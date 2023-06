Кто взорвал Каховскую ГЭС? - Стивен Брайен

16:37 07.06.2023

Asia Times

Гонконг



Может, Каховскую ГЭС взорвали все же украинцы?



Западные СМИ и политики проглотили заявление Зеленского, что за взрывом ГЭС стоит Москва, сообщает AT. Но для обвинения России нужно привести убедительные аргументы. Скорее, это был Киев, пишет автор. Но действовал ли он по собственному почину или с разрешения извне?



Стивен Брайен (Stephen Bryen)



Чтобы подорвать дамбу Каховской ГЭС, русским нужно было перевезти тонны взрывчатки с помощью лодок или подводной техники, заложить ее со стороны водохранилища и устроить мощный взрыв. Однако судя по видео, опубликованному украинским правительством, взрывы произошли как раз на нижнем бьефе.



Каховская ГЭС при эксплуатации обеспечивала 357 МВт электроэнергии и снабжала охлаждающей водой Запорожскую АЭС мощностью 5,7 гигаватт. Вода из водохранилища также питала сельское хозяйство на юге Украины и на севере Крыма.



На Керченском мосту имел место не только подрыв грузовика: была попытка взорвать опоры с помощью подводного аппарата. Однако основная опора моста не упала: сила подводного взрыва оказалось недостаточной. Мост не бомбили с самолетов и не обстреливали ни планирующими бомбами, ни ракетами.



Оружия, способного разрушить плотину, немного - если вообще есть. Более того, маловероятно, чтобы большая бомба могла причинить ущерб, который мы видим на видео.



Однако следует отметить, что в мае и июне украинцы обстреливали дамбу ракетами и артиллерийскими снарядами. Утверждается, что это они стали причиной трещин в плотине.



Зеленский мог выложить карты на стол, когда предположил, что это были "свои же". Правда, он имел в виду русских - и прецедент тому действительно есть: в 1941 году сталинские войска подорвали третью по величине в мире плотину на том же Днепре, чтобы замедлить продвижение немецких войск через Украину.



Но трудно понять, чего русские добивались на сей раз. И примечательно, что одной из первых новостей сразу после подрыва дамбы стало то, что украинцы выслали десятки лодок, чтобы забрать личный состав с островов ниже по течению, оказавшихся в зоне затопления.



Из столь стремительно организованных операций следует, что спасательные средства были готовы заранее - и действительно, украинцы говорят, что готовились к такому сценарию.



У кого был мотив?



Мотив можно приписать украинцам: взорвать дамбу, чтобы понизить уровень воды на верхнем бьефе и облегчить переправу для дальнейших наступательных операций. Действительно, основная масса воды затопила русскую часть Херсонской области, поэтому украинцы таким образом прикрыли фланг и защитили областной центр.



Это сочетается с сообщениями о том, что украинцы намеревались перебросить части из-под Херсона на восток, потому что их наступление проваливается.



Русские утверждают, что плотину они не взрывали, и у них не было для этого причин.



Они знают, что прорыв дамбы чреват серьезными проблемами для Запорожской АЭС, которой нужна масса охлаждающей воды. Эта крупнейшая в Европе электростанция находится под контролем России. До сих пор не ясно, безопасна ли ее дальнейшая эксплуатация.



Прорыв дамбы также поставил под угрозу оборонительные сооружения русских в районах, которые они удерживают ниже по течению и которые Украина пытается вернуть.



Российский новостной сайт Sputnik опубликовал длинную статью в формате "сверка фактов", где утверждается, что дамбу обрушили именно украинцы.



Русским явно приходится как-то отвечать, потому что западная пресса уже проглотила заявление Зеленского о том, что это была Москва: его опубликовали практически все информационные агентства и крупные газеты. И вдогонку за первыми обвинениями газеты вроде The New York Post даже заявили, что Путин пытается разрушить Запорожскую АЭС. Читаем у них в заголовке: ""Сумасшедший террорист" Путин превратил АЭС в импровизированную ядерную бомбу, предупредил бывший военный чиновник".



Однако неясно, какую пользу России принесет взрыв дамбы.



Да, украинским военным пришлось эвакуироваться с островов, но после спада воды они вернутся.



Единственной неожиданностью стало то, что разрушена верхняя часть плотины. Нижняя часть все еще на месте, а это означает, что из водохранилища вытечет не вся вода, а масштабы затопления окажутся скромнее. Быть может, именно в этом и был замысел, но эксперимент с тоннами взрывчатки - не лучший способ проверять инженерные гипотезы.



Таким образом оставшейся воды еще может хватить на нужды атомной электростанции, и основная часть русских укреплений наверняка уцелела. По крайней мере, русские этого не опровергали.



Если мы и получим четкий ответ, то лишь спустя какое-то время. Пока мы не знаем даже, кто подорвал "Северный поток" или мост через Керченский пролив.



Если это делалось с тем, чтобы устроить крупную ядерную аварию и обвинить в этом русских, то это возмутительный акт, который угрожает Украине и Европе, а, быть может, и всему миру.



Если это дело рук Украины, то действовала ли она по собственной инициативе или с разрешения извне? Потому что если это была Россия, то пора бы уже привести доводы в поддержку этого утверждения.



Стивен Брайен - старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института