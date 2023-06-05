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|Новак Джокович подарил журналистам казахстанский шоколад на "Ролан Гаррос"
15:40 06.06.2023
Известный теннисит, третья ракетка мира Новак Джокович угостил сербских журналистов шоколадом "Казахстан", сообщает Zakon.kz.
Как пишет Informer, Новак Джокович угостил земляков журналистов особым подарком.
На днях теннисист получил на пресс-конференции от журналистов бананы, воду и финики. В ответ Новак Джокович подарил представителям СМИ казахстанский шоколад.
Ранее Елена Рыбакина не смогла выйти на корт из-за состояния здоровья. Четвертая ракетка мира снялась с "Ролан Гаррос" 3 июня. Тем самым на турнире не осталось ни одного представителя Казахстана.
Карина Мусабаева