Двух Таш-Кумырских депутатов (Киргизия) задержали за взятки

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12:25 07.06.2023
ГКНБ за вымогательство задержал депутатов Таш-Кумырского горкенеша
ГКНБ за вымогательство задержал заместителя спикера городского кенеша города Таш-Кумыр Б.С.С. и депутата кенеша С.Н.А.
Пресс-служба комитета сообщает, что они задержаны при получении 25 тыс. сомов.
По версии ГКНБ, депутаты под угрозой организации различных проверок и вынесения вопроса о соответствии занимаемой должности на заседание городского кенеша вымогали у главы органа местного самоуправления 25 тыс. сомов.
ГКНБ возбудил уголовное дело и предъявил обвинение по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 208 (Вымогательство) Уголовного Кодекса. Решением суда депутаты заключены под стражу сроком на 2 месяца в СИЗО ГКНБ, ведется следствие.