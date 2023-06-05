В КазПарламенте создана особая депутатская группа"Бир ел - бир мудде", крепить "национальное единство"

22:11 06.06.2023

В Парламенте создана депутатская группа "Бiр ел - бiр мүдде"

Члены Бюро Сената рассмотрели вопрос о регистрации депутатской группы "Бiр ел - бiр мүдде", созданной по поручению Главы государства



Пресс-служба Сената, 3 июня



Члены Бюро Сената рассмотрели вопрос о регистрации депутатской группы "Бiр ел - бiр мүдде", созданной по поручению Главы государства.

Инициатива о создании депутатской группы "Бiр ел - бiр мүдде" была озвучена Президентом страны на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что действенным механизмом активного вовлечения партий в вопросы укрепления национального единства может стать депутатское объединение в Парламенте, основу которого могли бы составить пять сенаторов от Ассамблеи.

Главная задача группы - согласование вопросов законодательного обеспечения государственной политики в сфере общественного согласия и национального единства в стране. Такой формат работы будет способствовать эффективному взаимодействию между Парламентом и Ассамблеей народа Казахстана, институтами гражданского общества в сфере координации межэтнических отношений. Всего в состав группы вошли 30 депутатов Парламента. Руководителем депутатской группы избран Председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке – Нурторе Жусип, Секретарем депутат Мажилиса – Наталья Дементьева.