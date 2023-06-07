Туризм по-казахстански: разбредаемся, - Алма Бектенова

16:24 07.06.2023 Что у нас плохого в туризме?

Несмотря на огромные бюджетные вложения, Казахстан по-прежнему не может конкурировать в туристической сфере даже в масштабах СНГ.



Инфляция съела отпуска



Не так давно пресса широко распространила данные опроса, проведенного сервисом OLX. Выяснилось, что подавляющее число респондентов (45%) не могут позволить себе летний отпуск по финансовым причинам. Годом ранее таких набралось 40%. Из числа оставшихся счастливцев 25% ответили, что планируют провести отпуск внутри страны, 13% проведут его за городом и лишь 17% поедут за границу.



Оставим тех, кто желает посетить красоты Турции и Таиланда, а вот среди поклонников внутреннего туризма 24% рвутся на Алаколь. Отметим, что в прошлом году выбрали это озеро 28%. Тогда наше издание анализировало уровень сервиса, предоставленного казахстанцам в родном отечестве в первый год ослабленных ковидных ограничений, и пришло к выводу, что падение спроса неизбежно.



Относительно популярными остаются Алматы, Астана и Караганда, а также Бурабай и Балхаш. Любители внутреннего туризма готовы в среднем потратить на поездку около 300 тысяч тенге. Однако большой вопрос: готовы ли местные достопримечательности соответствовать по уровню комфорта хотя бы этой сумме.



Зачем нам скифы и туалеты?



В прошлом году, когда замученные пандемией казахстанцы ринулись отдыхать, сеть заполнили типовые жалобы. Массовые претензии высказывались относительно качества дорог и невозможности недорого и быстро добраться до объектов туризма. Люди писали о необорудованных базах отдыха, как будто застрявших в 80-х годах, при этом за многие курорты деньги брали как за турецкие отели. Жаловались также на неудобные и грязные пляжи, несоблюдение минимальных экологических стандартов.



Вечной вишенкой на торте стали неработающие или вовсе отсутствующие туалеты. Хотя, о чем это мы? Туалеты частенько не работают даже в парках культуры и отдыха Алматы, что уже говорить о природных парках и прочих каньонах, озерах, трассах и горных маршрутах. Западному туристу, привыкшему к туалетам даже на вершинах Альп, конечно, захочется потратить тысячи долларов на казахскую экзотику. Сходить в кустики – это действительно впечатляет.



О культуре туристических аттракций, какими привлекают заграничные места отдыха, в Казахстане речь не идет в принципе. СМИ неоднократно писали, в частности, о "восточных" развлекаловках Туркестана, которые по идее должны были не просто радовать глаз, но и символизировать духовные ценности. На придание Туркестану туристического блеска государство выделило больше, чем, пожалуй, топ-достопримечательностям вместе взятым, но отдыхающие наперебой рассказывали о пенопластовых стенах и осыпающейся плитке. В итоге город не попал даже в десятку, а акимат оправдывался и доказывал, что статистика нагло врет.



Список упущенного можно продолжать вечно, но отдельно хочется вспомнить о разрушенных и заброшенных скифских курганах. Там, куда могли бы стремиться любители древностей, растет бурьян или того хуже – стоят типовые уродства из стекла и бетона.



Нет никаких оснований предполагать, что нынешним летом гигантские средства начнут окупаться, а политика развития туризма в РК, наконец, заработает. Собственно, о многолетних бесплодных усилиях говорил президент Токаев. В марте 2023 года он заявил, что в Казахстане много привлекательных туристических объектов, но они недоступны для туристов. "Особого внимания правительства и парламента заслуживает развитие туризма. Потенциал этой отрасли до конца не раскрыт. В стране есть привлекательные туристические объекты, но они все еще малодоступны", – сказал он.



Необходимо решить проблемы инфраструктуры и качества сервиса. Уполномоченные органы, по словам президента, должны создать такие условия, чтобы предприниматели видели в сфере туризма широкие перспективы. "Эффективность этой работы следует оценивать по объему частных инвестиций в сектор, числу внутренних и иностранных туристов", – добавил президент.



Минкульт, в свою очередь, похвастался тем, что иностранные туристы чаще всего посещают Иле-Алатауский национальный парк, Боровое, Чарынский каньон, Баянаул и Кольсайские озера. Вспомнили и о стремлении правительства вывести Казахстан в топ-50 стран мира по развитию туризма, согласно рейтингу Всемирного экономического форума (ВЭФ).



Однако на нынешнем этапе мечта недостижима. Мы который год проигрываем в борьбе за туристов, упускаем шансы, предоставленные сложной геополитической обстановкой, тогда как весьма платежеспособные россияне и китайцы активно посещают и будут посещать другие страны.



Невеселые цифры



С начала 2023 года Казахстан посетили почти 2,5 тыс. граждан Турции, около 1,4 тыс. граждан Германии, 1,4 тыс. граждан США, Великобритании – почти 1,2 тыс. Около 3 тыс. человек прибыло из Индии. Из ближнего зарубежья ведущую позицию сохраняют россияне – 58,2 тыс. туристов. Прямо скажем, цифры не радуют. К тому же, по мнению экспертов, большинство гостей приезжают к родственникам, по делам или на учебу, туристические объекты посещают редко, то есть практически никак не способствуют развитию отрасли.



В прошлом году РК удостоили визитом чуть больше 3,4 млн человек. А ведь это был потенциально прорывный год, когда из-за ограничений те же россияне вынуждены были отдыхать в основном дома или в ближнем зарубежье. Разумеется, по сравнению с ковидным 2021 годом число туристов выросло в 3,6 раза, но пандемия вообще едва не доконала сферу путешествий.



Официальные данные гласят, что за пять лет на развитие туризма государством было выделено около 14 млрд. тенге. Кроме того, существуют другие выплаты, например, по сведениям профильных ассоциаций, государство выплачивает компаниям, работающим на въездной туризм, 15 тыс. тенге за каждого иностранца. Компенсируются некоторые виды затрат, в частности, определенный процент на горнолыжное оборудование. За пресловутые туалеты тоже платят – по 83 тыс. тенге на содержание санитарных узлов. Особого рвения, впрочем, в деле поддержания гигиены бизнес не проявляет.



Зачастую, считают специалисты, акиматы пропихивают на господдержку "родственный" бизнес, случайных в отрасли людей, которые не несут ответственности за буквальное убийство природы и нарушение экологических стандартов.



Отсутствие системного подхода лучше всего иллюстрируют многочисленные госпрограммы, отчета по исполнению которых никто не спрашивает. Только за последние годы их было принято минимум три штуки, но отрасли они не помогли, предыдущие также успеха не демонстрировали. Достаточно сказать, что, по данным аудиторов, показатель в 9,5 млн. посещений иностранных туристов в год, который был запланирован в госпрограмме на 2007–2010 годы, так и не был достигнут.



При этом распоряжающихся бюджетами программ регулярно ловят на нарушениях.



В 2019 году тогдашний Счетный комитет (сегодня Высшая аудиторская палата) заявил о том, что "регулирование и финансирование туризма ведется бессистемно, в условиях параллельного существования нескольких концепций развития отрасли, отсутствия плана по их реализации и с массой финансовых нарушений в их использовании".



Здесь нужно отметить, что в первых сообщениях комитета речь шла о выявленных нарушениях по результатам аудита Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта, в АО "Национальная компания "Kazakh Tourism". Но затем упомянутая нацкомпания и Минкульт, чьей "дочкой" она является, так насели на журналистов, что в сети остались лишь обтекаемые формулировки, где проблемы обнаружены в туристической отрасли в целом.



Однако до сих пор можно прочесть, что "по итогам государственного аудита выявлены финансовые нарушения на общую сумму 1 460,1 млн тенге, из которых 1 409,2 млн тенге, или 96,5%, связаны с порядком ведения бухгалтерского учета. При этом, в ходе государственного аудита сумма финансовых нарушений возмещена и восстановлена в полном объеме. Кроме того, выявлены факты неэффективного планирования бюджетных средств на сумму 678,4 млн. тенге, неэффективного использования – на 1 564,1 млн. тенге и 43 процедурных нарушения".



"Утвержденная структура и штатное расписание Национальной компании АО "НК "Kazakh Tourism" не оптимизировано для реализации поставленных задач перед обществом. Так, количество руководящего состава, членов правления, советников, руководители департаментов составляет 24 единицы при общей штатной численности общества 50 человек, количество департаментов составляет 12. За полтора года осуществления деятельности общества при наличии убытков компании, сотрудникам выплачена праздничная премия на сумму 24,9 млн. тенге", – также сообщили в комитете.



Напомним, что НК "Kazakh Tourism" была основана в 2017 году "с целью продвижения Казахстана в мировом сообществе как привлекательного туристического направления". С тех пор нацкомпании не раз предъявляли претензии, но ее руководство выступало с категорическими опровержениями. Например, не так давно было заявлено, что "Kazakh Tourism" "добился серьезных результатов в позиционировании Казахстана как на международном, так и на внутреннем рынке". При этом, "за 7 лет, включая 2023 год, "Kazakh Tourism" выделено всего 13,86 млрд. тенге".



В ноябре 2022 года компания и Минкульт просили не урезать расходы 700 млн. тенге на проведение роуд-шоу и анализ туристического потенциала. Просьба была ответом на критику депутатов Мажилиса, согласно которой эти мероприятия никак не помогают увеличить турпоток.



Упоминается еще одно "милое" обсуждение конкурса "Мисс Нур-Султан", который посетили аж 400 туристов из Китая и Индии. На мероприятие потратили 73,2 млн. тенге в надежде, что туристы приедут вновь. Также в прошлом году "Kazakh Tourism" упрекали в сомнительных поездках за счет бюджета и в огромных затратах на упомянутые роуд-шоу. На каждую претензию в компании реагируют незамедлительно и обстоятельно.



Возможно, поэтому в сети довольно трудно обнаружить критические материалы. Например, некоторые СМИ в конце прошлого года опубликовали любопытные данные Счетного комитета. В частности, указывалось, что за 2017–2021 годы отрицательное сальдо туристской отрасли составило 1,9 млрд. долларов, что свидетельствует о серьезных просчетах в реализации туристского потенциала страны.



"Стратегические ориентиры по данному направлению также существенно переоценены. Так, в проекте Концепции развития туристской отрасли до 2026 года целевыми рынками определены страны, вероятность прибытия туристов из большинства которых маловероятна (страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а также Индия, Китай, Иран). Несовершенство методологии учета количества туристов усугубляет ситуацию, искажая статистические данные и не позволяя провести достоверную оценку вклада туризма в экономику. Это, в свою очередь, отражается на принятии некачественных стратегических решений по вопросам дальнейшего развития данной отрасли", – говорилось в цитате.



Финансирование мероприятий по формированию национального продукта осуществляется через АО "НК "Kazakh Tourism", указывает источник. В среднем 30% всех средств, направляемых в национальную компанию, приходится на ее содержание, в том числе на расходы проектных групп (оплата труда, командировочные расходы, аренда помещения, услуги связи). По отдельным мероприятиям, связанным с проведением зарубежных роуд-шоу и конференций, доля расходов проектных групп составляет порядка 50% от бюджета всего мероприятия.



Соседи опережают



Пока в Казахстане изобличают журналистов, недостаточно хвалебно пишущих о развитии туризма, соседи по СНГ его действительно развивают. Наш же Минкульт строит грандиозные планы. Как уже говорилось выше, главная задача – вывести республику в топ-50 стран рейтинга Всемирного экономического форума (ВЭФ).



"До 2030 года планируется увеличить: количество внутренних туристов – до 11 млн. человек; число иностранных туристов – до 4 млн. человек; занятость в отрасли – до 800 тыс. человек", – так светлое будущее видят в ведомстве.



В последнем рейтинге ВЭФ Казахстан занимал 66 позицию, поднявшись на 14 позиций по сравнению с итогами рейтинга 2019 года (80-е место). Выше нас расположились Грузия (44-е место), Армения (61-е место) и Азербайджан (63-е место).



Даже в России, сильно просевшей из-за войны и санкций, по официальным данным, ждут увеличение въездного туризм в 2023 году на 20% в сравнении с показателями 2022 года, с 8,2 млн. до 10 млн. человек. При этом РФ в значительном количестве продолжают посещать граждане Германии, Турции, Ирана. Кроме того, эксперты считают, что основной поток китайских туристов, делавших кассу мировым курортам, устремится именно в РФ, а прочим странам СНГ останется довольствоваться малым. В "допандемийном" 2019 году граждане КНР совершили 1,5 млн. туристических визитов в Россию.



Кто-то скажет, что несправедливо сравнивать Казахстан с самой крупной страной мира, но крошечная Армения тоже делает успехи. В прошлом году ее посетили около двух миллионов иностранцев, причем именно Армению, а не Казахстан ставят на первое место такие перспективные для нас россияне. Значимые места в турпотоке занимают граждане США, Германии, Ирана.



Россияне, белорусы, казахстанцы также предпочитают Грузию. В 2022 году в эту страну осуществили 5,4 миллиона визитов, что почти в три раза больше по сравнению с 2021 годом. Кроме граждан стран СНГ, Грузию выбирают немцы и турки. В 2023 году грузины ждут в гости более 2 млн. одних только россиян.



Как всегда, особенно тягостно сравнение с Кыргызстаном. Число иностранных туристов, посетивших эту страну в 2022 году, сравнялось с количеством ее взрослого населения – около пяти миллионов отдыхающих из-за рубежа. Основной приток обеспечили три постсоветские страны – Узбекистан, Казахстан и Россия. В нынешнем году турпоток из РФ будет расти, полагают местные власти. Кыргызстан остается привлекательным направлением для россиян: услуги в КР относительно дешевы, а сервис весьма пристоен, много усилий вкладывается в развитие этнического и экстремального туризма. Также соседи активно привлекают путешественников из арабских стран.



В Казахстане же, несмотря на солидные вливания из бюджета, страсти кипят в основном вокруг жалоб недовольных путешественников и сражений ведомств с критикой.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

07.06.2023 Источник - turanpress.kz

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