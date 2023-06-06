Дайте воду, ироды! Возмущенные бишкекчане высыпали на улицы

16:27 07.06.2023

Аида ДЖУМАШОВА

Проблемы с водой в Бишкеке. Жители "Арча-Бешика" перекрыли дорогу



Жители жилмассива "Арча-Бешик" перекрывали улицу Шералиева. Видео акции протеста распространяется в социальных сетях.



Уточняется, что люди пошли на такой шаг из-за отсутствия воды в районе.



В ГУВД Бишкека 24.kg подтвердили эту информацию. По данным ведомства, сегодня в 17.30 на пульт "102" поступил вызов о том, что люди перекрыли дорогу на пересечении улицы Шералиева и Южной магистрали.



"На месте находятся сотрудники милиции. После профилактических бесед движение было возобновлено. На месте присутствуют представители мэрии Бишкека и МП "Бишкекводоканал". Проводятся разъяснительные работы", - сообщили в ведомстве.



Напомним, из-за нехватки воды в столице временно закрывают частные бани, автомойки и бассейны, которые расходуют большой объем воды. Кроме того, введены временные ограничения подачи питьевой воды в жилмассив "Арча-Бешик" и села Селекционное, 105-й контур, Салкын-Тор, Нижний Орок, Сары-Озон, Плодовое и Калтар. Проводятся постоянные рейды по поливу питьевой водой придомовых участков и огородов в дневное время.



В южной части Бишкека ввели ночные ограничения на подачу питьевой воды.