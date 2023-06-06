 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.06.2023
16:47  Гафур Шерматов: "Таджики будут сожалеть, что стерли с лица земли наследие 20 века"
16:45  Европа получила непредсказуемый рынок газа
16:43  Связь и Интернет в Таджикистане снова подорожают?
16:40  Как в Киргизии разоблачили госпереворот
16:37  Кто взорвал Каховскую ГЭС? - Стивен Брайен
16:29  "Умный" город на Иссык-Куле. КырВласти все изобретательнее в стремлении надуть лохов-инвесторов
16:27  Дайте воду, ироды! Возмущенные бишкекчане высыпали на улицы

16:26  Кто мы, где мы? Международное позиционирование Казахстана, - А.Чеботарев
16:24  Туризм по-казахстански: разбредаемся, - Алма Бектенова
14:28  В Россию ездить нельзя. Минпрос Казахстана наказал учительницу, свозившую детей в Крым.
12:38  Курс турецкой лиры провалился до исторического минимума - 23,2743 лиры за доллар США
12:34  Иран, РФ, Туркмения и Катар собирается создать газовый хаб в Персидском заливе
12:25  Двух Таш-Кумырских депутатов (Киргизия) задержали за взятки
12:18  Пол Бишкека сидит без воды
11:16  Новая казахстанская биржа ITS не будет работать с российскими брокерами и бумагами
10:13  США грозят покарать Турцию за неповиновение, - An Nahar
09:47  Politico: Победа пророссийских сил в Австрии и Словакии вполне реальна и угрожает ЕС развалом
09:42  Китайцы агрессивно завоевывают российский авторынок
09:39  Эр-Рияд добивается от Вашингтона ядерных преференций, - И.Субботин
08:44  Кадровые перестановки в Туркменистане: президент подбирает кадры для малой столицы, - Т.Альмуков
08:27  Азиз Урунов назначен спецпредставителем президента Узбекистана по вопросам ВТО
07:58  В доме престалелых умерла советская украинская актриса Валентина Гришокина - уроженка Ташкента ("Аты-баты, шли солдаты...")
07:53  У племянников экс-елбасы отбирают VIP-отель "Double Tree by Hilton Almaty"
00:35  American Thinker: Можно ли Америке избежать краха?
00:18  Феномен движения Талибан, - Леонид Савин
00:05  Дети гастарбайтеров. Трудовая миграция в Россию превратилась в переселение семей, - НГ
00:03  США, Китай и ЕС займутся регулированием трафика в космосе
00:00  Казахстан засовывают в карман Госдепа, - ФСК
Вторник, 06.06.2023
22:11  В КазПарламенте создана особая депутатская группа"Бир ел - бир мудде", крепить "национальное единство"
15:40  Новак Джокович подарил журналистам казахстанский шоколад на "Ролан Гаррос"
15:38  "Шымкентский стрелок", отсидевший 10 лет в России, получил еще 15 лет л/с от казахстанского суда
15:37  Прикрутить вентиль и пробить потолок. ОПЕК+ минусует антироссийские санкции
15:33  За "Голубую родину"! О чем говорят радикальные перемены в кабмине Турции, - Я.Ниязбаев
15:15  Дело о захвате власти в Киргизии. Что известно о главной фигурантке Розе Нурматовой
15:14  Последствия конфликта на Украине с точки зрения ведущих мировых интеллектуалов
15:10  Financial Times: Как США укрепляют военные союзы на "заднем дворе" Китая
15:07  The Atlantic: американские элиты приведут США к коллапсу - или кровопролитной войне
15:06  Путин запутался в угрозах, словах об угрозах и угрозах слов... Мир все ближе к применению ядерного оружия, - МК
15:04  Al Mayadeen: Северная Корея готова вступить в борьбу с Западом на стороне России и Китая
14:52  Вымерший вид людей Homo naledi поражает ученых новыми загадками
12:59  Вице-губернатор афганского Бадахшана маулави Ахмади убит в Файзабаде
12:26  России пора вызволять из казахстанских тюрем защитников Донбасса
12:09  Чего нам ждать после украинского наступления, - Петр Акопов
10:06  У Трампа появился новый конкурент: Майк Пенс захотел стать президентом США
09:57  Ты иноагент. Новый киргизский Закон "О НКО" станет угрозой для всех пользователей Сети
09:54  "Национальный исторический ряд построен исключительно на акцентированно трагических и негативных аспектах", - Данияр Ашимбаев
09:36  Кому и зачем нужна дестабилизация Киргизии (образец детской рос-аналитики)
08:58  Кадровые перестановки в Киргизии: коррупция – двигатель ротаций, - Д.Матяшова
08:56  Нукусский процесс: 8 фигурантов освобождены, приговор Тажимуратову не изменили
08:43  1-й день украинского контр-наступа: 8 "Леопардов" за поселок Новодонецкое?
08:38  Кому служит российское министерство культурки?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
"Умный" город на Иссык-Куле. КырВласти все изобретательнее в стремлении надуть лохов-инвесторов
16:29 07.06.2023

06.06.2023

Дохе предложат построить "умный" город на Иссык-Куле

В странах Центральной Азии рассчитывают на катарские инвестиции
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
Президент Киргизии Садыр Жапаров встретил в Биишкеке эмира Катара шейха Тамим бин Хамад Аль Тани. Фото с сайта www.president.kg
Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани начал свое центральноазиатское турне с Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиеев принимал гостя в Самарканде. Шейх также посетит Киргизию, Казахстан и Таджикистан. На переговорах в Бишкеке катарскому шейху предложат инвестировать в строительство нового "умного" города Асман на Иссык-Куле. В Душанбе эмир откроет крупнейшую мечеть, построенную на деньги Катара. Главная цель визита катарского шейха – занять инвестиционную нишу в регионе и начать политический диалог по Афганистану.
Знакомство с Узбекистаном эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани начал с Самарканда – древнейшего города Центральной Азии. В сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева он посетил обсерваторию Мирзо Улугбека, музей "Афросиаб", площадь Регистан и комплекс "Вечный город". Официальные переговоры на высшем уровне состоялись 6 июня. Было подписано 15 документов, в числе которых введение временного безвизового режима для граждан Катара на 30 дней. Заметим, что это первый визит эмира Катара более чем за 25-летний период дипломатических отношений между двумя государствами.

Руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, профессор Ирина Звягельская сказала "НГ", что активность арабских государств Залива в Центральной Азии стала очень заметной, более того, нарастает от года в год. "Есть прагматичный экономический интерес, но большее значение имеет расширение зоны влияния в мусульманском регионе Центразии. Если раньше установление отношений начиналось с "дипломатии мечети", когда инвестиции шли на строительство культовых сооружений, организацию хаджа, религиозное образование, то со временем они трансформировались в более прагматичные межгосударственные отношения. С учетом того, что государства Залива обладают большими ресурсами, которые сегодня вкладывают не только в промышленность, но и в важные научные проекты. Например, Оман инвестировал в строительство нового здания Института восточных рукописей в Ташкенте. Это позиционирует государства Залива с новой стороны", – считает Звягельская.

По мнению директора Центра исследовательских инициатив "Ma’no" (г. Ташкент) Бахтиера Эргашева, Катар очень долго присматривался к Центральной Азии и опыту других арабских стран, сотрудничающих со странами региона. Лидером среди них являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Более того, ОАЭ перешли на другой уровень сотрудничества и ведут переговоры с Евразийским экономическим союзом по соглашению о создании зоны свободной торговли. В регионе ОАЭ заняты в сельскохозяйственной сфере – производстве и переработке продовольствия, туризме, гостиничном бизнесе. В Узбекистане арабские бизнесмены активно инвестируют в сферу энергетики, в частности в строительство и установку возобновляемых источников энергии – ветряных и солнечных станций, теплоэлектроподстанций на газе.

"Инвестирует в регион и Саудовская Аравия. На их фоне Катар, увидев, что есть определенные перспективы, тоже начнет активно инвестировать. Пока же экономическое и инвестиционное присутствие Катара в Центральной Азии минимальное", – сказал "НГ" Эргашев. Например, с Казахстаном у Катара товарооборот за прошлый год составил всего 3 млн долл. В планах Астаны довести этот показатель до 70 млн долл. Кстати, в Астане шейх Тамим бин Хамад Аль Тани был с визитом в октябре 2022 года. Тогда же Катар договорился о поставках казахстанского зерна и мяса. "По большому счету объем средств не соответствует тем возможностям, которые есть у Катара и которые он хотел бы инвестировать в Центральную Азию", – считает эксперт. В ходе нынешнего турне одна из основных целей визита катарского эмира – понять и застолбить экономические ниши, которые могут быть интересны для катарских бизнесменов.

Вечером 6 июня эмир Тамим бин Хамад Аль Тани прибыл в Киргизию, где у него состоялись переговоры с президентом Садыром Жапаровым. На момент подписания номера в печать об их итогах еще не сообщалось.

По мнению Бахтиера Эргашева, кроме энергетики, по большому счету предложить катарцам особо нечего. "Все самые перспективные проекты разобрали Китай или Россия. Хотя у Жапарова есть один проект, вложиться в который он предлагает не только богатым инвесторам, но и соседям. Это строительство нового "умного" города Асман на берегу Иссык-Куля. Не так давно презентация этого проекта прошла в Казахстане и Узбекистане. Не исключено, что киргизский лидер предложит катарскому шейху купить участки земли в новом городе под строительство различных объектов", – считает эксперт.

С Таджикистаном Катар поддерживает гуманитарное сотрудничество. Президент Эмомали Рахмон и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани 8 июня примут участие в церемонии открытия крупнейшей мечети Таджикистана. Стоимость проекта составила 100 млн долл., из которых 70% предоставил Катар, 30% профинансировало правительство Таджикистана. Новая центральная соборная мечеть Душанбе сможет вмещать 120 тыс. человек одновременно.

Строительство мечети, поддержка религиозного образования – одно из направлений мягкой силы Катара. Не исключено, что такие мечети появятся и в других странах региона, население которого, особенно молодежь, исламизируется.

Второй уровень переговоров – политический диалог, как считает Бахтиер Эргашев, на афганскую тематику. "Страны, граничащие с Афганистаном, имеют разную позицию в отношении запрещенного в РФ движения "Талибан". Катар ведет переговоры с талибами по вопросу урегулирования напряженности в отношениях с международным сообществом. Эмир Катара будет продвигать в регионе повестку талибов и стоящих за ними американцев. Эмир Катара – верный слуга США. После стычки на афгано-иранской границе ситуация резко ухудшилась и грозит перейти в активную фазу и даже в войну", – заключил Эргашев.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686144540


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Кнессета Израиля
- Посевная-2023: В Казахстане увеличились посевы картофеля, сахарной свеклы и риса
- Принимаемых мер недостаточно - Алихан Смаилов об обеспечении безопасности на водоемах
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2023 года №426
- Отчет об исполнении республиканского бюджета заслушали сенаторы
- Постановление ЦИК РК от 6 июня 2023 года №74/770
- Компания Alstom планирует развивать производство в Казахстане
- Меры по дальнейшей дебюрократизации госорганов обсуждают в Сенате
- Аким Астаны обратился к горожанам по ситуации с водой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  