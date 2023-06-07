Курс турецкой лиры провалился до исторического минимума - 23,2743 лиры за доллар США

12:38 07.06.2023

7 июня 2023,

Курс турецкой лиры к доллару опустился до рекордно низкого уровня. Об этом свидетельствуют данные торгов на международном валютном рынке Форекс за 7 июня.



В ходе торгов курс изменился на 8%, опустившись до 23,2743 лиры за доллар США. Курс американской валюты впервые превысил 23 лиры.



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Ранее, 29 мая, партнер инвесткомпании Capital lab Евгений Шатов рассказал, что падение турецкой лиры связано с прошедшими выборами президента Турции и оно было ожидаемым при любом исходе. На тот момент лира торговалась на уровне 20,0608 за $1.



Также в этот день проректор РАНХиГС Андрей Марголин заявил, что возможное падение курса турецкой лиры, прогнозируемое западными аналитиками, может положительно отразиться на туристах из России. По его словам, в падении курса лиры прежде всего заинтересованы США.