Связь и Интернет в Таджикистане снова подорожают?

16:43 07.06.2023 Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Власти намерены повысить акциз на услуги связи, а это неминуемо приведет к росту тарифов.



В Таджикистане подготовили проект закона "Об электрической связи" в новой редакции, который, по расчетам его разработчиков, будет способствовать обеспечению доходов госбюджета за счет сборов с телекоммуникационной отрасли. Означает ли это повышение стоимости и без того дорогой мобильной связи и Интернета?



С расчетом на пополнение бюджета



В обосновании законопроекта, копия которого находится в распоряжении редакции "Азия-Плюс", говорится, что разработан он Службой связи по поручению руководителя исполнительного аппарата президента страны и согласован с соответствующими министерствами и ведомствами еще в 2019 году.



Законопроект, по словам разработчиков, после его обсуждения с участниками телекоммуникационного рынка страны будет повторно направлен на согласование министерствам и ведомствам.



Действующий с 2002 года закон "Об электрической связи", по мнению специалистов Службы связи, устарел, несмотря на внесенные за эти годы многочисленные поправки. Они отмечают, что за этот период появились новые услуги и технологии, которые требуют надлежащего законодательного регулирования.



В Службе подчеркивают, что за эти 19 лет появлялись новые операторы и провайдеры, а услуги мобильной связи развивались с аналогового стандарта до новых стандартов 5G. Также отмечается появление новых интернет-услуг и социальных сетей, технологий NGN, оптико-волоконной связи и других технологий и услуг.



Разработка проекта обосновывается "обеспечением информационной безопасности, здоровой конкуренции и развития отрасли, предотвращением новых угроз и борьбы против преступности с использованием сетей электрической связи".



Авторы проекта ожидают, что новый закон "будет способствовать обеспечению доходной части государственного бюджета за счет сборов отрасли электрической связи, с учетом развития информационно-коммуникационных технологий".



Если что, расплачиваются пользователи



В Службе связи, которая является уполномоченным госорганом в этой отрасли, опровергают существование даже намерений о повышении налоговой нагрузки на мобильных операторов и интернет-провайдеров, за которым неминуемо последует рост стоимости услуг на этих рынках.



В Службе уверяют, что новый закон не имеет никакого отношения к повышению налоговых ставок и ценообразованию.



Действительно, в законопроекте ничего такого нет и быть не может, так как такие нормы, ставки устанавливаются другими законодательными, подзаконными правовыми актами. Однако на это намекает, как уже выше отмечалось, текст обоснования проекта, который подписан Службой связи.



Кроме того, представитель одного из мобильных операторов на условиях анонимности сказал "Азия-Плюс", что в ходе обсуждения проекта с поставщиками услуг связи на позапрошлой неделе рассматривались также возможности повышения сборов с участников телекоммуникационного рынка для пополнения госбюджета, в том числе за счет акцизного налога.



Эти слова подтвердил также близкий к данному рынку источник, который тоже не захотел афишировать свое имя.



Более того, грядущее повышение ставки акциза на услуги связи (якобы с нынешних 7% до 10%) обсуждался пользователями социальных сетей.



Представитель оператора мобильной связи отметил, что любые дополнительные нагрузки на поставщика услуг в конечном итоге лягут на плечи пользователей.



"Мобильные компании, как и любые другие субъекты предпринимательства, работают для того, чтобы получать определенную прибыль. Компании на данный момент получают небольшую прибыль, которой хватает только на покрытие зарплат сотрудников, не остается достаточно денег даже для развития бизнеса на должном уровне. А телекоммуникационные технологии в современном мире обновляются почти "со скоростью света".



Чтобы соответствовать минимальным требованиям рынка, поставщикам услуг приходится на регулярной основе что-то приобретать, где-то, что-то устанавливать, менять", - пояснил собеседник.



Он отметил, что большая часть доходов частных операторов и провайдеров, о которых часто напоминают власти, уходит на налоги и другие обязательные платежи.



Кроме того, добавил собеседник, периодически мобильных операторов обязывают оплатить штрафы по необоснованным претензиям.



Впрочем, независимые эксперты ранее неоднократно говорили, что с введением каких-то дополнительных сборов с мобильных операторов пострадают все связанные с рынком стороны – сократятся доходы операторов, так как при более высоких тарифах абоненты не смогут себе позволить пользоваться связью в прежних объемах и, следовательно, будут снижаться поступления в бюджет страны.



Мобильные компании и интернет-провайдеры в настоящее время платят:

НДС - 15%

Налог на доходы - 20%

Лицензионный сбор - 2,5%

Акцизный налог (с 2010 года) – 7%



Последний налог был установлен "временно" в 2010 году по ставке 3%. Однако так называемый "налог на грехи", которым обычно облагаются вредоносные для здоровья человека и окружающей среды товары, действуют на постоянной основе уже на протяжении 13 лет. За это время ставка акциза повысилась более чем в два раза (до 5% с 2014 года и до 7% с 2022-го).



Доходы частных операторов связи в 2022 году, по официальным данным, составили около 3 млрд 630 млн сомони ($333 млн). Это почти на 15% больше показателя 2021 года.



Численность абонентов мобильной связи на 1 января этого года превысила 6,5 млн, из которых около 6,4 млн считаются активными, а пользователей Интернета - 3,8 млн.



Дорогой и заторможенный



Таджикистан находится среди стран с наиболее высокой стоимостью мобильного интернета, при этом - среди 10 стран мира с самой низкой скоростью.



В рейтинге Worldwide mobile data pricing 2022:

Таджикистан занимает 131 место в мире со средней ценой в $1,94 за 1Гб

Кыргызстан на 6 месте - $0,17

Узбекистан на 15-м - $0,37

Казахстан на 16-м - $0,37

Афганистан - 64 место - $0,90.



В апрельском рейтинге Speedtest Global Index Таджикистан по скорости мобильного интернета находится на 129-м месте среди 138 стран, а по скорости фиксированного широкополосного интернета – на 130-м месте среди 180 стран.



Для сравнения, Казахстан занимает 72-е и 101-е места, соответственно, Кыргызстан – 83-е и 84-е, Узбекистан – 104-е и 89-е места.



Представители международных финансовых организаций неоднократно акцентировали внимание на дороговизне и некачественной связи в Таджикистане.



Так, постпред Всемирного банка Озан Севимли в марте прошлого года на заседании Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при президенте РТ заявил, что недостаточная и дорогостоящая цифровая связь является одной из ключевых проблем развития электронной коммерции в республике.



"Чтобы электронная коммерция действительно набрала обороты и достигла определенных масштабов, предлагая ощутимые выгоды большему количеству потребителей и производителей, например, фермерам в отдаленных сельских районах, цифровая связь должна быть универсальной, доступной и надежной", - сказал он.



Его предшественник, бывший постпред ВБ Ян-Питер Олтерс, годом ранее заявил, что Таджикистан страдает от высоких цен на интернет-услуги и ограниченного доступа к сети.



Он отметил, что существующая на рынке ситуация сдерживает вливания новых частных инвестиций в телекоммуникационный сектор и ограничивает развитие интернет-рынка в стране.



Олтерс предлагал властям покончить с бизнесом Службы связи на телекоммуникационном рынке страны посредством ее подведомственной компанией "Таджиктелеком".



Доминирование на рынке госкомпании, по его мнению, снизило темпы роста рынка и повысило стоимость услуг, что ухудшило доступность Интернета и сократило количество абонентов.



Аналитики Азиатского банка развития в "Обзоре развития Азии", опубликованном в начале апреля этого года, заявили, что недостаточный и дорогостоящий Интернет в Таджикистане является препятствием для цифрового развития страны.



"Страна отстает от других стран региона по подписке на мобильный широкополосный интернет: в 2021 году только 44% домохозяйств были подписаны на него. Лишь треть населения пользуется мобильным интернетом", - отмечается в нем.



Авторы Обзора подчеркивают, что Таджикистан может облегчить переход к цифровой экономике и сократить неравенство, инвестируя в улучшение связи, оборудования и программного обеспечения.



Президент страны Эмомали Рахмон в конце минувшего года во время своего обращения к парламенту выразил недовольство скоростью и стоимостью Интернета.



"Куда в основном едут туристы? Туда, где есть хороший Интернет", - сказал он.



Президент отметил необходимость обеспечить высокую скорость Интернета и доступность его цены для развития цифровой экономики, искусственного интеллекта, обеспечивать информационную безопасность, привлекать инвестиции и организовать технологические и инновационные парки.



Он поручил Службе связи совместно с компаниями, работающими в этом направлении, принять меры по улучшению качества обслуживания, снижения стоимости обслуживания мобильной связи и Интернета, увеличению доступа к высокоскоростному Интернету во всех уголках страны, в том числе отдаленных городов и районов.



"Кроме того, с целью обеспечения современной правовой базы для решения вышеупомянутых вопросов и с учетом прогресса и преобразований на мировом уровне, соответствующим структурам и органам поручается представить в новой редакции и разработке закон РТ "Об электрической связи"", - добавил глава страны.



Замглавы Службы связи Илхом Атоев в конце января этого года на пресс-конференции заявил, что скорость Интернета, на основе поручений президента, планируется улучшить, а цены на него – снизить.



Он сообщил, что создан постоянно действующий штаб из числа специалистов и отраслевых инженеров.



Какие-либо изменения в качестве, стоимости Интернета и мобильной связи с тех пор не наблюдаются, а обоснование проекта нового закона наводит на печальные подозрения о грядущем росте тарифов на них. Источник - Азия-Плюс

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