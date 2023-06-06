|Гафур Шерматов: "Таджики будут сожалеть, что стерли с лица земли наследие 20 века"
16:47 07.06.2023
Ширин Рахманова, Asia-Plus
"Жаль, что Министерство культуры молчит, забывая совершенно о том, что памятники культуры принадлежат народу, а не чиновникам и застройщикам".
Известный таджикский историк и автор специального проекта "Азия-Плюс" - "Старый Душанбе" Гафур Шерматов на днях опубликовал очередной пост, посвященный истории строительства столицы Таджикистана. В нем он обращается к члену Градостроительного совета Вячеславу Юлдашеву с просьбой остановить "бум застроек" и доверить строительство предприятиям, работавшим еще во времена СССР.
"Не остается места человеку"
Под постом Гафур Шерматов выложил видео трехлетней давности, где они с Вячеславом Юлдашевым дискуссировали на тему застройки Душанбе многоэтажными новостройками:
"Уважаемый Вячеслав Азизович Юлдашев прошло три года с нашей с вами дискуссии.
К сожалению, Старый Душанбе с его прекрасной неповторимой архитектурой созданной ленинградскими архитекторами почти исчез... Самое ценное в архитектурной истории Душанбе - это наследие Сталинабада, а именно здания 1930-1950-х гг., которые составляли исторический центр города. Размеры этих зданий были сопоставимы с размерами человека, а архитектура в целом отвечала его вкусам и потребностям.
Пройдут годы и новые поколения душанбинцев, таджики будут сожалеть, что стерли с лица земли наследие 20-го века. Советская - Ленинградская, это была поразительная и красивая школа архитектуры в Душанбе. Сейчас ее ломают, не понимая, что теряют очень многое (и в тоже время льем крокодиловы слезы по греко-бактрийским артефактам, уничтоженным варварами прошлого).
Жаль, что Министерство культуры молчит, забывая совершенно о том, что памятники культуры принадлежат народу, а не чиновникам и застройщикам. Мы несем за них ответственность перед потомками. И поверьте мне, как историку спрос за уничтоженную Ленинградскую архитектуру 20-го века Душанбе - будет и через 100 лет и через 200 лет...
И еще Вячеслав Азизович, знаю, что вы делали проект детальной планировки центральной части Душанбе, и конечно защищаете свой проект, понятное дело..., Но посмотрите, что у нас происходит в Душанбе со строительством, это какой-то кошмарный бум застроек.
Центр Душанбе превращается в один высотный бетонный, каменный мешок почти лишенный зелени, город автомобилей, ОКУТАННЫЙ ПЫЛЬЮ, СМОГОМ и ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ, где просто уже не остается места Человеку.
"Комсомольское озеро" в Душанбе
Нужно подумать о людях, о том, как будут жить наши дети, внуки в этой отравленной атмосфере и вообще захотят ли они здесь жить. Строить необходимо, но должен быть какой-то определенный план застроек с точки зрения архитектуры, сохранения исторических построек и необходимости данного строительства, а также рационального использования земли.
Строительством должны заниматься крупные строительные компании, проектированием проектные институты, работавшие еще во времена Союза.
Сегодня у нас строительным бизнесом, то есть проектированием и строительством занимаются люди, не имеющие к строительству, архитектуре никакого отношения... К чему это рано или поздно приведет одному Богу известно.
А самое печальное, что многие из этих застройщиков откровенно смеются над теми горожанами, чьи дома попали под снос, и которые вынужденно доплачивают за "лишние" метры, покупая у них новую пустую квартиру – коробку!" - написал историк на своей странице в соцсетях.
"Душанбе не город-музей"
В видео, опубликованном под постом, темой обсуждения стали новостройки в Душанбе, ради которых сносят старые здания. Некоторые из них – это не просто жилые дома, а места, где вершились важные исторические события.
"Первое – Душанбе не город-музей. Ему нет сегодня и 100 лет. То, что сегодня говорят про снос – это 4-5 снос. Последний генеральный план разработан Российским институтом "Гипрогор" и утвержден в мае 2017 года. И именно после этого утверждения ведется, как вы говорите, массированный снос", - говорит Вячеслав Юлдашев.
Согласно эскизу застройки центральной части города, который озвучил архитектор, нетронутыми остаются театр оперы и балета имени С. Айни, 3-хэтажный дом на площади 800-летия Москвы, здание нынешнего Минкультуры, "дом специалистов" и здание нынешнего ТВ "Сафина".
Что касается жилых домов советских времен, по мнению Юлдашева, ценности они не представляют.
"Они ветхие, там деревянные перекрытия, грибок, наверное. Внутри я не был, но по сведениям людей, которые там живут, они довольны, что получат в центре города на этом же месте бесплатно полностью готовую отделанную квартиру. Даже площадь у нее будет больше", - заявил специалист.
В итоге Гафур Шерматов и Вячеслав Юлдашев согласились лишь в одном – они оба переживают за будущее родины.
"Туристам нынче делать нечего в Душанбе"
Уже по традиции, такой пост собрал десятки комментариев. Большинство, конечно же, поддерживает Гафура Шерматова.
"Вы абсолютно правы, Гафур Ашурович! Надо сохранять нашу историю, мы же не манкурты, не помнящие своего родства, а на деле получается, что так. Кто не помнит и не сохраняет свою историю, не имеет будущего, к сожалению это так!!!", - написала Тамара Абдушукурова.
Практически все комментаторы переживают не только за облик города, но и за то, что "не смогли сохранить город для потомков".
"Гафур, это глас вопиющего в пустыне. Нас никто не слышит, а вот в конце жизни нам точно будет стыдно отвечать перед детьми и внуками, что мы не смогли сохранить НАШ город", - поделилась Лидия Исамова.
"Подписываюсь под каждым вашим словом. Когда же прекратится это безумство, этот сумасшедший строительный бум. Что мы оставим своим потомкам. Этот каменный мешок? И кто за все это ответит?", - спрашивает Хосият Камолова.
Да и туристам, по мнению некоторых горожан, уже нечего смотреть в таджикской столице.
"Туристам нынче делать нечего в Душанбе. Все то, что было привлекательно для туристов, уничтожили, снесли. Туристам абсолютно не интересно панорама высотных зданий, сооружений из бетона и стекла. Когда - то в вечно зеленом городе сейчас в солнечный день невозможно ходить пешком, нет тени от деревьев, или их вырубили, или их ветви спилили чуть ли не до макушки. Уничтожили скверы, детские площадки, дворовые площадки, где люди отдыхали в тени деревьев раньше", - считает Бурхониддин Баховаддинов.
Даже старожилы, которые сегодня живут за рубежом, приезжая, не узнают родной город, по словам комментирующих.
"Гафур прав, приезжают бывшие жители Душанбе и удивляются, до какой степени испортили город, ладно бы строили симметрично, но ведь строят как попало и что попало, единственная улица "Айни" нормально выглядит, а остальное, как штаны в заплатках", - пишет Мансур Халикджанов.
Да и в принципе, по мнению большинства, в новостройках некомфортно жить.
"В новостройках люди как в микроволновке летом будут в шашлык готовиться, а зимой мерзнуть. А еще ни дай Бог землетрясение.... Тогда вообще кранты... Вот этому архитектору будет секирбашка", - написал Юрий Зубков.
"Выглядывает человечек из своей "крутой квартиры в новостройке", а перед ним ни улицы не видно, ни неба, а лишь такой же высотный унылый прямоугольник напротив, да и по бокам то же самое. Коробка) А вместо большого, зеленого двора, бетонный квадратик, а на нем новомодная, но крохотная, площадка для детишек. И она настолько маленькая, что разрушится за полгода, и не потому, что дети дикие, а потому, что слишком мала для жителей даже одного такого "дома". УНЫЛО И УБОГО. А ведь раньше все было так здорово. Комфорт, красота и ДУША!", - выразила свое мнение Даяна Лоренц.
Кто-то решил привести в пример архитектурный опыт соседей.
"Кто был в Ашхабаде, тот видел, новый город Ашхабад. Они в старом городе оставили достопримечательности советских времен, и построили новые микрорайоны, рядом на пустынном, песчаном рельефе. Провели все новые коммуникационные системы и сооружения. Там стоит белый, мраморный новый Ашхабад! Высотки, зелень, скверики украшают, бывшую пустыню...
А у нас, хитро поступают, ведь уже все коммуникации готовы, меньше затрат, да и ввысь, несколько этажей приплюсовывают с лишними квартирами, а ведь, это ...денежки!", - поделилась Салимахон Вахобзаде.