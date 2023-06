Новая казахстанская биржа ITS не будет работать с российскими брокерами и бумагами

11:16 07.06.2023

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Казахстане начались торги мировыми ценными бумагами на новой международной торговой площадке ITS, размещенной в юрисдикции международного финансового центра "Астана" (МФЦА), передал корреспондент "Интерфакса". С российскими брокерами и бумагами ITS работать не будет.



"ITS не будет обслуживать российских брокеров, обслуживающих розничных инвесторов, и российские бумаги тоже. Это не в нашей бизнес-модели и мы не будем привлекать российских брокеров", - заявил председатель правления ITS Чингиз Канапьянов.



На первом этапе инвесторы могут торговать более чем 1500 акций и депозитарных расписок, которые имеют листинг в США на биржах NYSE и NASDAQ. В частности, в этот перечень входят ценные бумаги таких эмитентов, как Baidu, Intel, JD.com, Microsoft, NVIDIA, AstraZeneca, Rio Tinto, Shell и другие.



"Основная стратегическая задача ITS - предоставить инвесторам максимальные инвестиционные возможности за счет доступа к широкому списку ценных бумаг международного рынка, используя принципиально новые для Казахстана технологии проведения торгов и обеспечения ликвидности. Мы рассчитываем, что старт торгов на ITS повысит интерес инвесторов к ценным бумагам местных компаний, в том числе за счет выхода на рынок ценных бумаг международных инвесторов из стран Азии", - отметил Канапьянов.



Прямыми клиентами ITS станут крупнейшие казахстанские профессиональные участники рынка ценных бумаг - финансовые посредники, как аккредитованные, так и напрямую зарегистрированные в МФЦА. Инвесторы - частные и юридические лица - получат доступ к торгам через казахстанских брокеров и банки.



ITS ожидает, что в течение первого полугодия после начала торгов к площадке подключатся порядка 15 профучастников. Розничные инвесторы получат доступ к торгам на ITS по мере подключения брокеров.