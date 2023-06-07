 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.06.2023
21:31  Эмир Катара уже в Казахстане. Самый дорогой любимый гость
21:08  Турецкий фактор в Закавказье: вместе с Россией к миру или с Западом к войне
20:57  Иран и его антиамериканская морская коалиция в Индийском океане. США встревожены....
16:47  Гафур Шерматов: "Таджики будут сожалеть, что стерли с лица земли наследие 20 века"
16:45  Европа получила непредсказуемый рынок газа
16:43  Связь и Интернет в Таджикистане снова подорожают?
16:40  Как в Киргизии разоблачили госпереворот

16:37  Кто взорвал Каховскую ГЭС? - Стивен Брайен
16:29  "Умный" город на Иссык-Куле. КырВласти все изобретательнее в стремлении надуть лохов-инвесторов
16:27  Дайте воду, ироды! Возмущенные бишкекчане высыпали на улицы
16:26  Кто мы, где мы? Международное позиционирование Казахстана, - А.Чеботарев
16:24  Туризм по-казахстански: разбредаемся, - Алма Бектенова
14:28  В Россию ездить нельзя. Минпрос Казахстана наказал учительницу, свозившую детей в Крым.
12:38  Курс турецкой лиры провалился до исторического минимума - 23,2743 лиры за доллар США
12:34  Иран, РФ, Туркмения и Катар собирается создать газовый хаб в Персидском заливе
12:25  Двух Таш-Кумырских депутатов (Киргизия) задержали за взятки
12:18  Пол Бишкека сидит без воды
11:16  Новая казахстанская биржа ITS не будет работать с российскими брокерами и бумагами
10:13  США грозят покарать Турцию за неповиновение, - An Nahar
09:47  Politico: Победа пророссийских сил в Австрии и Словакии вполне реальна и угрожает ЕС развалом
09:42  Китайцы агрессивно завоевывают российский авторынок
09:39  Эр-Рияд добивается от Вашингтона ядерных преференций, - И.Субботин
08:44  Кадровые перестановки в Туркменистане: президент подбирает кадры для малой столицы, - Т.Альмуков
08:27  Азиз Урунов назначен спецпредставителем президента Узбекистана по вопросам ВТО
07:58  В доме престалелых умерла советская украинская актриса Валентина Гришокина - уроженка Ташкента ("Аты-баты, шли солдаты...")
07:53  У племянников экс-елбасы отбирают VIP-отель "Double Tree by Hilton Almaty"
00:35  American Thinker: Можно ли Америке избежать краха?
00:18  Феномен движения Талибан, - Леонид Савин
00:05  Дети гастарбайтеров. Трудовая миграция в Россию превратилась в переселение семей, - НГ
00:03  США, Китай и ЕС займутся регулированием трафика в космосе
00:00  Казахстан засовывают в карман Госдепа, - ФСК
Вторник, 06.06.2023
22:11  В КазПарламенте создана особая депутатская группа"Бир ел - бир мудде", крепить "национальное единство"
15:40  Новак Джокович подарил журналистам казахстанский шоколад на "Ролан Гаррос"
15:38  "Шымкентский стрелок", отсидевший 10 лет в России, получил еще 15 лет л/с от казахстанского суда
15:37  Прикрутить вентиль и пробить потолок. ОПЕК+ минусует антироссийские санкции
15:33  За "Голубую родину"! О чем говорят радикальные перемены в кабмине Турции, - Я.Ниязбаев
15:15  Дело о захвате власти в Киргизии. Что известно о главной фигурантке Розе Нурматовой
15:14  Последствия конфликта на Украине с точки зрения ведущих мировых интеллектуалов
15:10  Financial Times: Как США укрепляют военные союзы на "заднем дворе" Китая
15:07  The Atlantic: американские элиты приведут США к коллапсу - или кровопролитной войне
15:06  Путин запутался в угрозах, словах об угрозах и угрозах слов... Мир все ближе к применению ядерного оружия, - МК
15:04  Al Mayadeen: Северная Корея готова вступить в борьбу с Западом на стороне России и Китая
14:52  Вымерший вид людей Homo naledi поражает ученых новыми загадками
12:59  Вице-губернатор афганского Бадахшана маулави Ахмади убит в Файзабаде
12:26  России пора вызволять из казахстанских тюрем защитников Донбасса
12:09  Чего нам ждать после украинского наступления, - Петр Акопов
10:06  У Трампа появился новый конкурент: Майк Пенс захотел стать президентом США
09:57  Ты иноагент. Новый киргизский Закон "О НКО" станет угрозой для всех пользователей Сети
09:54  "Национальный исторический ряд построен исключительно на акцентированно трагических и негативных аспектах", - Данияр Ашимбаев
09:36  Кому и зачем нужна дестабилизация Киргизии (образец детской рос-аналитики)
08:58  Кадровые перестановки в Киргизии: коррупция – двигатель ротаций, - Д.Матяшова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иран и его антиамериканская морская коалиция в Индийском океане. США встревожены....
20:57 07.06.2023

США всерьез встревожены новой коалицией в Индийском океане

МИХАИЛ ЗАХАРОВ
7 июня 2023

Иран намерен "формировать новую морскую коалицию для действий в северной акватории Индийского океана", сообщило тегеранское агентство Mehr. Такое заявление сделал командующий военно-морскими силами Исламской республики, контр-адмирал Шахрам Ирани.

Среди предполагаемых партнеров по коалиции главком иранских ВМС первым делом упомянул Саудовскую Аравию. Саудиты, в недавнем прошлом злейшие оппоненты и конкуренты Ирана в регионе, после исторического примирения (которое произошло при участии Китая) - если не партнеры Тегерана, то во всяком случае благожелательные соседи. Далее, в числе возможных участников морской коалиции, Ирани упомянул Катар (с которым у саудитов и у иранцев также традиционно не лучшие отношения), несколько других стран Персидского залива - Ирак, ОАЭ, Бахрейн.

И наконец, но не в последнюю очередь, в "коалицию для координации" Иран пригласил еще двух известных оппонентов, обладающих ядерным оружием, - Пакистан и региональную сверхдержаву Индию.

Хотя официально власти всех вышеперечисленных государств информацию не подтвердили, медиа со ссылкой на катарский новостной сайт Al-Jadid передают: Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Оман начали консультации - отметим, при координации все того же Китая. Целью переговоров называется обеспечение безопасности судоходства в Персидском заливе.

"Нелогично и противоречит разуму"

Заявление иранского главкома ВМС и скупые сообщения о неких предварительных переговорах уже вызвали весьма эмоциональную реакцию у американских военных. Представитель 5-го флота США (базирующегося в Бахрейне) Тим Хокинс объявил, что факт возможного заключения Тегераном военно-морского союза с Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива "нелогичен и противоречит разуму".

"Иран несет главную ответственность за региональную нестабильность и хочет сформировать альянс морской безопасности для защиты вод, которым он угрожает", - цитировал Хокинса портал Breaking Defense.

Сейчас в регионе действует только одна морская коалиция, руководимая США, и имитирующая борьбу с йеменскими и сомалийскими пиратами. Формально в нее входят 38 стран, но на деле именно американский флот обеспечивает там безопасность судоходства - а фактически демонстрирует всем "длинную руку" Вашингтона в Персидском заливе и Индийском океане, где главным противником традиционно был и остается Иран. Корабли 5-го флота патрулируют воды Персидского залива и сопредельных акваторий, досматривая суда на предмет поставок оружия.

У Пентагона явно серьезные планы на этот регион - с ноября по декабрь прошлого года 5-й флот провел в Бахрейне учения Digital Horizon ("Цифровой горизонт") с отработкой использования летающих и надводных беспилотников и других аппаратов с искусственным интеллектом.

Беспилотный надводный корабль Elbit Systems Seagull работает вместе с патрульным кораблем USS Monsoon в Персидском заливе во время маневров Digital Horizon 2022

Но расклад сил очевидно начинает - точнее, продолжает - меняться. Мартовское "китайское примирение" иранцев и саудитов с восстановлением дипотношений и прекращением наиболее острого (занявшего около 7 лет) конфликтного периода уже начало приносить плоды. Практически сразу же зашла речь о восстановлении связей Тегерана с арабским миром в целом, посольство в Тегеране вновь открыли Мальдивы - государство небольшое, но занимающее стратегически важное положение в Индийском океане. Одновременно позиции США на Ближнем Востоке в целом и в районе Персидского залива в частности, похоже, ослабевают.

Партнерство с американцами признали неэффективным

Примечательно, что заявление главы ВМС Ирана последовало практически сразу после того как ОАЭ вышли из возглавляемой США военно-морской коалиции в Персидском заливе. Тогда МИД страны сообщил, что "в результате нашей постоянной оценки эффективности сотрудничества в области безопасности со всеми партнерами ОАЭ два месяца назад мы отказались от участия в Объединенных морских силах".

Эта "выходка" Эмиратов, пожалуй, второй ощутимый укол по самолюбию американцев за последнее время - после демонстративного приглашения сирийского лидера Башара Асада на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) в Саудовской Аравии, о котором подробно писало ИА Регнум. К очевидному неудовольствию Вашингтона членство Сирии в ЛАГ (где тон задают аравийские монархии) было восстановлено.

Наконец, но не в последнюю очередь, упомянем явное рассогласование позиций между "коллективным Западом" и объединением экспортеров нефти ОПЕК (где решающий голос у тех же саудитов, Катара и других) по поводу цен на топливо.

Но остается вопрос: готовы ли арабские страны в свете этой игры в многовекторность пойти не только на политические, но и на военные контакты с недавней "страной-изгоем" Ираном.

Специалисты по Ближнему Востоку и Южной Азии считают, что о "великой армаде" под эгидой Ирана говорить явно преждевременно. "До последнего времени Иран был серьезным противником всех этих государств, которые сегодня по приглашению Ирана должны организовать этот военно-морской альянс", - сказал ИА Регнум сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт по Ирану Владимир Сажин.

Сегодня время для такого серьезного шага еще не пришло, но это не значит, что проект такой коалиции в северной части Индийского океана невозможен. "Если отношения между бывшими, будем говорить прямо, врагами - Ираном и арабскими странами Персидского залива, прежде всего Саудовской Аравией, стабилизируются и их уровень уйдет на другую плоскость, этот вариант станет возможен", - отметил собеседник. Пока что для арабских стран мнение США безусловно значимо.

Но контакты Ирана по военно-морской линии, надо сказать, уже налаживаются - и не только с аравийскими соседями (что, вероятно, и беспокоит американцев более всего).

"Горшков" и "Нанкин" у берегов Аравии

Еще в 2021 году ВМФ Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и другие иранские военные моряки провели двусторонние учения с Султанатом Оман. Эта богатая аравийская страна, расположена на другом берегу стратегически важного Ормузского пролива - "горлышка" из Персидского залива в Индийской океан, через которое идет мощный поток нефтяных танкеров (некоторые из которых тот же КСИР, как утверждается, периодически захватывает). Маневры стали результатом соглашения о военном сотрудничестве между соседями.

"Форматов взаимодействия в Индийском океане много, выработаны форматы для обеспечения мер безопасности на море, для борьбы с пиратами и террористами. Почему бы не еще один формат, в котором будут проводиться учения?" - сказал ИА Регнум научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

Один из таких форматов, заметим, упомянул в своей речи командующий флотом Исламской республики контр-адмирал Ирани - ежегодные учения ВМС Ирана, России и Китая. В марте 2023 года маневры корабельных групп трех стран были проведены в том же Оманском заливе на северо-западе Аравийского моря. От нашего флота визит нанес носитель гиперзвуковых ракет "Циркон", авианесущий крейсер "Адмирал Горшков". От ВМФ Народно-освободительной армии Китая - эсминец с управляемыми ракетами "Нанкин". Тогда же "Адмирал Горшков", заметим, нанес визит в саудовский порт Джидда - это был первый заход российского военного корабля за последнее десятилетие.

"Это не понравится администрации Байдена - ведь ее некогда близкий союзник, Саудовская Аравия, прямо на ее глазах постепенно отдаляется от Вашингтона", - комментировал появление российского крейсера у саудовских берегов индийский телеканал WION.

Что касается Ирана, то он уже "неоднократно проводил в Индийском океане совместные учения с Китаем и с Россией, - отмечает Сажин. - Поэтому здесь есть основа для того, чтобы Китай положительно отнесся к проекту и, может быть, даже и каким-то образом спонсировал этот будущий альянс".

Москве очевидно выгодно любое ослабление военных и геополитических позиций США, у Пекина присутствует и прагматический интерес. Китай "подбирается" к Индийскому океану, через который должен пройти морской аналог "шелковых путей" - маршрут "Нить жемчуга", с использованием портов Южной Азии (но не Индии, глобального конкурента Китая), Аравии, а также Восточной Африки - от Джибути (где с 2017 года действует база ВМС КНР) до Мадагаскара. Так, с традиционным партнером - Пакистаном - Китай заключил соглашение о строительстве океанского порта Гвадар.

Появление Индии в составе какого-либо военного или военно-морского альянса в Индийском океане явно не входит в планы Китая. Но, как полагают эксперты, о создании какого-то большого антиамериканского объединения, регионального "анти-НАТО" речи и не зайдет. "Вряд ли это будет какой-то реальный альянс, вряд ли новый формат будет структурированным объединением вроде НАТО", - считает Куприянов. Но учащающиеся двух- и многосторонние контакты региональных игроков с теми же Ираном, Индией, Россией и Китаем - помимо США, а зачастую и в пику США - это явно тревожит Вашингтон.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686160620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Кнессета Израиля
- Посевная-2023: В Казахстане увеличились посевы картофеля, сахарной свеклы и риса
- Принимаемых мер недостаточно - Алихан Смаилов об обеспечении безопасности на водоемах
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2023 года №426
- Отчет об исполнении республиканского бюджета заслушали сенаторы
- Постановление ЦИК РК от 6 июня 2023 года №74/770
- Компания Alstom планирует развивать производство в Казахстане
- Меры по дальнейшей дебюрократизации госорганов обсуждают в Сенате
- Аким Астаны обратился к горожанам по ситуации с водой
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  