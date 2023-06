США грозят покарать Турцию за неповиновение, - An Nahar

10:13 07.06.2023 An Nahar

Ливан

07 июня 2023

Почему членство Швеции в НАТО является головной болью как для России, так и для Турции?



Вступление Швеции в НАТО стало головной болью не только для России, но и для Турции, пишет An Nahar. Путин обеспокоен тем, что Запад окружает его государство со всех сторон, а Эрдоган своей сбалансированной политикой рискует навлечь гнев США, отмечает автор статьи.

Североатлантический альянс вскоре обзаведется новым членом - Швецией, а Балтийское море станет "натовским озером", что позволит альянсу отрезать жизненно важный морской путь, соединяющий Санкт-Петербург с Калининградом, где развернуты зенитно-ракетные комплексы "Искандер", способные поразить любую европейскую столицу.



Экспорт российской нефти может пострадать, если Стокгольм все же вступит в НАТО. Швеция, Финляндия и Польша вместе способны перекрыть торговые коридоры, особенно из "Большого порта Санкт-Петербург". Более того, Швеция располагает достаточно развитой военной промышленностью, и поэтому ен вступление в НАТО усилит военный потенциал альянса. Поэтому НАТО не будет мириться с позицией Турции. Напомним, что Анкара до сих пор не одобрила членство Швеции, обвинив ее в укрывательстве и поддержке курдских террористических группировок. Стокгольм обязательно вступит в НАТО несмотря ни на что. Но если Реджеп Тайип Эрдоган будет упорствовать, то Соединенные Штаты и европейские страны примут карательные меры.



Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе (Литва) в начале июля. На прошлой неделе в Осло состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО, глава МИД Турции на ней не присутствовал. В настоящее время в состав Североатлантического альянса входит 31 страна после того, как Финляндия стала ее официальным членом. Вопрос о членстве Швеции в НАТО будет обсуждаться на следующем саммите. Вступление Украины не стоит на повестке дня. Она, вероятно, получит гарантии безопасности, которые станут шагом на пути к ее членству в НАТО. Владимир Зеленский оказывает максимальное дипломатическое и стратегическое давление, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса.



Дело не только в том, что Турция открыто выступает против присоединения Швеции к НАТО, но и в легитимности и надежности Анкары как члена альянса. Таким образом, это серьезное испытание для Эрдогана и Запада.



Решение пока таково: дать Турции время на принятие решения до июля. Швеция выполнила все свои обязательства для присоединения к НАТО и ждет только одобрения Анкары. Страны НАТО делают все, чтобы предоставить Реджепу Тайипу Эрдогану такую ​​возможность. Но если он будет упорствовать и цепляться за свою позицию, европейские страны и администрация США примут соответствующие карательные меры, которые включают: блокирование вступления Турции в Евросоюз; отказ от поставок американских истребителей F-16, тем более что конгресс США и так выступает против этой сделки; остановка проектов по модернизации турецкой армии и создание экономических проблем в отношениях Анкары с Вашингтоном и Брюсселем.



Эрдоган выиграл президентские выборы, но его победа не окажет позитивного эффекта на экономику страны. Турецкая лира продолжает падать. Эрдогану нужно успокоить свой народ, а не подталкивать Турцию к противостоянию с Европой и Америкой. Он также не хочет рисковать отношениями с президентом России Владимиром Путиным, но цена за противодействие членству Швеции очень велика. Это вопрос национальной безопасности Европы. Кроме того, США никогда не позволят Турции предотвратить присоединение Швеции в НАТО.



Другими словами, если Эрдоган продолжит выступать против членства Швеции, он тем самым бросит вызов НАТО и всем ее членам, а также вступит на путь конфронтации с альянсом. Но если он пойдет на уступки и примет дополнительные гарантии от членов Североатлантического альянса и Швеции, то Стокгольм может стать членом НАТО уже на следующем саммите. Альянс не будет долго ждать, потому что украинский кризис - фактор давления, требующий решительных действий, а не промедления.



Зеленский намерен посетить Турцию после инаугурации Эрдогана, что имеет для него огромное значение, поскольку он хочет сыграть роль посредника в конфликте между Россией и Украиной. Встреча Зеленского с Эрдоганом станет инструментом давления на турецкого президента, который может решить, что у него нет другого выбора, кроме как пойти на уступки НАТО. Он также попытается убедить российского лидера в том, что Анкара будет продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество с Москвой.



Зеленский намеревается получить как можно больше до и во время саммита НАТО, запланированного на 11 июля, который он пригрозил бойкотировать, если к тому моменту не будет представлена дорожная карта для вступления Киева в альянс. Но не менее важно и другое. Зеленский требует гарантий безопасности для Украины. Они включают в себя продолжение военной помощи, обучение украинских военнослужащих, модернизацию ВСУ до уровня армий стран НАТО и принятие чрезвычайных мер в случае, если членство Украины в альянсе окажется под угрозой.



Секретный план НАТО на случай войны с Россией – это не то, к чему следует относиться легкомысленно. Зеленский хочет гарантий от Соединенных Штатов, подобных тем, что они предоставляют Израилю, то есть не только обещаний того, что НАТО не забудет Украину, но и того, что Вашингтон будет поддерживать с ней хорошие военные отношения. Он требует гарантий от переходного периода до официального вступления Украины в НАТО. То, о чем просит Зеленский, может стать серьезной проблемой для Эрдогана, потому что его согласие предоставить гарантии безопасности Украине подорвет отношения Турции с Россией.



Зеленский хочет еще больше потрепать нервы Путину, в частности перед саммитом НАТО, и поэтому вполне вероятно, что Украина начнет ожидаемое "контрнаступление" в течение ближайших двух недель. Атака беспилотников по Москве - это часть психологической войны. Зеленский решил показать Путину: боевые дейтсвия теперь ведутся на территории России. На прошлой неделе были сбиты дроны над элитными районами Москвы и Московской области, включая подмосковную резиденцию российского лидера. Эта атака была призвана напугать элиты и заставить их оказать давление на Путина. Это новый виток эскалации конфликта между Москвой и Киевом.



Подобные действия вновь провоцируют разговоры о российском ядерном возмездии. Но западные лидеры делают ставку на то, что Путин не посмеет прибегнуть к этому варианту: они считают президента России безрассудным, но далеко не глупым человеком.



НАТО намерена "взять в кольцо" Владимира Путина и настроить против него россиян, отключив интернет. 80% интернет-кабелей проходят через Балтийское море. Если Швеция вступит в НАТО, то Россия будет окружена.



Вступление Швеции в Североатлантический альянс меняет военные, технологические и психологические балансы. Это ключ к "удушению" противника на море, а членство Финляндии в НАТО, имеющей длинную сухопутную границу с Россией - ключ к ее уничтожению на суше.

17 декабря 2021 года Владимир Путин выдвинул ультиматум НАТО и пригрозил в случае отказа принять соответствующие меры, которые впоследствии обернулись специальной военной операцией на Украине.

Спецоперация на Украине ускорила вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Стоит отметить, что обе страны граничат с Россией - одна по суше, а другая по морю. Предстоящий саммит НАТО будет иметь важное значение для России, особенно если он будет сопровождаться эскалацией военный действий, которые уже не ограничиваются территорией Украины.



Автор: Рагда Дергам (راغدة درغام) Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686121980





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Кнессета Израиля

- Посевная-2023: В Казахстане увеличились посевы картофеля, сахарной свеклы и риса

- Принимаемых мер недостаточно - Алихан Смаилов об обеспечении безопасности на водоемах

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2023 года №426

- Отчет об исполнении республиканского бюджета заслушали сенаторы

- Постановление ЦИК РК от 6 июня 2023 года №74/770

- Компания Alstom планирует развивать производство в Казахстане

- Меры по дальнейшей дебюрократизации госорганов обсуждают в Сенате

- Аким Астаны обратился к горожанам по ситуации с водой