Двух Таш-Кумырских депутатов (Киргизия) задержали за взятки

12:25 07.06.2023

ГКНБ за вымогательство задержал депутатов Таш-Кумырского горкенеша

ГКНБ за вымогательство задержал заместителя спикера городского кенеша города Таш-Кумыр Б.С.С. и депутата кенеша С.Н.А.



Пресс-служба комитета сообщает, что они задержаны при получении 25 тыс. сомов.



По версии ГКНБ, депутаты под угрозой организации различных проверок и вынесения вопроса о соответствии занимаемой должности на заседание городского кенеша вымогали у главы органа местного самоуправления 25 тыс. сомов.



ГКНБ возбудил уголовное дело и предъявил обвинение по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 208 (Вымогательство) Уголовного Кодекса. Решением суда депутаты заключены под стражу сроком на 2 месяца в СИЗО ГКНБ, ведется следствие.