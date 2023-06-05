Китайцы агрессивно завоевывают российский авторынок

09:42 07.06.2023 Китайские автомобили побеждают корейские машины в России

Китайские автомобили упрочили позиции в России

6 июня 2023, Ольга Самофалова

После провала прошлого года автомобильный рынок в России начал потихоньку приходить в себя. Продажи легковых машин в мае выросли в 2,6 раза. Китайские бренды сильно укрепили свои позиции, тогда как "корейцы" – единственные в топ-10 популярных автомобильных брендов, кто ушел в минус. Лидером по-прежнему остается отечественная Lada. Все это говорит о трансформации рынка и потребительских предпочтениях.



После провала прошлого года автомобильный рынок в России начал потихоньку приходить в себя. Продажи легковых автомобилей в мае выросли в 2,6 раза, до 72,2 тыс. машин по сравнению с маем прошлого года, подсчитал "Автостат" на основе данных "Электронного паспорта".



Лидерство на рынке сохраняет отечественная марка Lada, доля которой в мае превысила 30% против менее 25% год назад. За месяц было продано чуть более 22 тыс. новых легковых машин Lada. Второе место и лидерство среди иномарок удерживает китайский бренд Chery, однако его продажи в три раза отстают от отечественной марки (7,4 тыс. штук). Почти столько же продал китайский Haval и немного меньше Geely. Пятерку самых продаваемых автобрендов закрывает корейская Kia, чьи продажи более чем в два раза отстают от "китайцев".



Любопытно, что в топ-10 автомобильных марок российская Lada и китайские бренды показывают рост продаж по сравнению с маем прошлого года в разы. У китайского бренда Changan продажи выросли вообще почти в 19 раз. Даже у японской Toyota они увеличились – почти вдвое. На этом фоне выделяются корейские марки Kia и Hyundai (на седьмом месте), которые фиксируют, наоборот, падение продаж. В "Австостате" объясняют успех "Лады" и "китайцев" низкой сравнительной базой мая 2022 года, когда западные бренды только-только покинули российский рынок, а "китайцы" еще не успели "заселить" автосалоны.



Кроме того, в мае предложение новых автомобилей на рынке было существенно выше, чем в апреле. "Общая экспозиция автомобилей в предложениях для клиента была выше более чем на 50% по сравнению с апрелем, без учета тех складов, которые не были показаны на сайтах продавцов. Чем больше выбора автомобилей представлено, тем больше трафик и продажи в штуках – все закономерно и логично", – говорит генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.



На рынке заметна тенденция роста продаж "китайцев".



"Прошлым летом китайские бренды попали в топ-10 на российском рынке. Haval оказался на шестом месте, а Geely – на восьмом. Теперь "китайцы" заметно укрепили позиции. Haval поднялся на второе место, а Geely – на третье",



– говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Почему "китайцы" стали выходить вперед и теснить даже "корейцев"?



Лидер рейтинга по общим продажам по-прежнему – Lada, и он в разы превосходит своих ближайших соперников. Самая продаваемая модель тоже отечественная – Lada Granta. Только в мае было продано почти 16 тыс. таких машин, это почти четверть от общего объема рынка (более 72 тыс. новых машин). Это значит, что цена – по-прежнему главное при выборе автомобиля для многих россиян.



"Granta – не тот автомобиль, о котором мечтают, его покупают по принципу "лучше, чем ничего" либо "едет – и ладно". Тут сказывается упавшая платежеспособность россиян. Реальные доходы снижаются, закредитованность растет, поэтому большим спросом на рынке начинают пользоваться недорогие и неприхотливые автомобили. Корейские Hundai и Kia воспринимались в России как более комфортная замена отечественному автопрому, но не как премиальная немецкая тройка", – считает Артем Деев.



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Стоимость Lada Granta начинается от 678 300 руб. в кузове седан, и это привлекает покупателей, так как найти на рынке автомобиль дешевле миллиона рублей уже не так просто.

Рост автокредитования, ожидаемый рейтинговым агентством НКР в 2023 году на 14–16% до 1,4 трлн рублей, также говорит о невысокой платежеспособности покупателей. Это выше показателей 2021 года, однако портфель автокредитов будет расти не за счет покупки большего числа машин, а за счет увеличения среднего чека и роста сроков кредитования.



Технологии позволят отменить смерть и воскресить людей.

Смерти нет, ибо технологии будущего, доведенные до совершенства, неотличимы от чуда.

Еще одна причина успеха "китайцев" заключается в том, что продавцы и сами производители стали проводить агрессивные маркетинговые кампании. Клиентов привлекают за счет огромных скидок на сам автомобиль, за счет дополнительных подарков и, наконец, привлекательных кредитных программ. "С ростом объемов продаж у китайских производителей появляется все больше программ поддержки и акций", – говорит генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр Андрей Терлюкевич.



"Машины Haval популярны благодаря широкому модельному ряду, надежности, пятилетней официальной гарантии. Автомобили Chery клиенты выбирают за соотношение цена-качество, современные технологии, кредитные программы, рассрочку, гарантию на Chery пять-семь лет в зависимости от модели, а также трейд-ин поддержку для клиентов", – отмечает Алексей Стариков, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон".



Еще один важный момент – это наличие запчастей для китайских автомобилей сейчас и гарантия их доступности в будущем.



"Главное опасение автомобилистов, что не удастся найти нужные детали или придется их долго ждать. Будем честными: у кого есть деньги на "Майбах", тот сможет его обслуживать в условиях любых санкций, а среднему автолюбителю семейный бюджет не позволяет покупать запчасти втридорога",



– говорит Деев.



Постепенно "китайцы" исправляют свою репутацию. "Китайцы" получили репутацию ненадежного ломучего хлама, потому что машины, поставлявшиеся в Россию десять и даже пять лет назад, такими и были. Тогда просто сам автопром Поднебесной не дотягивал – но теперь дотянул. Китайские производители учли собственные ошибки и переняли позитивный опыт мировых концернов, в которых участвует китайский капитал. Поэтому сейчас они предлагают вполне приличные автомобили по довольно демократичным ценам", – считает собеседник.



Рынок новых машин пока играет вторую скрипку. Ключевую роль в авторетейле страны сейчас играет рынок автомобилей с пробегом, благодаря которому россияне могут получить мобильность по доступным средствам, отмечает Терлюкевич.



Как дальше будет меняться рынок новых авто? Резкого роста продаж никто не ожидает, так как лето традиционно – это затишье на автомобильном рынке. Дефицит машин как минимум в этом году сохранится, и роста цен вряд ли удастся избежать. "Китайцы" будут продолжать укреплять свои позиции, пока не будет налажен параллельный импорт западных машин. Доля автомобилей, ввезенных в Россию в обход официальных импортеров, весной доходила до 10%.



"Ситуация с предложением будет поддерживаться и постепенно улучшаться благодаря развитию логистики по параллельному импорту. При этом дефицит автомобилей будет сохраняться как минимум до конца года. Также можно прогнозировать, что цены на новые автомобили в течение года еще вырастут. Их стоимость, как правило, меняется на фоне колебаний валют по отношению к рублю", – заключает Стариков.



"В июне ожидается стабильный спрос на уровне мая, но на фоне более низкого сезона это будет позитивный уровень", – говорит Андрей Ольховский из "Автодома". А вот прогноз на весь 2023 год давать сложно из-за неопределенности. "При стабильном экономическом климате, без существенных изменений в части платежных систем и логистических коридоров объем продаж может приблизиться к 1 млн штук. Стоимость автомобилей в дальнейшем будет напрямую коррелировать с курсом валюты и его изменением к моменту покупки", – говорит Ольховский. Это очень оптимистичный прогноз, учитывая, что в прошлом году удалось продать менее 700 тыс. машин. Источник - взгляд

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