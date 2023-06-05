Азиз Урунов назначен спецпредставителем президента Узбекистана по вопросам ВТО

08:27 07.06.2023

Назначен спецпредставитель президента Узбекистана по вопросам ВТО

В структуре Администрации президента Узбекистана введена должность спецпредставителя президента по вопросам ВТО. Он одновременно является главным переговорщиком. С 1 июля в стране запрещается разработка проектов нормативно-правовых актов, не соответствующих правилам и нормам ВТО.



В структуре Администрации президента Узбекистана введена должность специального представителя главы государства по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО). Это предусмотрено постановлением президента от 2 июня об активизации процессов вступления страны в ВТО.



На новый пост назначен Азиз Урунов, занимавший должность ответственного сотрудника Администрации президента.



Спецпредставитель одновременно является главным переговорщиком и руководителем группы переговоров, а также заместителем председателя межведомственной комиссии по работе с ВТО. Комиссию возглавляет заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев.



В список задач спецпредставителя вошли активизация процесса вступления Узбекистана в ВТО, выработка четкой позиции по каждому обсуждаемому вопросу в ходе обсуждения условий членства в организации и переговоров с государствами-членами, а также поддержка постоянных рабочих контактов с секретариатом ВТО и странами-членами для доведения позиции Узбекистана.



Согласно постановлению, с 1 июля в Узбекистане запрещается разработка проектов нормативно-правовых актов, не соответствующих правилам и нормам ВТО.



В составе Министерства юстиции создается группа из пяти человек, которая займется гармонизацией национального законодательства с соглашениями ВТО.



В структуре Министерства инвестиций, промышленности и торговли образуется департамент по работе с ВТО и торговым переговорам.



При отделении ООН в Женеве и других постоянных представительствах Узбекистана при международных организациях вводится должность первого секретаря по вопросам ВТО. Все новые должности вводятся за счет оптимизации имеющихся штатов.



На реализацию мероприятий, связанных со вступлением страны в ВТО, в 2023 году выделяется 30 млрд сумов, в том числе за счет резервного фонда Кабинета министров - 10 млрд сумов и средств Агентства поддержки экспорта - 20 млрд сумов.



Документом также утверждены обновленные составы межведомственной комиссии и рабочей группы по переговорам с ВТО.