Казахстан засовывают в карман Госдепа, - ФСК

00:00 07.06.2023

Несмотря на искренние заверения Токаева в дружбе и верности, просьбы Астаны записать ее в БРИКС, Казахстан энергично превращается в проамериканскую полуколонию, прикрытую накидкой многовекторности.



Как известно, начиная с мая республику системно посещают разнообразные ревизоры и координаторы санкций ЕС, а также помощница министра финансов США Элизабет Розенберг, помощник министра торговли США Мэттью Аксельрода.



Bloomberg не скрывает главной цели этих визитов перекрыть России все лазейки для обхода санкций и пригрозить казахам перспективными расправами за нарушение правил хозяев.



Результаты тех визитов уже чувствуются – возникают сложности на границе с РФ, Казахстан стал активнее в поисках обходных путей, сам Токаев без устали рассказывает западным партнерам о перспективах и логическом потенциале "Среднего коридора" (Транскаспийский международный транспортный маршрут).



"Средний коридор" - любимое детище многовекторного Казахстана



Не успел насквозь проституированный депутат Азат Перуашев призвать премьер-министра Алихана Смаилова раскрыть названия казахстанских банков и компаний, которые нарушают антироссийские санкции и публично присоединиться Казахстану к антироссийским санкциям, как глава Нацбанка РК Акылжан Баймагамбетов намекнул, что Россия действительно может использовать Казахстан, как инструмент для обхода европейских и американских санкций.



И вот уже осмелевший депутат фракции "Ауыл" Серик Егизбаев предлагает радикально сократить территорию военных полигонов, арендованных Россией, прекратить аренду к 2030 году, а освободившиеся земли передать казахстанским фермерам.



То есть, настроения в республике сильно зашатались. Расшатывать их сильнее на днях приезжал глава отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймс О'Брайен.



Известно, что главной задачей чиновника было недопущение пропуска в РФ товаров военного или перспективно-военного назначения. В первую очередь дронов. В более обширном смысле миссия объяснялась "чтобы понять, где работают эти санкции, а где наносят вред".



Размахивая плетью О'Брайен демонстрирует казахам и пряник, заявляя: "Мы хотим, чтобы казахстанская экономика процветала" а потому главная задача американцев "снизить, минимизировать негативный эффект санкционных программ, которые не выполняют изначально поставленные цели".



"Казахстан сейчас становится региональным хабом, берет на себя те функции и задачи, которые раньше выполняла Россия", говорит Джеймс О'Брайен, и ставит задачу - "Казахстан должен найти новые маршруты, новых поставщиков, новых потребителей и таким образом найти для себя новые возможности". Казахстан им уже должен.



А если так, то судя по лихорадочным встречам и заявлениям Астаны, Казахстан взялся выполнять поставленную Госдепом задачу слишком прытко, не забывая тем не менее, получать льготы для казахстанских грузоотправителей, пользуясь внутренними тарифами в России при перевозках по железной дороге или рассчитывать на российский газ при газификации северного Казахстана.