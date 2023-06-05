В Россию ездить нельзя. Минпрос Казахстана наказал учительницу, свозившую детей в Крым.

14:28 07.06.2023

В РОССИЮ - НЕЛЬЗЯ. МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ КАЗАХСТАНА НАКАЗАЛ УЧИТЕЛЬНИЦУ, СВОЗИВШУЮ ДЕТЕЙ В КРЫМ

В Россию ездить нельзя. Министр просвещения Казахстана наказал местную учительницу, свозившую детей в Крым. Антирусский поворот бывшей советской республики продолжается?



Несмотря на то, что именно Россия сыграла решающую роль в недопущении государственного переворота в Казахстане в начале 2022 года, власти этой бывшей советской республики все отчетливее выбирают антирусский курс как во внешней, так и во внутренней политике.



Строгое следование всем санкциям против Москвы, введенным Западом, подтверждено непосредственно казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым. Кстати, на праздничном Параде в честь Дня Победы в Москве он отказался надевать георгиевскую ленточку.



Четким сигналам от верховной власти следуют и нижестоящие государственные структуры Казахстана. Местное издание zakon.kz сообщило, что министр просвещения Гани Бейсембаев распорядился наказать учительницу, которая организовала в мае 2023 года поездку казахстанских школьников в Крым. Более того, в кулуарах министр высказался о том, что для недопущения подобных случаев готовится введение запрета на выезд за рубеж школьников без приказа министерства и разрешения комитета по охране прав детей.



В связи с этим особую актуальность приобретает реакция отечественного телеграм-канала "Юрий Баранчик":



Да, поддержали Токаева... Ничего. Все в папочку. Придет время, откроем.