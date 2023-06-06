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США, Китай и ЕС займутся регулированием трафика в космосе
00:03 07.06.2023

6.06.2023
Запреты на запуск спутников – дело ближайшего будущего
Анатолий Комраков

Китай впервые успешно запустил частную ракету на жидком топливе, которая станет конкурентом американской Falcon-9.
Ограничения на запуск космических спутников введут в ближайшие пять лет из-за риска столкновений с образованием лавин обломков и опасностей катастроф. Таков прогноз аналитиков американской RAND Corp., которые считают неизбежным международное регулирование запусков по примеру норм для водного и воздушного транспорта.

К началу года на околоземных орбитах находилось почти 7 тыс. активных спутников, а также более 36,5 тыс. фрагментов космического мусора более 10 см каждый и еще примерно 1 млн фрагментов размером от 1 до 10 см. Растущее число объектов на околоземных орбитах увеличивает опасность их "перенаселения", а также лавинообразного роста числа сталкивающихся фрагментов, отмечает американская исследовательская корпорация RAND.

Если космические державы в ближайшее время не создадут международную организацию по управлению космическим движением, мир может потерять ключевые части своих орбитальных ресурсов, предупреждают они.

Все больше стран и частных компаний используют космические спутники для решения задач обороны, связи, навигации, мониторинга и прогнозирования погоды или научных исследований. Сети космического интернета по образцу Starlink Илона Маска планируют создать еще несколько стран. На сегодня в сети Starlink уже работает больше 4 тыс. спутников, а по плану их должно быть около 12 тыс. Уже к 2030 году на низкую околоземную орбиту могут быть запущены десятки тысяч новых спутников.

Осознание ухудшений условий работы в околоземном пространстве обострило международные дебаты о "космическом движении". Возможности международного управления и координации ежегодно обсуждаются на заседаниях юридического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (UNCOPUOS). Однако согласия о том, какую структуру в конечном итоге следует создать, пока нет. И хотя за последние 40 лет было проведено не менее десятка крупных конференций по международному регулированию космических запусков – до результата еще очень далеко.

Эксперты приводят пример Международной морской организации (ИМО) и Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которые более-менее обеспечивают порядок на морских и океанских просторах, а также в воздушном пространстве. Первые документы о регулировании судоходства появились еще в начале XVII века. А правила воздухоплавания впервые описаны в Парижской конвенции 1919 года, в 1947 году ИКАО стало специализированным агентством ООН.

Легитимность международного механизма регулирования для космоса возможна только при участии в его создании ключевых космических держав, которыми эксперты называют США, Китай, ЕС и Россию. Необходимо также включение в процесс региональных организаций и развивающихся стран.

При этом "космическим державам" придется нести дополнительные расходы на содержание нового органа управления. Бюджет ИКАО на 2010–2022 годы составил 322 млн канадских долларов при общей численности персонала в 900 человек в 2021 году, а бюджет ИМО на 2021 год составил 44,3 млн британских фунтов при общей численности персонала 320 человек. Общий бюджет Международного союза электросвязи составил 165 млн долл.

Но это не те деньги, которые могли бы стать препятствием для создания космического регулировщика, так как потери от столкновений в космосе будут гораздо больше, указывают американцы. Они предлагают в течение следующих пяти лет заключить международную конвенцию по созданию международного управления по "космическому движению". А в следующие 10 лет уже сформировать его действующие механизмы. В противном случае, предупреждают они, мир может потерять ключевые части своих орбитальных ресурсов, а это снизит общую ценность космоса для человечества. Кроме того, начало работы по созданию организации сейчас может снизить вероятность будущих конфликтов в космосе.

"Развитие интернета, различных видов телекоммуникаций и напряженности военной обстановки (которое требует многократного увеличения спутников военного назначения) обуславливают наращивание числа спутников в десятки раз. Количество спутников будет увеличено на уже задействованных орбитах, будут освоены новые орбиты. Количество космического мусора увеличится в разы. Все это приведет к увеличению рисков столкновения космических аппаратов, поэтому когда-то договориться странам – пользователям космоса придется. Вопрос: в какой последовательности и с кем. С Америкой нам говорить не о чем. Поэтому Россия должна сначала договориться с Китаем, потом они вместе должны поставить условия США. На таких переговорах и должна быть достигнута общая договоренность", – сказал "НГ" первый вице-президент российского Союза инженеров и председатель совета директоров инжиниринговой компании "2К" Иван Андриевский.

Позиция России в космосе сильно ослабла в последнее время, в то время как потенциал Китая в этой области растет как на дрожжах. В 2022 году США осуществили около 90 космических пусков. Китай – 64, страна побила предыдущий рекорд, 55 запусков в 2021 году. Роскосмос провел в прошлом году всего 22 пуска, хуже было только в 2020-м – 17 запусков. С учетом того, что всего в мире в 2022 было проведено 179 пусков, на РФ пришлось чуть больше 10% (для сравнения, в 1990 году Россия запустила 65 ракет, доля страны составляла 54% от мирового числа запусков на тот год, в 1970–1980-е годы Советский Союз совершал по 100 с лишним ракетных пусков в год).

Судя по данным Роскосмоса, у РФ сейчас действует пять орбитальных группировок: "Глонасс. Навигация", "Гонец. Персональная связь", "Луч. Ретрансляция", "Дистанционное зондирование Земли". Часть спутников работает на международную систему спасения "Коспас-Сарсат". Эксперты числят за РФ около 170 действующих аппаратов, в то время как у КНР их свыше 430, а у США – почти 2,8 тысячи. Единственное преимущество РФ - это тот факт, что ее группировка создает меньшую угрозу.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686085380


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