учредила в 2010-м.