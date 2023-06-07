Иран и его антиамериканская морская коалиция в Индийском океане. США встревожены....

20:57 07.06.2023 США всерьез встревожены новой коалицией в Индийском океане



МИХАИЛ ЗАХАРОВ

7 июня 2023



Иран намерен "формировать новую морскую коалицию для действий в северной акватории Индийского океана", сообщило тегеранское агентство Mehr. Такое заявление сделал командующий военно-морскими силами Исламской республики, контр-адмирал Шахрам Ирани.



Среди предполагаемых партнеров по коалиции главком иранских ВМС первым делом упомянул Саудовскую Аравию. Саудиты, в недавнем прошлом злейшие оппоненты и конкуренты Ирана в регионе, после исторического примирения (которое произошло при участии Китая) - если не партнеры Тегерана, то во всяком случае благожелательные соседи. Далее, в числе возможных участников морской коалиции, Ирани упомянул Катар (с которым у саудитов и у иранцев также традиционно не лучшие отношения), несколько других стран Персидского залива - Ирак, ОАЭ, Бахрейн.



И наконец, но не в последнюю очередь, в "коалицию для координации" Иран пригласил еще двух известных оппонентов, обладающих ядерным оружием, - Пакистан и региональную сверхдержаву Индию.



Хотя официально власти всех вышеперечисленных государств информацию не подтвердили, медиа со ссылкой на катарский новостной сайт Al-Jadid передают: Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман начали консультации - отметим, при координации все того же Китая. Целью переговоров называется обеспечение безопасности судоходства в Персидском заливе.



"Нелогично и противоречит разуму"



Заявление иранского главкома ВМС и скупые сообщения о неких предварительных переговорах уже вызвали весьма эмоциональную реакцию у американских военных. Представитель 5-го флота США (базирующегося в Бахрейне) Тим Хокинс объявил, что факт возможного заключения Тегераном военно-морского союза с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива "нелогичен и противоречит разуму".



"Иран несет главную ответственность за региональную нестабильность и хочет сформировать альянс морской безопасности для защиты вод, которым он угрожает", - цитировал Хокинса портал Breaking Defense.



Сейчас в регионе действует только одна морская коалиция, руководимая США, и имитирующая борьбу с йеменскими и сомалийскими пиратами. Формально в нее входят 38 стран, но на деле именно американский флот обеспечивает там безопасность судоходства - а фактически демонстрирует всем "длинную руку" Вашингтона в Персидском заливе и Индийском океане, где главным противником традиционно был и остается Иран. Корабли 5-го флота патрулируют воды Персидского залива и сопредельных акваторий, досматривая суда на предмет поставок оружия.



У Пентагона явно серьезные планы на этот регион - с ноября по декабрь прошлого года 5-й флот провел в Бахрейне учения Digital Horizon ("Цифровой горизонт") с отработкой использования летающих и надводных беспилотников и других аппаратов с искусственным интеллектом.



Беспилотный надводный корабль Elbit Systems Seagull работает вместе с патрульным кораблем USS Monsoon в Персидском заливе во время маневров Digital Horizon 2022



Но расклад сил очевидно начинает - точнее, продолжает - меняться. Мартовское "китайское примирение" иранцев и саудитов с восстановлением дипотношений и прекращением наиболее острого (занявшего около 7 лет) конфликтного периода уже начало приносить плоды. Практически сразу же зашла речь о восстановлении связей Тегерана с арабским миром в целом, посольство в Тегеране вновь открыли Мальдивы - государство небольшое, но занимающее стратегически важное положение в Индийском океане. Одновременно позиции США на Ближнем Востоке в целом и в районе Персидского залива в частности, похоже, ослабевают.



Партнерство с американцами признали неэффективным



Примечательно, что заявление главы ВМС Ирана последовало практически сразу после того как ОАЭ вышли из возглавляемой США военно-морской коалиции в Персидском заливе. Тогда МИД страны сообщил, что "в результате нашей постоянной оценки эффективности сотрудничества в области безопасности со всеми партнерами ОАЭ два месяца назад мы отказались от участия в Объединенных морских силах".



Эта "выходка" Эмиратов, пожалуй, второй ощутимый укол по самолюбию американцев за последнее время - после демонстративного приглашения сирийского лидера Башара Асада на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в Саудовской Аравии, о котором подробно писало ИА Регнум. К очевидному неудовольствию Вашингтона членство Сирии в ЛАГ (где тон задают аравийские монархии) было восстановлено.



Наконец, но не в последнюю очередь, упомянем явное рассогласование позиций между "коллективным Западом" и объединением экспортеров нефти ОПЕК (где решающий голос у тех же саудитов, Катара и других) по поводу цен на топливо.



Но остается вопрос: готовы ли арабские страны в свете этой игры в многовекторность пойти не только на политические, но и на военные контакты с недавней "страной-изгоем" Ираном.



Специалисты по Ближнему Востоку и Южной Азии считают, что о "великой армаде" под эгидой Ирана говорить явно преждевременно. "До последнего времени Иран был серьезным противником всех этих государств, которые сегодня по приглашению Ирана должны организовать этот военно-морской альянс", - сказал ИА Регнум сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт по Ирану Владимир Сажин.



Сегодня время для такого серьезного шага еще не пришло, но это не значит, что проект такой коалиции в северной части Индийского океана невозможен. "Если отношения между бывшими, будем говорить прямо, врагами - Ираном и арабскими странами Персидского залива, прежде всего Саудовской Аравией, стабилизируются и их уровень уйдет на другую плоскость, этот вариант станет возможен", - отметил собеседник. Пока что для арабских стран мнение США безусловно значимо.



Но контакты Ирана по военно-морской линии, надо сказать, уже налаживаются - и не только с аравийскими соседями (что, вероятно, и беспокоит американцев более всего).



"Горшков" и "Нанкин" у берегов Аравии



Еще в 2021 году ВМФ Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и другие иранские военные моряки провели двусторонние учения с Султанатом Оман. Эта богатая аравийская страна, расположена на другом берегу стратегически важного Ормузского пролива - "горлышка" из Персидского залива в Индийской океан, через которое идет мощный поток нефтяных танкеров (некоторые из которых тот же КСИР, как утверждается, периодически захватывает). Маневры стали результатом соглашения о военном сотрудничестве между соседями.



"Форматов взаимодействия в Индийском океане много, выработаны форматы для обеспечения мер безопасности на море, для борьбы с пиратами и террористами. Почему бы не еще один формат, в котором будут проводиться учения?" - сказал ИА Регнум научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.



Один из таких форматов, заметим, упомянул в своей речи командующий флотом Исламской республики контр-адмирал Ирани - ежегодные учения ВМС Ирана, России и Китая. В марте 2023 года маневры корабельных групп трех стран были проведены в том же Оманском заливе на северо-западе Аравийского моря. От нашего флота визит нанес носитель гиперзвуковых ракет "Циркон", авианесущий крейсер "Адмирал Горшков". От ВМФ Народно-освободительной армии Китая - эсминец с управляемыми ракетами "Нанкин". Тогда же "Адмирал Горшков", заметим, нанес визит в саудовский порт Джидда - это был первый заход российского военного корабля за последнее десятилетие.



"Это не понравится администрации Байдена - ведь ее некогда близкий союзник, Саудовская Аравия, прямо на ее глазах постепенно отдаляется от Вашингтона", - комментировал появление российского крейсера у саудовских берегов индийский телеканал WION.



Что касается Ирана, то он уже "неоднократно проводил в Индийском океане совместные учения с Китаем и с Россией, - отмечает Сажин. - Поэтому здесь есть основа для того, чтобы Китай положительно отнесся к проекту и, может быть, даже и каким-то образом спонсировал этот будущий альянс".



Москве очевидно выгодно любое ослабление военных и геополитических позиций США, у Пекина присутствует и прагматический интерес. Китай "подбирается" к Индийскому океану, через который должен пройти морской аналог "шелковых путей" - маршрут "Нить жемчуга", с использованием портов Южной Азии (но не Индии, глобального конкурента Китая), Аравии, а также Восточной Африки - от Джибути (где с 2017 года действует база ВМС КНР) до Мадагаскара. Так, с традиционным партнером - Пакистаном - Китай заключил соглашение о строительстве океанского порта Гвадар.



Появление Индии в составе какого-либо военного или военно-морского альянса в Индийском океане явно не входит в планы Китая. Но, как полагают эксперты, о создании какого-то большого антиамериканского объединения, регионального "анти-НАТО" речи и не зайдет. "Вряд ли это будет какой-то реальный альянс, вряд ли новый формат будет структурированным объединением вроде НАТО", - считает Куприянов. Но учащающиеся двух- и многосторонние контакты региональных игроков с теми же Ираном, Индией, Россией и Китаем - помимо США, а зачастую и в пику США - это явно тревожит Вашингтон. Источник - REGNUM

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