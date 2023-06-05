|В доме престалелых умерла советская украинская актриса Валентина Гришокина - уроженка Ташкента ("Аты-баты, шли солдаты...")
07:58 07.06.2023
Актриса Валентина Гришокина скончалась на 79-м году жизни
ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО
Советская и украинская актриса Валентина Гришокина, известная по "Аты-баты, шли солдаты...", умерла в возрасте 78 лет. Она снялась в более 50 проектах: от сериалов до полнометражных фильмов, пишет "Российская газета".
Актриса снималась в советском, российском, украинском кино и в проектах двух стран. Гришокина много работала как актриса дубляжа ("Вождь Белое Перо", "Месть и закон", "Тайна карпатского замка").
Гришокина родилась 30 июня 1944 года в Ташкенте. Закончила она факультет актерского факультета Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого, трудилась штатной актрисой студии имени Александра Довженко.
В конце жизни она оказалась в доме престарелых.
Актриса также снималась в сериале "Нюхач".