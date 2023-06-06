"Умный" город на Иссык-Куле. КырВласти все изобретательнее в стремлении надуть лохов-инвесторов

16:29 07.06.2023

06.06.2023



Дохе предложат построить "умный" город на Иссык-Куле



В странах Центральной Азии рассчитывают на катарские инвестиции

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Президент Киргизии Садыр Жапаров встретил в Биишкеке эмира Катара шейха Тамим бин Хамад Аль Тани. Фото с сайта www.president.kg

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани начал свое центральноазиатское турне с Узбекистана. Президент Шавкат Мирзиеев принимал гостя в Самарканде. Шейх также посетит Киргизию, Казахстан и Таджикистан. На переговорах в Бишкеке катарскому шейху предложат инвестировать в строительство нового "умного" города Асман на Иссык-Куле. В Душанбе эмир откроет крупнейшую мечеть, построенную на деньги Катара. Главная цель визита катарского шейха – занять инвестиционную нишу в регионе и начать политический диалог по Афганистану.

Знакомство с Узбекистаном эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани начал с Самарканда – древнейшего города Центральной Азии. В сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиеева он посетил обсерваторию Мирзо Улугбека, музей "Афросиаб", площадь Регистан и комплекс "Вечный город". Официальные переговоры на высшем уровне состоялись 6 июня. Было подписано 15 документов, в числе которых введение временного безвизового режима для граждан Катара на 30 дней. Заметим, что это первый визит эмира Катара более чем за 25-летний период дипломатических отношений между двумя государствами.



Руководитель Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, профессор Ирина Звягельская сказала "НГ", что активность арабских государств Залива в Центральной Азии стала очень заметной, более того, нарастает от года в год. "Есть прагматичный экономический интерес, но большее значение имеет расширение зоны влияния в мусульманском регионе Центразии. Если раньше установление отношений начиналось с "дипломатии мечети", когда инвестиции шли на строительство культовых сооружений, организацию хаджа, религиозное образование, то со временем они трансформировались в более прагматичные межгосударственные отношения. С учетом того, что государства Залива обладают большими ресурсами, которые сегодня вкладывают не только в промышленность, но и в важные научные проекты. Например, Оман инвестировал в строительство нового здания Института восточных рукописей в Ташкенте. Это позиционирует государства Залива с новой стороны", – считает Звягельская.



По мнению директора Центра исследовательских инициатив "Ma’no" (г. Ташкент) Бахтиера Эргашева, Катар очень долго присматривался к Центральной Азии и опыту других арабских стран, сотрудничающих со странами региона. Лидером среди них являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Более того, ОАЭ перешли на другой уровень сотрудничества и ведут переговоры с Евразийским экономическим союзом по соглашению о создании зоны свободной торговли. В регионе ОАЭ заняты в сельскохозяйственной сфере – производстве и переработке продовольствия, туризме, гостиничном бизнесе. В Узбекистане арабские бизнесмены активно инвестируют в сферу энергетики, в частности в строительство и установку возобновляемых источников энергии – ветряных и солнечных станций, теплоэлектроподстанций на газе.



"Инвестирует в регион и Саудовская Аравия. На их фоне Катар, увидев, что есть определенные перспективы, тоже начнет активно инвестировать. Пока же экономическое и инвестиционное присутствие Катара в Центральной Азии минимальное", – сказал "НГ" Эргашев. Например, с Казахстаном у Катара товарооборот за прошлый год составил всего 3 млн долл. В планах Астаны довести этот показатель до 70 млн долл. Кстати, в Астане шейх Тамим бин Хамад Аль Тани был с визитом в октябре 2022 года. Тогда же Катар договорился о поставках казахстанского зерна и мяса. "По большому счету объем средств не соответствует тем возможностям, которые есть у Катара и которые он хотел бы инвестировать в Центральную Азию", – считает эксперт. В ходе нынешнего турне одна из основных целей визита катарского эмира – понять и застолбить экономические ниши, которые могут быть интересны для катарских бизнесменов.



Вечером 6 июня эмир Тамим бин Хамад Аль Тани прибыл в Киргизию, где у него состоялись переговоры с президентом Садыром Жапаровым. На момент подписания номера в печать об их итогах еще не сообщалось.



По мнению Бахтиера Эргашева, кроме энергетики, по большому счету предложить катарцам особо нечего. "Все самые перспективные проекты разобрали Китай или Россия. Хотя у Жапарова есть один проект, вложиться в который он предлагает не только богатым инвесторам, но и соседям. Это строительство нового "умного" города Асман на берегу Иссык-Куля. Не так давно презентация этого проекта прошла в Казахстане и Узбекистане. Не исключено, что киргизский лидер предложит катарскому шейху купить участки земли в новом городе под строительство различных объектов", – считает эксперт.



С Таджикистаном Катар поддерживает гуманитарное сотрудничество. Президент Эмомали Рахмон и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани 8 июня примут участие в церемонии открытия крупнейшей мечети Таджикистана. Стоимость проекта составила 100 млн долл., из которых 70% предоставил Катар, 30% профинансировало правительство Таджикистана. Новая центральная соборная мечеть Душанбе сможет вмещать 120 тыс. человек одновременно.



Строительство мечети, поддержка религиозного образования – одно из направлений мягкой силы Катара. Не исключено, что такие мечети появятся и в других странах региона, население которого, особенно молодежь, исламизируется.



Второй уровень переговоров – политический диалог, как считает Бахтиер Эргашев, на афганскую тематику. "Страны, граничащие с Афганистаном, имеют разную позицию в отношении запрещенного в РФ движения "Талибан". Катар ведет переговоры с талибами по вопросу урегулирования напряженности в отношениях с международным сообществом. Эмир Катара будет продвигать в регионе повестку талибов и стоящих за ними американцев. Эмир Катара – верный слуга США. После стычки на афгано-иранской границе ситуация резко ухудшилась и грозит перейти в активную фазу и даже в войну", – заключил Эргашев.