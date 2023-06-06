Гафур Шерматов: "Таджики будут сожалеть, что стерли с лица земли наследие 20 века"

16:47 07.06.2023

Ширин Рахманова, Asia-Plus



"Жаль, что Министерство культуры молчит, забывая совершенно о том, что памятники культуры принадлежат народу, а не чиновникам и застройщикам".



