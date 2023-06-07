 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.06.2023
12:38  Курс турецкой лиры провалился до исторического минимума - 23,2743 лиры за доллар США
12:34  Иран, РФ, Туркмения и Катар собирается создать газовый хаб в Персидском заливе
12:25  Двух Таш-Кумырских депутатов (Киргизия) задержали за взятки
12:18  Пол Бишкека сидит без воды
11:16  Новая казахстанская биржа ITS не будет работать с российскими брокерами и бумагами
10:13  США грозят покарать Турцию за неповиновение, - An Nahar
09:47  Politico: Победа пророссийских сил в Австрии и Словакии вполне реальна и угрожает ЕС развалом

09:42  Китайцы агрессивно завоевывают российский авторынок
09:39  Эр-Рияд добивается от Вашингтона ядерных преференций, - И.Субботин
08:44  Кадровые перестановки в Туркменистане: президент подбирает кадры для малой столицы, - Т.Альмуков
08:27  Азиз Урунов назначен спецпредставителем президента Узбекистана по вопросам ВТО
07:58  В доме престалелых умерла советская украинская актриса Валентина Гришокина - уроженка Ташкента ("Аты-баты, шли солдаты...")
07:53  У племянников экс-елбасы отбирают VIP-отель "Double Tree by Hilton Almaty"
00:35  American Thinker: Можно ли Америке избежать краха?
00:18  Феномен движения Талибан, - Леонид Савин
00:05  Дети гастарбайтеров. Трудовая миграция в Россию превратилась в переселение семей, - НГ
00:03  США, Китай и ЕС займутся регулированием трафика в космосе
00:00  Казахстан засовывают в карман Госдепа, - ФСК
Вторник, 06.06.2023
22:11  В КазПарламенте создана особая депутатская группа"Бир ел - бир мудде", крепить "национальное единство"
15:40  Новак Джокович подарил журналистам казахстанский шоколад на "Ролан Гаррос"
15:38  "Шымкентский стрелок", отсидевший 10 лет в России, получил еще 15 лет л/с от казахстанского суда
15:37  Прикрутить вентиль и пробить потолок. ОПЕК+ минусует антироссийские санкции
15:33  За "Голубую родину"! О чем говорят радикальные перемены в кабмине Турции, - Я.Ниязбаев
15:15  Дело о захвате власти в Киргизии. Что известно о главной фигурантке Розе Нурматовой
15:14  Последствия конфликта на Украине с точки зрения ведущих мировых интеллектуалов
15:10  Financial Times: Как США укрепляют военные союзы на "заднем дворе" Китая
15:07  The Atlantic: американские элиты приведут США к коллапсу - или кровопролитной войне
15:06  Путин запутался в угрозах, словах об угрозах и угрозах слов... Мир все ближе к применению ядерного оружия, - МК
15:04  Al Mayadeen: Северная Корея готова вступить в борьбу с Западом на стороне России и Китая
14:52  Вымерший вид людей Homo naledi поражает ученых новыми загадками
12:59  Вице-губернатор афганского Бадахшана маулави Ахмади убит в Файзабаде
12:26  России пора вызволять из казахстанских тюрем защитников Донбасса
12:09  Чего нам ждать после украинского наступления, - Петр Акопов
10:06  У Трампа появился новый конкурент: Майк Пенс захотел стать президентом США
09:57  Ты иноагент. Новый киргизский Закон "О НКО" станет угрозой для всех пользователей Сети
09:54  "Национальный исторический ряд построен исключительно на акцентированно трагических и негативных аспектах", - Данияр Ашимбаев
09:36  Кому и зачем нужна дестабилизация Киргизии (образец детской рос-аналитики)
08:58  Кадровые перестановки в Киргизии: коррупция – двигатель ротаций, - Д.Матяшова
08:56  Нукусский процесс: 8 фигурантов освобождены, приговор Тажимуратову не изменили
08:43  1-й день украинского контр-наступа: 8 "Леопардов" за поселок Новодонецкое?
08:38  Кому служит российское министерство культурки?
08:26  Дело о захвате власти в Киргизии: 100 заговорщиков от партии "Элдик Кенеш", более 30 - задержано
08:23  Третьей японо-китайской войны в Токио не хотят, - А.Кошкин
08:11  Генсек ОБСЕ инспектирует Центральную Азию, - В.Панфилова
00:43  Узбекский политик посоветовал Сергею Миронову заниматься законами РФ вместо критики других стран
00:41  Гнездо афганских "ястребов" - Кандагар - стало новым центром власти, - И.Субботин
00:36  ЛГБТ оккупировали Францию, - Le Figaro
00:34  Российско-корейские отношения: на ухабистых параллелях, - А.Жебин
00:32  Тайваньская матрешка. Уравнение с 23 миллионами неизвестных, - С.Агафонов
Понедельник, 05.06.2023
21:44  Персоязычные народы пытаются создать свою автономию в Афганистане, - Ф.Наджими
21:39  "Агенты Кремля" в центре Европы: Симптомы массового психоза, - В.Бурт
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США грозят покарать Турцию за неповиновение, - An Nahar
10:13 07.06.2023

An Nahar
Ливан
07 июня 2023
Почему членство Швеции в НАТО является головной болью как для России, так и для Турции?

Вступление Швеции в НАТО стало головной болью не только для России, но и для Турции, пишет An Nahar. Путин обеспокоен тем, что Запад окружает его государство со всех сторон, а Эрдоган своей сбалансированной политикой рискует навлечь гнев США, отмечает автор статьи.
Североатлантический альянс вскоре обзаведется новым членом - Швецией, а Балтийское море станет "натовским озером", что позволит альянсу отрезать жизненно важный морской путь, соединяющий Санкт-Петербург с Калининградом, где развернуты зенитно-ракетные комплексы "Искандер", способные поразить любую европейскую столицу.

Экспорт российской нефти может пострадать, если Стокгольм все же вступит в НАТО. Швеция, Финляндия и Польша вместе способны перекрыть торговые коридоры, особенно из "Большого порта Санкт-Петербург". Более того, Швеция располагает достаточно развитой военной промышленностью, и поэтому ен вступление в НАТО усилит военный потенциал альянса. Поэтому НАТО не будет мириться с позицией Турции. Напомним, что Анкара до сих пор не одобрила членство Швеции, обвинив ее в укрывательстве и поддержке курдских террористических группировок. Стокгольм обязательно вступит в НАТО несмотря ни на что. Но если Реджеп Тайип Эрдоган будет упорствовать, то Соединенные Штаты и европейские страны примут карательные меры.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе (Литва) в начале июля. На прошлой неделе в Осло состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО, глава МИД Турции на ней не присутствовал. В настоящее время в состав Североатлантического альянса входит 31 страна после того, как Финляндия стала ее официальным членом. Вопрос о членстве Швеции в НАТО будет обсуждаться на следующем саммите. Вступление Украины не стоит на повестке дня. Она, вероятно, получит гарантии безопасности, которые станут шагом на пути к ее членству в НАТО. Владимир Зеленский оказывает максимальное дипломатическое и стратегическое давление, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса.

Дело не только в том, что Турция открыто выступает против присоединения Швеции к НАТО, но и в легитимности и надежности Анкары как члена альянса. Таким образом, это серьезное испытание для Эрдогана и Запада.

Решение пока таково: дать Турции время на принятие решения до июля. Швеция выполнила все свои обязательства для присоединения к НАТО и ждет только одобрения Анкары. Страны НАТО делают все, чтобы предоставить Реджепу Тайипу Эрдогану такую ​​возможность. Но если он будет упорствовать и цепляться за свою позицию, европейские страны и администрация США примут соответствующие карательные меры, которые включают: блокирование вступления Турции в Евросоюз; отказ от поставок американских истребителей F-16, тем более что конгресс США и так выступает против этой сделки; остановка проектов по модернизации турецкой армии и создание экономических проблем в отношениях Анкары с Вашингтоном и Брюсселем.

Эрдоган выиграл президентские выборы, но его победа не окажет позитивного эффекта на экономику страны. Турецкая лира продолжает падать. Эрдогану нужно успокоить свой народ, а не подталкивать Турцию к противостоянию с Европой и Америкой. Он также не хочет рисковать отношениями с президентом России Владимиром Путиным, но цена за противодействие членству Швеции очень велика. Это вопрос национальной безопасности Европы. Кроме того, США никогда не позволят Турции предотвратить присоединение Швеции в НАТО.

Другими словами, если Эрдоган продолжит выступать против членства Швеции, он тем самым бросит вызов НАТО и всем ее членам, а также вступит на путь конфронтации с альянсом. Но если он пойдет на уступки и примет дополнительные гарантии от членов Североатлантического альянса и Швеции, то Стокгольм может стать членом НАТО уже на следующем саммите. Альянс не будет долго ждать, потому что украинский кризис - фактор давления, требующий решительных действий, а не промедления.

Зеленский намерен посетить Турцию после инаугурации Эрдогана, что имеет для него огромное значение, поскольку он хочет сыграть роль посредника в конфликте между Россией и Украиной. Встреча Зеленского с Эрдоганом станет инструментом давления на турецкого президента, который может решить, что у него нет другого выбора, кроме как пойти на уступки НАТО. Он также попытается убедить российского лидера в том, что Анкара будет продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество с Москвой.

Зеленский намеревается получить как можно больше до и во время саммита НАТО, запланированного на 11 июля, который он пригрозил бойкотировать, если к тому моменту не будет представлена дорожная карта для вступления Киева в альянс. Но не менее важно и другое. Зеленский требует гарантий безопасности для Украины. Они включают в себя продолжение военной помощи, обучение украинских военнослужащих, модернизацию ВСУ до уровня армий стран НАТО и принятие чрезвычайных мер в случае, если членство Украины в альянсе окажется под угрозой.

Секретный план НАТО на случай войны с Россией – это не то, к чему следует относиться легкомысленно. Зеленский хочет гарантий от Соединенных Штатов, подобных тем, что они предоставляют Израилю, то есть не только обещаний того, что НАТО не забудет Украину, но и того, что Вашингтон будет поддерживать с ней хорошие военные отношения. Он требует гарантий от переходного периода до официального вступления Украины в НАТО. То, о чем просит Зеленский, может стать серьезной проблемой для Эрдогана, потому что его согласие предоставить гарантии безопасности Украине подорвет отношения Турции с Россией.

Зеленский хочет еще больше потрепать нервы Путину, в частности перед саммитом НАТО, и поэтому вполне вероятно, что Украина начнет ожидаемое "контрнаступление" в течение ближайших двух недель. Атака беспилотников по Москве - это часть психологической войны. Зеленский решил показать Путину: боевые дейтсвия теперь ведутся на территории России. На прошлой неделе были сбиты дроны над элитными районами Москвы и Московской области, включая подмосковную резиденцию российского лидера. Эта атака была призвана напугать элиты и заставить их оказать давление на Путина. Это новый виток эскалации конфликта между Москвой и Киевом.

Подобные действия вновь провоцируют разговоры о российском ядерном возмездии. Но западные лидеры делают ставку на то, что Путин не посмеет прибегнуть к этому варианту: они считают президента России безрассудным, но далеко не глупым человеком.

НАТО намерена "взять в кольцо" Владимира Путина и настроить против него россиян, отключив интернет. 80% интернет-кабелей проходят через Балтийское море. Если Швеция вступит в НАТО, то Россия будет окружена.

Вступление Швеции в Североатлантический альянс меняет военные, технологические и психологические балансы. Это ключ к "удушению" противника на море, а членство Финляндии в НАТО, имеющей длинную сухопутную границу с Россией - ключ к ее уничтожению на суше.
17 декабря 2021 года Владимир Путин выдвинул ультиматум НАТО и пригрозил в случае отказа принять соответствующие меры, которые впоследствии обернулись специальной военной операцией на Украине.
Спецоперация на Украине ускорила вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Стоит отметить, что обе страны граничат с Россией - одна по суше, а другая по морю. Предстоящий саммит НАТО будет иметь важное значение для России, особенно если он будет сопровождаться эскалацией военный действий, которые уже не ограничиваются территорией Украины.

Автор: Рагда Дергам (راغدة درغام)

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686121980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Кнессета Израиля
- Посевная-2023: В Казахстане увеличились посевы картофеля, сахарной свеклы и риса
- Принимаемых мер недостаточно - Алихан Смаилов об обеспечении безопасности на водоемах
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2023 года №426
- Отчет об исполнении республиканского бюджета заслушали сенаторы
- Постановление ЦИК РК от 6 июня 2023 года №74/770
- Компания Alstom планирует развивать производство в Казахстане
- Меры по дальнейшей дебюрократизации госорганов обсуждают в Сенате
- Аким Астаны обратился к горожанам по ситуации с водой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  