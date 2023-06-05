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"Шымкентский стрелок", отсидевший 10 лет в России, получил еще 15 лет л/с от казахстанского суда
15:38 06.06.2023

Шымкентский стрелок получил 15 лет лишения свободы Фото: Zakon.kz
20 февраля 2023 года ранее отсидевший 10 лет в России 39-летний гражданин Узбекистана открыл стрельбу на улице Шымкента. Он хотел ограбить банк, сообщает Zakon.kz.
Иностранца судили и признали виновным сразу по нескольким статьям: незаконное изготовление и ношение оружия, покушение на убийство. Вину шымкентского стрелка доказали показаниями свидетелей и заключениями экспертов, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами. Во время вынесения приговора он вел себя тихо, на приговор никак не отреагировал.

Результаты судебно-медицинской экспертизы не выявили у осужденного психических расстройств. Иностранец осознанно приобрел ружье у неизвестного лица в Шымкенте за 200 тысяч тенге и переделал его в обрез. Средства на оружие он занял у друга.

На преступление пошел из-за финансовых трудностей: сначала хотел ограбить оружейный магазин, а после банк.

"Он хотел завладеть автоматом из оружейного магазина, в дальнейшем ограбить банк", – рассказал корреспонденту Zakon.kz судья специализированного межрайонного суда Шымкента Самиддин Темиралиев.
В суде также выяснилось, что иностранец ранее был судим в России. Там он 10 лет провел в колонии за убийство и в прошлом году вышел на свободу. В Шымкент мужчина прибыл на подработку полгода назад. Все это время он работал разнорабочим и жил на съемной квартире.

"Он подрался в России с человеком, который после скончался в больнице. После в 2022 году в апреле он приехал в Шымкент. Оружие хранил на этой же съемной квартире",- сказал Самиддин Темиралиев.
К слову, на оглашение приговора родственники гражданина Узбекистана не приехали. Как выяснилось, он женат и имеет двух детей. Депортировать осужденного на родину, в Узбекистан, не будут. Он будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор суда не вступил в законную силу.

Задержанный оказался 49-летним гражданином Узбекистана, живущим на съемной квартире в Шымкенте. У него был изъят обрез охотничьего ружья и похищенный карабин Сайга без бойка.

Карина Адильбекова

Источник - Zakon.kz
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