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Эр-Рияд добивается от Вашингтона ядерных преференций, - И.Субботин
09:39 07.06.2023

Саудовская поездка Блинкена осложнена торгом в сфере атомной энергетики
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Шеф Госдепа Энтони Блинкен не хочет уступать конкурентам США инициативу на Аравийском полуострове.
Госсекретарь США Энтони Блинкен начинает свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить проблемы двусторонних отношений и региональной интеграции. Как отмечают западные издания, ключевым вопросом, который в последнее время активно поднимает королевство в переговорах с Америкой, – это создание в его юрисдикции ядерного аналога нефтяного гиганта Saudi Aramco. Несмотря на то что саудовская сторона указывает на гражданский характер инициативы и предлагает Вашингтону полный контроль, не только США, но и их союзники считают проект очень рискованным.
Блинкен 7 июня должен принять участие в министерской встрече Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). На следующий день госсекретарь и его саудовский коллега Фейсал бин Фархан совместно проведут заседание членов глобальной коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, признано в России террористическим и запрещено) на уровне глав МИДов. Ожидается, что шеф Госдепа также переговорит с официальными лицами Саудовской Аравии по всему списку важных вопросов – от стабильного прекращения огня в Йемене и перспектив нормализации с Израилем до расширения американо-саудовского сотрудничества за пределы энергетики и оборонпрома.

Анонсируя поездку Блинкена, заместитель помощника госсекретаря Дэниел Бенаим представил стратегическое обоснование, почему Белый дом считает необходимым продолжить взаимодействие с Саудовской Аравией вопреки всем противоречиям, в том числе по вопросам нефтедобычи: "Мы не оставим вакуум для наших стратегических конкурентов в регионе".

Однако есть все основания считать, что подобный подход будет иметь цену для США.

На днях портал Semafor со ссылкой на источники сообщил, что Саудовская Аравия ставит свое взаимодействие со стратегическим союзником в зависимость от проектов в ядерной сфере. Кронпринц Мухаммед бин Сальман добивается создания "ядерной Saudi Aramco" – совместной компании, которая позволит Эр-Рияду развивать производственные мощности в сфере мирного атома. Упоминание Aramco в этом контексте предполагает, что проект хотят запустить на базе двустороннего концессионного соглашения. Инициатива позволит компаниям и организациям из США играть непосредственную роль в развитии и надзоре за развитием ядерной энергетики в Саудовской Аравии, однако обогащение урана все равно должно происходить на ее территории.

Американские чиновники, которые участвуют в диалоге о "ядерной Aramco", сетуют на то, что саудовские власти склонны к шантажу: так, в Эр-Рияде открыто утверждают, что не против развивать проектируемую программу с Россией или Китаем, в случае если США дадут задний ход. Опасения Вашингтона отчасти связаны с тем, что проект нельзя обезопасить. Экс-куратор проблем нераспространения при Белом доме Роберт Эйнхорн пояснил Semafor, что кронпринц Мухаммед способен национализировать компанию. Кроме того, сомнения вызывает его декларируемый отказ от развития военной программы. Дискуссия уже привлекла внимание главы Минэнерго Израиля Исраэля Каца, который сказал, что его страна "не поощряет такие вещи".

"Сложность для США представляет отказ Саудовской Аравии подписать "Раздел 123" (часть закона США об атомной энергии 1954 года. – "НГ") – соглашение по сотрудничеству в области мирного атома, по которому запрещается создание у импортера полного топливного цикла, то есть производства обогащенного урана, заводов по переработке отработавшего ядерного топлива для извлечения оружейного плутония и производства металлического урана и плутония. Плюс – вывоз всего отработавшего топлива в страну поставщика или даже в Россию, а также постановка всех ядерных объектов мирной программы под расширенные гарантии МАГАТЭ", – пояснил "НГ" эксперт по международным отношениям Владимир Фролов.

Аналитик напоминает: такое соглашение американцы подписали с Объединенными Арабскими Эмиратами и по его стандарту там строят АЭС. "А саудиты отказываются себя так ограничивать и настаивают на собственном топливном цикле, кивая в сторону Ирана и Израиля, разумеется, – отметил собеседник "НГ". – В этом вся проблема. Еще они пытаются увязать свое согласие на признание Израиля с американским согласием ослабить ограничения по ядерной программе. Но это не пройдет, поскольку соглашение по ядерному сотрудничеству требует одобрения Конгресса – даже не Сената, а Палаты представителей, где у Байдена нет большинства". Да и сама администрация сейчас в этом не заинтересована, подчеркивает Фролов.

Интересно, что, выступая с разъяснениями по визиту Блинкена, заместитель специального посланника США по вопросам борьбы с ИГ Иэн Маккэри с удовлетворением отметил, что несколько стран Центральной Азии, которые не входят в состав коалиции против ИГ, направят представителей на министерскую встречу в Эр-Рияде 8 июня. Он объяснил это так: "Коалиция работает с партнерами в Центральной Азии, чтобы помочь им найти и остановить террористов и предотвратить распространение ИГ из Афганистана. Укрепление сотрудничества с этим регионом станет ключевым направлением деятельности коалиции в ближайшие годы". Он подчеркнул, что природа угроз меняется, и это заставляет организацию откалибровать свои подходы.

Впрочем, как пояснил "НГ" казахстанский политолог Газиз Абишев, никакого глобального сдвига в позиции центральноазиатских государств не прослеживается. "Основными партнерами Казахстана являются РФ, Китай, Турция, ЕС и США, – заметил он. – Все они выступали против ИГ. В этом контексте Казахстан поддерживает усилия по борьбе с международным религиозным экстремизмом и терроризмом. Тем более что в Казахстане в былые годы тоже вскрывались ячейки экстремистов, и многие граждане уезжали в направлении ИГ, после чего их семьи возвращались в результате специальных операций". По его словам, министерская встреча ни к чему строго не обязывает – это консультации, по итогам которых страны региона могут сделать свои выводы.

С этими оценками согласен профессор Казахстанско-немецкого университета, специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев, который в комментарии "НГ" охарактеризовал переговоры глобальной коалиции в Эр-Рияде как рядовую встречу в рамках сотрудничества по противостоянию терроризму и насильственному экстремизму. "Направление представителей без вхождения в ту или иную структуру – ординарная практика", – заключил собеседник "НГ".

6.06.23

Источник - НГ
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