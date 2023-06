У племянников экс-елбасы отбирают VIP-отель "Double Tree by Hilton Almaty"

07:53 07.06.2023

Дело племянника Назарбаева: отель в Алматы передадут в госсобственность - Антикор

Отель Double Tree by Hilton Almaty вернут государству, заявили в Антикоре, а слухи о том, что на гостиницу претендует группа лиц, в том числе племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы - фейк.

"Отдельными гражданами распространяется информация в СМИ и социальных сетях о попытках завладения отелем Double Tree by Hilton Almaty группой лиц, в том числе Сатыбалдыулы", - указывается в сообщении пресс-службы Антикора.

"Сатыбалдыулы в целях возмещения ущерба передаются государству бизнес центры, административные здания, коммерческие помещения, дома, квартиры, объекты незавершенного строительства, земельные участки, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомашины и денежные средства", - отметили в ведомстве.

Среди возвращаемого имущества, подчеркнули борцы с коррупцией, и числится отель Double Tree by Hilton Almaty.

Его, добавили в ведомстве, еще в ноябре 2021 года приобрело предприятие, "связанное с Сатыбалдыулы".

"В настоящее время завершается процедура передачи данного объекта в собственность государства", - подчеркнули в службе.



Несмотря на то, что Сатыбалдыулы уже с октября прошлого года отбывает наказание в колонии, расследование по его делу продолжается, отметили в Антикоре.

"Расследование в отношении него по другим эпизодам преступлений, связанным с неуплатой налогов и легализацией преступных доходов, продолжается", - сообщили в ведомстве.

Уполномоченные органы, параллельно со следствием, работают над возвратом "незаконно выведенных активов, а также имущества, приобретенного на преступные средства", добавили в антикоррупционной службе.