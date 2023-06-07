Кто мы, где мы? Международное позиционирование Казахстана, - А.Чеботарев

16:26 07.06.2023 Актуальные вопросы международного позиционирования Казахстана в современных условиях

Актуальные вопросы международного позиционирования Казахстана в современных условиях

С 2022 года Казахстан развивается в системе политических координат, заданных действующим президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Прошедшие 20 марта т.г. досрочные парламентские и местные выборы фактически завершили собой процесс перезагрузки политической системы, который начался в 2019 году. Вместе с тем еще только находится на своей начальной стадии более важный процесс, связанный с изменениями общей парадигмы развития казахстанского общества и государства. В данном случае пока задана общая цель – построение Нового и Справедливого Казахстана. Однако она требует четкого определения путей и механизмов ее достижения.



Из выступлений главы государства в разных мероприятиях можно выделить следующие ориентиры для соответствующей деятельности профильных госорганов и заинтересованных институтов гражданского общества:



1. Перезагрузка всей системы ценностей и формирование нового качества нации (на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий, 22.10.2022 г.).



2. Полномасштабная ревизия Стратегии "Казахстан-2050" с ее превращением в документ, определяющий долгосрочное видение и ключевые приоритеты развития страны с учетом глобальных тенденций (на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва, 29.03.2023 г.).



3. Разработка нового Национального плана развития, содержащего основные цели и задачи на среднесрочный период. В том числе с учетом предвыборных программ президента и действующих политических партий (на совещании по вопросам социально-экономического развития Казахстана, 19.04.2023 г.).



4. Актуализация Стратегии национальной безопасности и Концепции внешней политики с учетом текущих геополитических условий (на совещании по вопросам социально-экономического развития Казахстана, 19.04.2023 г.).



5. Укрепление общенациональной идентичности посредством восприятия всеми гражданами республики себя членами "одной большой и единой казахской семьи, по сути, нации" и овладения ими государственным языком (на XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана, 27.04.2023 г.).



С учетом всего этого и текущего состояния Казахстана представляется важным не столько определение каких-либо новых мер в сферах внешней политики и обеспечения национальной безопасности, сколько понимание роли и места нашей страны в современном мире ("Кто мы?") и ее восприятия другими странами и международными структурами ("Кто мы для них?"). В свою очередь, ответы на данные вопросы позволят понять, куда и каким образом Казахстану двигаться дальше ("Чего мы хотим?").



Стратегия "Казахстан-2050", выдвинутая в 2012 году экс-президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, изначально содержала меры, рассчитанные в своем большинстве на кратко- и среднесрочную перспективу. На сегодня же многие из них либо реализованы, либо требуют своей реализации в качественно новом содержании. Единственным моментом, который придает данной стратегии долгосрочный характер, является обозначенная в ней главная цель Казахстана – вхождение в число 30-ти наиболее развитых стран мира. На этой основе Указом Президента РК от 17 января 2014 года была утверждена до сих пор действующая Концепция по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых государств мира.



Согласно этому документу долгосрочными направлениями развития Казахстана, которые в совокупности призваны обеспечить достижение итоговой цели, являются развитие человеческого капитала, совершенствование институциональной среды, развитие отраслей и ускоренное формирование наукоемкой экономики, углубление интеграции в мировую и региональную экономику. Однако критические процессы 2020–2022 гг., обусловленные пандемией COVID-19 и январскими событиями, показывают, что практически не по одному из них серьезного продвижения не было. Иначе говоря, в силу ряда объективных и субъективных факторов в ходе движения в заветную тридцатку фактически было упущено целое 10-тилетие.



Очевидно, что сейчас данная концепция требует кардинального пересмотра. Но, с другой стороны, возникает серьезный вопрос относительно значимости самой основной цели. Прежде всего, динамично меняющийся мир практически ежегодно задает качественно новые тренды и ориентиры как для всего мирового сообщества, так и для отдельных стран. Поэтому видение мира и Казахстана образца 2050 года, которое имело место в 2012–2014 гг., уже не актуально по ряду моментов. Разве что следует согласиться с тем, что "целый ряд развивающихся государств начинает играть в мире все более значимую роль, обусловленную их динамичным экономическим ростом".



Вооруженный конфликт между Россией и Украиной, ужесточение в связи с этим санкционного давления на первую из них со стороны стран Запада, рост напряженности в отношениях между Китаем и США, вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и намерения Саудовской Аравии и Турции присоединиться к БРИКС в совокупности влияют на формирование в обозримом будущем нового миропорядка. Причем не исключено, что в политическом отношении мир может вернуться к биполярному состоянию, отличающемуся от своего аналога 1945-1991 гг. новым составом участников соответствующих блоков, отсутствием ярко выраженной идеологической линии разлома и максимальным смещением межблокового противостояния из политической плоскости в экономическую.



При таком возможном глобальном раскладе ряд стран мира, включая Казахстан, окажутся перед выбором относительно либо присоединения к одному из этих блоков, либо неприсоединения к ним обоим. Однако для выбора второго пути необходимо обладать довольно высоким потенциалом по ряду показателей и соответствующим ему уровнем самодостаточности. В любом случае основным критерием развитости той или иной страны является величина ВВП. С политической же точки зрения пребывание в тридцатке какого-либо конкретно выраженного значения не имеет.



Поэтому Казахстану целесообразно, по крайней мере, серьезно подкорректировать рассматриваемую концепцию с учетом текущих условий и более-менее ожидаемых перспектив как своего собственного развития, так и развития процессов на глобальном и региональном уровнях. К тому же большинство конкретных мер в рамках указанных выше направлений ориентированы преимущественно на свое общество, а не на зарубежных партнеров. Но для этого достаточно общенациональных приоритетов, концепций, госпрограмм и т.д. Так что, если Казахстан хочет попасть в тридцатку, то следует показать соответствующим 29 странам, в чем именно от этого выиграют они.



Безусловно, что для зарубежных партнеров Казахстан является, прежде всего, состоявшимся суверенным государством и полноправным участником международных отношений. Однако ни среди них, ни среди даже самих казахстанцев нет четкого представления о национальных интересах республики, в соответствии с которыми она проводит свою внутреннюю и внешнюю политику. Единственным документом, отражающим их суть и перечень, является закон "О национальной безопасности Республики Казахстан" от 6.01.2012 года. Причем данный перечень содержит 18 основных национальных интересов республики.



Однако такое положение дел не является оптимальным. Во-первых, любой закон является документом, регулирующим конкретную сферу и имеющим в связи с этим исключительно прикладной характер. Тогда как национальные интересы несут в себе концептуально-теоретический смысл. Во-вторых, их указанное количество размывает те, которые можно отнести к основополагающим. Вместе с тем в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья их базовые национальные интересы отражены в стратегиях или концепциях национальной безопасности. При этом, к примеру, у США их три, Украины – пять, России – восемь.



Примечательно, что Стратегия национальной безопасности Республики Казахстан является единственным из документов Системы государственного планирования, который носит закрытый характер. В интересах же обеспечения прозрачности деятельности государства и его органов целесообразно публиковать ее в открытом доступе, как это имеет место, в частности, с Военной доктриной РК. В крайнем случае можно разделить данную стратегию на общую и особенную части, сохранив закрытость второй из них. При этом важно сформулировать и отразить в ней базовые национальные интересы Казахстана.



Еще большую роль в международном позиционировании Казахстана играет Концепция внешней политики. Как известно, в основе данного направления деятельности государства лежат такие базовые и неизменные принципы, как многовекторность и прагматизм. Вместе с тем на текущем этапе развития нашей страны и мира в целом в данном документе целесообразно:



1) обозначить Казахстан в качестве страны, являющейся эталоном по тем или иным критериям для многих других стран мира. В данном случае чаще всего подчеркиваются безъядерный статус и политика по обеспечению межэтнического и межконфессионального согласия. Дополнительно можно также отметить активное развитие страной, несмотря на отсутствие доступа к открытому морю, своего транспортно-логистического потенциала с выходом в разные части мира;



2) раскрыть уже отраженный в концепции принцип проактивности, представляя в его рамках Казахстан как страну, формулирующую и продвигающую важные идеи и инициативы и задающую тренды регионального и глобального характера;



3) добавить партнерство в качестве дополнительного принципа, позиционирующего Казахстан как надежного и ответственного участника внешнеэкономических отношений, с которым выгодно и комфортно иметь любые дела в сферах торговли, инвестиций и т.д.



Таким образом, в процессе пересмотра ключевых официальных документов, обозначенных главой государства, важно выйти на уровень качественно нового позиционирования Казахстана на международной арене. При этом особое значение здесь имеет не только равнение на те или иные страны мира, но и умение убедить их в равнении на себя.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Чеботарев Андрей

07.06.2023 Источник - turanpress.kz

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