Кадровые перестановки в Туркменистане: президент подбирает кадры для малой столицы, - Т.Альмуков

08:44 07.06.2023

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ: ПРЕЗИДЕНТ ПОДБИРАЕТ КАДРЫ ДЛЯ МАЛОЙ СТОЛИЦЫ

В Туркменистане активно продолжается строительство города Аркадага, которому прочат роль второй или, по крайней мере, малой столицы. Большинство майских преобразований затронуло кадровый состав нового города, а также нефтегазовый сектор страны. Подробнее – в обзоре Ia-centr.ru.



13 мая президент Сердар Бердымухамедов назначил нового прокурора города Аркадаг. Им стал юрист 2-го класса Магтымгулы Овезгелдиев. О занимаемых им ранее должностях не сообщается. Напомним, что прокуратура нового административного центра была создана 23 января 2023 года. Был назначен и новый начальник Управления полиции Аркадага. Должность занял подполковник полиции Сулейман Атаев.



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Также указом президента были переназначены судьи города Аркадага. Председателем городского суда стал Максат Херраев. Ранее он занимал должность судьи по административному и исполнительному производству Багтыярлыкского этрапского суда Ашхабада. Его заместителем стал Тувакмаммет Гурбансейидов, ранее занимавший пост председателя Туркменабатского городского суда Лебапского велаята.



В связи с переходом на новую должность пост судьи по административному и исполнительному производству Аркадага оставила Аннаджахан Оразова. Она будет работать в суде Беркарарлыкского этрапа города Ашхабада.



Майские ротации затронули и нефтегазовый сектор страны. Новым министром Туркменистана и по совместительству главой госкомпании "Туркменгаз" стал Максат Бабаев, который ранее являлся заместителем главы компании. Бабаев уже руководил Туркменгазом в 2017 году.



Его предшественник Батыр Аманов был освобожден от должности, а затем назначен вице-премьером по вопросам топливно-энергетического комплекса. Аманов вступил в новую должность вместо Аширгулы Беглиева, который стал советником президента по нефтегазовым вопросам.



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Аккредитация новых иностранных послов



В мае 2023 года в Туркменистане сменилось сразу несколько послов иностранных государств. Вдолжность вступили новые главы диппредставительств Сербии, Кипра, Великобритании, Польши и России. Новым послом Сербии в Туркменистане (с резиденцией в Москве. - Прим. Ia-centr.ru) стал Момчило Бабич, сменив на этом посту Славенко Терзича. Дипмиссию от Кипра возглавил Кипрос Йоргаллис, а новым послом Великобритании стал Стивен Конлон, ранее работавший в дипмиссиях в ЕС, Эстонии и Швеции. Послом Польши в Туркменистане (с резиденцией в Баку. - Прим. Ia-centr.ru)был аккредитован Рафал Поборский.



Новым послом России в Туркменистане стал Иван Волынкин, который ранее являлся директором консульского департамента МИД России.



В связи с отпуском министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова верительные грамоты вручили его заместителю Вепе Хаджиеву.



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О значении последних кадровых перестановок, а также тенденциях туркменской кадровой политики Ia-centr.ru рассказал кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Руслан Шамгунов.



- О каких тенденциях в кадровой политике Туркменистана говорят майские назначения?



- Тенденции те же самые, что и ранее. Частые ротации, которые проводит Ашхабад, необходимы для того, чтобы те или иные кадры не составили о себе слишком положительного впечатления и народ не стал на них посматривать с какой-либо надеждой, тем самым создавая некую конкуренцию в борьбе за власть.



- Что важнее для туркменского чиновника: лояльность президенту или профессионализм?



- Безусловно, лояльность и личная преданность президенту или его ближайшему окружению. Никто не будет ставить чиновника, который негативно относится к президенту или его отцу.



Лояльность играет первостепенную роль в кадровой политике Туркменистана.



- Откуда же тогда президент берет квалифицированные кадры?



- Квалифицированные кадры найти можно. Другое дело, что держать такого человека долгое время на одном месте не очень рекомендуется. Как бы он ни был квалифицирован, через некоторое время нужно его заменить другим кадром, чтобы чиновник своей успешной работой не привлек к себе внимание.



- Большинство майских кадровых перестановок произошли в новом городе Аркадаге. Какая роль будет отведена этому городу в будущем?



- Насколько я понимаю, в будущем Аркадаг станет специально выделенным столичным городом со всеми властными и бюрократическими структурами типа Вашингтона. Этот город расположен недалеко от Ашхабада и находится под пристальным вниманием президента и его отца, а также подконтролен текинскому клану (клану президента. - Прим. Ia-centr.ru).



Учитывая название города, можно сразу отметить, что ему собираются придать особое значение, которое сейчас активно обсуждается. Будет ли это вторым Вашингтоном или городом-спутником типа Сколково, станет понятно со временем.



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- Не будет ли проблем с кадрами при потенциальном переносе столицы из Ашхабада в Аркадаг? Будет ли между ними конкуренция?



- Конкуренция, безусловно, будет. На постсоветском пространстве известен один пример переноса столицы из одного города в другой - казахстанский. Если в случае с Казахстаном мотивы и причины для переноса были по большей части политическими, то в случае с Туркменистаном это имиджевая история.



- В этом месяце президент Бердымухамедов переназначил судей, прокурора и начальника полиции города Аркадаг. Это те же самые лица, которых он уже назначал в феврале. Чем объяснить такой шаг?



- Эти три месяца стали для чиновников чем-то вроде испытательного срока. Если президент так пристально занимается кадровой политикой Аркадага, это еще раз говорит о том, что этому городу придается определенно большее значение, чем областному центру.



Кадры там должны работать образцово-показательно для всех других регионов и чиновников.



Тимур Альмуков

7.06.23