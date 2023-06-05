Пол Бишкека сидит без воды

12:18 07.06.2023

6 июня 2023, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

В южной части Бишкека ввели ночные ограничения на подачу питьевой воды



В связи со сложной ситуацией с водоснабжением в столице производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" вынуждено прекратить подачу питьевой воды в ночное время в южную часть города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.



"Ограничения вводятся с сегодняшнего дня и до улучшения ситуации. В южных микрорайонах города на верхние этажи домов будет прекращена подача питьевой воды с 23.00 до 6.00, также в жилые массивы "Ынтымак", "Ала-Арча". Дорогие горожане! Приносим извинения, но это вынужденная мера, так как необходимо заполнять резервуары воды для стабильного водоснабжения столицы", - говорится в сообщении.



Отмечается, что ограничения не коснутся объектов здравоохранения и иных стратегически важных объектов.



Напомним, из-за нехватки воды в столице временно закрывают частные бани, автомойки и бассейны, которые расходуют большой объем воды. Кроме того, введены временные ограничения подачи питьевой воды в жилмассив "Арча-Бешик" и села Селекционное, 105-й контур, Салкын-Тор, Нижний Орок, Сары-Озон, Плодовое и Калтар. Проводятся постоянные рейды по поливу питьевой водой придомовых участков и огородов в дневное время.