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|В КазПарламенте создана особая депутатская группа"Бир ел - бир мудде", крепить "национальное единство"
22:11 06.06.2023
В Парламенте создана депутатская группа "Бiр ел - бiр мүдде"
Члены Бюро Сената рассмотрели вопрос о регистрации депутатской группы "Бiр ел - бiр мүдде", созданной по поручению Главы государства
Пресс-служба Сената, 3 июня
Члены Бюро Сената рассмотрели вопрос о регистрации депутатской группы "Бiр ел - бiр мүдде", созданной по поручению Главы государства.
Инициатива о создании депутатской группы "Бiр ел - бiр мүдде" была озвучена Президентом страны на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что действенным механизмом активного вовлечения партий в вопросы укрепления национального единства может стать депутатское объединение в Парламенте, основу которого могли бы составить пять сенаторов от Ассамблеи.
Главная задача группы - согласование вопросов законодательного обеспечения государственной политики в сфере общественного согласия и национального единства в стране. Такой формат работы будет способствовать эффективному взаимодействию между Парламентом и Ассамблеей народа Казахстана, институтами гражданского общества в сфере координации межэтнических отношений. Всего в состав группы вошли 30 депутатов Парламента. Руководителем депутатской группы избран Председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке – Нурторе Жусип, Секретарем депутат Мажилиса – Наталья Дементьева.