American Thinker: Можно ли Америке избежать краха?

00:35 07.06.2023

American Thinker

США



Можно ли Америке избежать краха?

AT: руководить Америкой во всех областях скоро будут не лучшие, а самые "разнообразные"



Штаты избавляются от специалистов во всех сферах деятельности, сообщает AT. Теперь важен не профессионализм, а цвет кожи, пол и сексуальная ориентация. И это гарантия, что руководить государственным и частным сектором США будут не лучшие, а самые "разнообразные".



Андреа Видбург (Andrea Widburg)



Обычно я пишу, чтобы довести до вашего сведения ту или иную новость или проанализировать конкретный вопрос. Чужие статьи я рекомендую довольно редко. Однако статья Гарольда Робертсона о "кризисе профессионализма" настолько важна, что я хочу, чтобы ее прочитало как можно больше людей.



Полное название статьи Робертсона, опубликованной в издании Palladium, звучит так: "Сложные системы не переживут кризиса профессионализма". Первые же несколько абзацев раскрывают масштаб проблемы:



"На первый взгляд может показаться, что недавняя вереница катастроф по всей Америке никак друг с другом не связаны. Менее чем за шесть месяцев в 2017 году на флоте столкнулись три корабля ВМС США, в результате чего погибло 17 человек. Год спустя произошел пожар на линии электропередачи PG&E, в результате которого погибло 85 человек. Трубопровод, по которому на Восточное побережье поступает почти половина бензина, закрылся из-за атаки программы-вымогателя. На грузовых судах, которые никак не могли зайти в порты Лос-Анджелеса, простаивало почти полмиллиона контейнеров. Поезд с тысячами тонн опасных и легковоспламеняющихся химикатов сошел с рельсов недалеко от городка Ист-Палестайн, штат Огайо. Авиадиспетчерская служба позволила самолету службы доставки FedEx приземлиться на взлетно-посадочную полосу, занятую готовящимся к взлету самолетом "Юго-западных авиалиний". Глазные капли, зараженные устойчивыми к антибиотикам бактериями, убили четырех человек и ослепили еще четырнадцать.



Такого рода бедствия все чаще появляются на первых полосах газет, однако связь между ними даже не обсуждается. Вообще, Америку следует понимать как систему систем, тесно друг с другом переплетенных: система здравоохранения отправляет счет пациенту через почтовую систему, после чего тот оплачивает его через систему мобильной связи с помощью кредитной карты, выпущенной системой банковской. Все эти системы должны работать для всех - от них зависят даже самые простые решения. При этом отказ даже одной из них напрямую влияет на все смежные. А поскольку отказы участились, то и сложные системы Америки постепенно рушатся.



Основная проблема заключается в том, что политические ветры задули так, что неквалифицированные кадры систематически продвигаются, а сведущие - наоборот, отстраняются. Это все сильнее мешает нашему обществу умело управлять современными системами. С самого начала это представляло собой отход от тенденции, господствовавшей с 1920-х до 1960-х годов, когда нормой для широких слоев американского общества стала прямая меритократическая оценка профессионализма".



Как видите, все поразительно очевидно, стоит лишь внятно это сформулировать. Однако Робертсон придает этому тезису вес и объем, обсуждая, как еще в 1960-х Америка постепенно отошла от меритократии и перешла к системе так называемого "разнообразия", приняв Закон о гражданских правах. Затем он объясняет, как это отразилось на американской культуре и рынке труда.



Разумеется, отказ от системы, которая угнетала людей по расовому признаку, - это хорошо. Проблема в том, что наша трактовка "разнообразия" привела к дискриминации совершенно иного рода. Теперь важнейшие характеристики любого профессионала - это цвет кожи, пол и сексуальная ориентация. Эта мерка вовсю применяется во всей американской культуре, даже в правительстве, и при этом все настырнее насаждается в сфере образования и на рабочем месте. И это гарантия, что руководить государственными и частными системами Америки будут не лучшие, а лишь самые "разнообразные".



Вследствие всего этого, как прямо пишет Робертсон, "профессионализм падает повсеместно, начиная от самого ядра". И опять же, в поддержку этого утверждения у него есть масса доводов, что это самое ядро влияет на каждого американца. Если универмаг нанимает некомпетентных продавцов, страдают сотрудники и акционеры. А когда от меритократии отказываются военные и государственные подрядчики, последствия становятся катастрофическими. Тут-то и оказывается, что до краха образца Южной Африки всего один шаг - и весьма короткий.



В конечном счете, Робертсон не питает ни малейшего оптимизма по поводу того, куда идет Америка. Он отмечает, что мы получили в наследство от умнейших людей систему, которая дала нам "высочайший уровень жизни в истории человечества". Теперь мы ломаем ее своими же руками, и потерянное, быть может, уже не восстановить.



"Путь наименьшего сопротивления будет заключаться в деградации сложных систем и неминуемом снижении качества жизни. Для типичного жителя города второго эшелона в Мексике, Бразилии или Южной Африке перебои с подачей электроэнергии - не что-то из ряда вон выходящее, воду из-под крана наверняка нельзя пить сырой, а больничные инфекции с летальным исходом - дело привычное. Если мы не улучшим качества американского управления и не обновим нашу культуру превосходства, нас ждет удручающее будущее".



Все это весьма прискорбно, но мы должны с достоинством смотреть проблеме в лицо. Если мы оставим этот кризис без внимания, то сами же и обеспечим его катастрофический исход. Если же вовремя его признáем и примем меры, возможно, государственный самолет все же удастся вывести из штопора.