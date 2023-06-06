Politico: Победа пророссийских сил в Австрии и Словакии вполне реальна и угрожает ЕС развалом

09:47 07.06.2023 Politico

США

06 июня 2023

Украина, берегись! Венгерско-австрийская империя наступает

Politico: в ЕС считают возможную победу пророссийских сил в Австрии и Словакии катастрофой



В ЕС считают возможную победу пророссийских сил в Австрии и Словакии катастрофой, пишет Politico. Это даст Москве "мощный инструмент против Украины", поможет ей обходить санкции и усложнит помощь Киеву. Кроме того, Евросоюз уже и так испытывает сложность с Венгрией.



Европейские пророссийские политики в духе венгерского Виктора Орбана набирают силу в Австрии и Словакии.

Вена - Австрийский политик Герберт Кикль (Herbert Kickl) - пророссийски и антиамерикански настроенный приверженец теории заговоров, который поддерживает идею лечить COVID-19 препаратами для дегельминтизации лошадей и хочет превратить альпийскую республику в "крепость" против миграции.



Он является явным фаворитом в политической борьбе и может стать следующим лидером своей страны и следующей большой головной болью Европы.



Крайне правая Австрийская партия свободы Кикля с ноября прошлого года лидирует в общенациональных опросах, опережая своих соперников на несколько пунктов. Это происходит в условиях взрыва народного недовольства нынешним правительством – коалицией между правоцентристской Австрийской народной партией и "зелеными", – которое австрийцы обвиняют в стремительном росте инфляции и резком росте числа заявлений о предоставлении убежища от мигрантов. С учетом того, что другую основную оппозиционную партию, социал-демократическую, раздирают внутренние междоусобицы, у партии Кикля появились самые высокие за последние годы шансы захватить власть в Австрии.



Это создаст серьезные проблемы для Европейского Союза, который уже испытывает огромные сложности с Венгрией, где премьер-министр националист Виктор Орбан последовательно и систематически забрал под свой контроль все основные рычаги власти и подорвал позиции независимых СМИ. Этим он превратил страну в то, что критики считают "полуавторитарным" государством в центре ЕС.

Австрия - не единственная страна в регионе, подверженная влиянию "орбанизма". Соседняя Словакия также балансирует на грани возрождения популизма. В опросах накануне досрочных выборов, назначенных на сентябрь, лидирует пророссийская партия "Курс - социальная демократия" (Smer-SD), лидер которой, бывший премьер-министр Роберт Фицо, был вынужден уйти в отставку в 2018 году на фоне волны народных протестов, вызванных жестоким убийством журналиста-расследователя и его невесты. В случае своего избрания Фицо пообещал прекратить военную поддержку Словакией соседней Украины.



Европейские официальные лица предупреждают, что победа пророссийских сил в Словакии и Австрии даст президенту России Владимиру Путину мощный инструмент против Украины, а это облегчит ему подрыв санкций и усилий ЕС по оказанию помощи Киеву.



"Это будет катастрофа", - прямо сказал высокопоставленный чиновник Еврокомиссии из восточноевропейского региона.

Сам Кикль не вызывает безумных восторгов избирателей. Из-за резкого и прямого стиля высказываний его личный рейтинг одобрения является одним из самых низких среди всех австрийских политиков.

Кроме того, поддержка Австрийской партии свободы в прошлом оказывалась неустойчивой. Этот последний всплеск ее популярности, вероятно, вызван скорее разочарованием в том, что многие австрийцы считают неэффективностью и слабостью нынешнего правительства, чем надеждами на обновление при ультраправых.

Тем не менее, нынешний бурный подъем партии нельзя игнорировать.

Кикль занимал пост министра внутренних дел во время правления оказавшейся недолговечной коалиции Австрийской партии свободы с Австрийской народной партией экс-канцлера Себастьяна Курца, начавшейся в 2017 году. Так что для Брюсселя он лицо хорошо знакомое, но вспоминают его без особой теплоты. Одним из первых шагов Кикля на посту министра внутренних дел было изменение названия австрийских центров регистрации мигрантов, просящих убежища, на "Центры обратного вылета".



Председатель Европарламента Роберта Метсола (Roberta Metsola) заявила на прошлой неделе одной австрийской газете, что у нее есть "серьезные сомнения" по поводу пригодности Кикля для какой-либо министерской должности.

"Он просто не заслуживает доверия", - сказал Метсола.

Очередные выборы в Австрии состоятся не раньше осени следующего года, но напряженность внутри нынешней коалиции во главе с канцлером Карлом Нехаммером, чья Народная партия в настоящее время отстает от Партии свободы на восемь пунктов, повышает шансы на досрочное голосование.



"Я стал лидером партии не для того, чтобы лидировать в опросах, а для того, чтобы победить на выборах", - сказал недавно Кикль.

Он пообещал использовать право вето Австрии в Европейском совете, чтобы отменить то, что он называет "бессмысленными" санкциями Евросоюза против России.

Во время недавнего визита в Будапешт, где он встретился со своим наставником Орбаном, Кикль не скрывал своей цели превратить Австрию в еще одну Венгрию, которую он назвал "прибежищем национального самоопределения и сопротивления глобалистскому вмешательству Брюсселя".



Австрийская партия свободы была основана в 50-х годах и наиболее известна во всем мире благодаря так называемому "Ибица-гейту". В результате этого скандала предшественник Кикля Хайнц-Кристиан Штрахе вынужден был уйти в отставку. (Ибица-гейт – сфальсифицированное "дело" с видео-записью, сделанной на острове Ибица, на которой тогдашний лидер АПС Штрахе якобы обсуждал покупку медиаактивов для влияния на выборы 2017 года с некой "россиянкой", которая, на самом деле оказалась боснийской студенткой, получившей гонорар за сыгранную роль. Видеозапись вызвала скандал в Австрии и привела к отставке правительства во главе с Курцем. Впрочем, тот по итогам досрочных парламентских выборов снова стал канцлером. – Прим. ИноСМИ).

АПС имеет давние связи с Россией. В 2016 году Штрахе подписал соглашение о партнерстве с путинской партией "Единая Россия". Хотя Кикль настаивает на том, что срок действия этого соглашения уже истек, он и другие деятели Партии свободы не скрывают своей симпатии к Москве. Например, после начала российской спецоперации на Украине партия провела в австрийский парламент десятки пророссийских резолюций. За последний год АПС также выпустила множество пресс-релизов, призывающих к отмене санкций против Москвы.

Однако основным вопросом в повестке дня Партии свободы остается миграция. Учитывая, что в прошлом году количество заявлений мигрантов о предоставлении убежища в Австрии увеличилось в три раза – это самым большим процентным ростом во всем Евросоюзе, – данная проблема находит самый живой отклик у австрийцев.

В соответствии с риторикой Кикля об Австрии как "крепости против миграции", многие приоритеты Партии свободы сосредоточены на культурной самобытности страны. Например, одна инициатива, направленная на спасение гостиниц в маленьких австрийских городках, обещает субсидии в том случае, если их получатели будут подавать в своих гостиницах "традиционные и региональные деликатесы".

Другая инициатива требовала, чтобы детей на школьных площадках заставляли говорить только по-немецки.



Эти политические инициативы часто вызывают насмешки в основных австрийских СМИ, но, похоже, они находит поддержку у многих избирателей.

В январе АПС заняла второе место в региональных выборах в Нижней Австрии, крупнейшей земле страны, разрушив давнее и абсолютное большинство, которое здесь имела Народная партия. Это вынудило Народную партию вступить коалицию с АПС в этом регионе.

Похожий сценарий разыгрался несколько недель спустя в земле Зальцбург, где Партия свободы обеспечила себе достойное место в региональном правительстве.



Однако на национальном уровне Кикль вряд ли согласится на роль второй скрипки. За последние 25 лет Австрийская партия свободы дважды соглашалась на место младшего партнера Народной партии в коалициях. Оба раза это заканчивалось неудачно, поскольку АПС оказалась ослабленной из-за скандалов и внутренних разногласий в тех правительствах.

Теперь Кикль говорит, что его цель на этот раз ясна: стать Volkskanzler - то есть народным канцлером.



Автор статьи: Мэтью Карнитшниг (Matthew Karnitschnig) Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686120420





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